CyberLink PowerDirector: Drei neue KI-Funktionen für effiziente Videoproduktion

Taipeh, Taiwan — 02. Juli 2026 — CyberLink erweitert seine Videobearbeitungssoftware PowerDirector um drei spannende KI-gestützte Funktionen: „KI Storytelling“, „Edit by Chat“ und „Auto Reframe“. Mit diesen Neuerungen optimiert CyberLink zahlreiche Workflows und adressiert die steigenden Anforderungen an eine schnelle und skalierbare Content-Produktion, sowohl für private User und Video-Content-Creator als auch für Unternehmen.

KI Storytelling: automatisierte Videoproduktion per Agentic EditingMit „KI Storytelling” hält erstmals agentische KI in PowerDirector Einzug. Nutzer führen in eigenen Worten Regie und legen fest, wie sich die Story entwickelt, der KI-Agent übernimmt den Schnitt. Die Funktion analysiert die ausgewählten Videos und Fotos, erkennt Schlüsselmomente und erstellt automatisch ein vollständiges Storyboard inklusive strukturierter Szenen, passender Bildabfolgen, Vertonung und Untertiteln.

Struktur, Szenenwechsel und Aufbau lassen sich jederzeit durch das Anpassen der Szenenbeschreibung in eigenen Worten steuern. Die Vertonung erfolgt ebenfalls KI-gestützt mit vordefinierten Stimmen oder der eigenen, geklonten Stimme sowie passender Hintergrundmusik. Die Funktion unterstützt zudem die deutsche Sprache, sowohl bei der Erstellung der Inhalte als auch bei der Sprachsynthese. Das generierte Storyboard bleibt vollständig editierbar und kann direkt als fertiges Video exportiert oder als weiter zu bearbeitendes Projekt in die Zeitachse übernommen werden.

Edit by Chat: Videobearbeitung per TexteingabeDie Funktion ist ein neuer dialogbasierter Ansatz zur Videobearbeitung. Per Chat lassen sich Videos gezielt verändern, ohne dass komplexe manuelle Schritte erforderlich sind. Störende Objekte oder Personen können aus dem Bewegtbild entfernt werden, Lichtstimmungen angepasst – zum Beispiel der Himmel sonniger gestaltet – oder visuelle Stile wie der Ghibli-Look angewendet werden. All das ist über einen einfachen Prompt möglich.

Auto Reframe: automatische Anpassung an PlattformformateVerschiedene Kanäle wie Instagram, TikTok oder YouTube erfordern unterschiedliche Seitenverhältnisse. Die neue Funktion „Auto Reframe” nutzt KI, um Videos automatisch in Formate wie 1:1, 9:16 oder 16:9 umzuwandeln. Dabei erkennt die Software das Hauptmotiv und positioniert es beim Zuschneiden automatisch im optimalen Bildausschnitt. Neu ist darüber hinaus, dass mehrere Clips gleichzeitig so angepasst werden können. Jedes umgewandelte Video lässt sich zudem individuell über Keyframes manuell nachbearbeiten.

Verfügbarkeit und PreiseDie neuen Funktionen „KI Storytelling”, „Edit by Chat” und „Auto Reframe” sind ab sofort in der Videobearbeitungssoftware PowerDirector 365 für Windows zum UVP von 79,99 € im Jahresabo sowie in der Director Suite 365 zum UVP von 139,99 € im Jahresabo enthalten.