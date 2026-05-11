CZV Prüfung bestehen: Weiterbildung für Berufschauffeure gezielt vorbereiten

Digitale Vorbereitung auf die CZV Prüfung in der Schweiz mit strukturiertem Lernsystem

Die CZV-Prüfung (Chauffeurzulassungsverordnung) ist ein zentraler Bestandteil der Ausbildung und Weiterbildung für Berufschauffeure in der Schweiz. Im Gegensatz zu klassischen Theorieprüfungen geht es hier nicht nur um reines Wissen, sondern auch um das Verständnis von Vorschriften, Praxisfällen und Verantwortung im Berufsalltag.

e.driver Professional bietet eine strukturierte Möglichkeit, sich gezielt auf die CZV-Prüfung vorzubereiten. Das digitale Lernprogramm unterstützt sowohl die Vorbereitung auf die schriftliche als auch auf die mündliche Prüfung.

Die Inhalte der CZV-Prüfung umfassen unter anderem gesetzliche Vorschriften, Verhalten im Strassenverkehr, wirtschaftliches Fahren, Sicherheit sowie Verantwortung im Berufsalltag. Gerade die mündliche Prüfung stellt viele Kandidaten vor Herausforderungen, da hier Zusammenhänge verstanden und erklärt werden müssen.

e.driver Professional kombiniert sehr prüfungsnahe Testfragen mit umfangreichem, illustriertem Lektionsmaterial. Dieses Lernmaterial geht über reines Fragenlernen hinaus und vermittelt die Inhalte verständlich und praxisnah.

Für die CZV-Prüfung stehen über 500 prüfungsnahe Testfragen mit Expertenkommentaren zur Verfügung – davon über 330 für die schriftliche und über 200 für die mündliche Prüfung. Diese ermöglichen eine gezielte Vorbereitung auf beide Prüfungsformen.

Ein adaptives Lernsystem analysiert den individuellen Lernstand und hilft dabei, Wissenslücken gezielt zu erkennen und zu schliessen.

Zu den zentralen Merkmalen von e.driver Professional für die CZV-Prüfung gehören

über 500 sehr prüfungsnahe Testfragen für die CZV-Prüfung (schriftlich und mündlich)

umfangreiches, illustriertes Lektionsmaterial

gezielte Vorbereitung auf beide Prüfungsformen

laufende Aktualisierung der Inhalte

adaptives Lernsystem zur individuellen Lernsteuerung

Zugriff via Web und App für flexibles Lernen

Weitere Informationen zur Vorbereitung auf die CZV-Prüfung:

CZV Prüfung Vorbereitung Schweiz

Eine Übersicht über alle Kategorien ist verfügbar unter:

Vorbereitung auf LKW-, Bus-, Taxi-, CZV- und ADR-SDR-Prüfungen

e.driver Professional ist ein digitales Lernprogramm zur Vorbereitung auf Theorieprüfungen und Weiterbildungen für Fahrerinnen und Fahrer in der Schweiz. Das Programm bietet sehr prüfungsnahe Lerninhalte, umfangreiches didaktisches Lektionsmaterial und unterstützt die Vorbereitung auf LKW-, Bus-, Taxi-, CZV- und ADR-SDR-Prüfungen.

Das Schweizer Unternehmen e-university – Walter Systems AG entwickelt und vertreibt seit mehreren Jahren digitale Lernprogramme für die Prüfungsvorbereitung. Zum Portfolio gehören interaktive Lernlösungen für Theorieprüfungen in den Bereichen Auto, Motorrad, LKW, Bus, CZV, Taxi, Mofa und E-Bike sowie für Traktor- und Baumaschinenprüfungen in der Schweiz.

Kontakt

Walter Systems AG

Beat Walter

Morgenstrasse 129

3018 bern

+41319984171



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