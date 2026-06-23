DACH-Studie 2026: Fitnesswirtschaft im deutschsprachigen Raum wächst weiter zusammen

Die Fitness- und Gesundheitsbranche befindet sich im gesamten deutschsprachigen Raum auf Wachstumskurs. Welche Entwicklungen die Märkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktuell prägen, zeigt die neue DACH-Studie 2026. Die wissenschaftliche Untersuchung vergleicht zentrale Kennzahlen der Fitnesswirtschaft und schafft erstmals eine harmonisierte Datengrundlage für den gesamten DACH-Raum.

Die Ergebnisse werden am 8. Juli 2026 im Rahmen einer Online-Konferenz vorgestellt und gemeinsam mit führenden Branchenvertretern eingeordnet.

Gemeinsame Entwicklungen trotz unterschiedlicher Marktstrukturen

Obwohl die Fitnessmärkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterschiedliche Rahmenbedingungen aufweisen, zeigen sich zahlreiche Parallelen. Die Zahl der Trainierenden steigt kontinuierlich, Fitness- und Gesundheitsanlagen entwickeln ihr Angebot weiter und die wirtschaftliche Bedeutung der Branche nimmt zu.

Gleichzeitig verändert sich das Verständnis von Fitness. Gesundheit, mentale Stärke, körperliche Leistungsfähigkeit und langfristiges Wohlbefinden werden zunehmend als zusammenhängende Aspekte eines aktiven Lebensstils betrachtet. Besonders jüngere Zielgruppen verbinden Training nicht mehr ausschließlich mit sportlicher Leistung, sondern auch mit Prävention, Lebensqualität und persönlicher Entwicklung.

Wissenschaftlich fundierte Einblicke in die Fitnesswirtschaft

Die DACH-Studie 2026 wird unter wissenschaftlicher Leitung der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) in Zusammenarbeit mit der SAFS Hochschule durchgeführt. Ziel ist es, die wichtigsten Marktdaten der drei Länder auf einer vergleichbaren Basis zusammenzuführen.

Analysiert werden unter anderem:

Anzahl der Fitness- und Gesundheitsanlagen

Mitgliederzahlen und Marktdurchdringung

Umsatzentwicklung

Strukturmerkmale der Märkte

Zielgruppen- und Nutzungstrends

Die Ergebnisse liefern wertvolle Erkenntnisse für Unternehmen, Verbände, politische Entscheidungsträger und Bildungseinrichtungen.

Branchenexpertinnen und -experten ordnen Entwicklungen einIm Rahmen der Online-Veranstaltung diskutieren renommierte Vertreter der Fitness- und Gesundheitsbranche die aktuellen Entwicklungen in den jeweiligen Ländern und beleuchten Herausforderungen sowie Zukunftsperspektiven der Branche.

Zu den Referenten zählen unter anderem Janosch Marx, Geschäftsführer von fitness MANAGEMENT und Vorstandsmitglied des DSSV sowie EuropeActive, Christian Hörl als Experte für die Fitnessmärkte im DACH-Raum und Marcus Schwedhelm, Präsident von swiss active.

Die wissenschaftlichen Ergebnisse der Studie präsentiert Prof. Dr. Sarah Kobel, Leiterin Wissenschaft und Forschung an der DHfPG. Moderiert wird die Veranstaltung von Roman Spitko, Leiter Marketing der DHfPG.

Bedeutung für die Zukunft der Fitness- und Gesundheitsbranche

Der länderübergreifende Vergleich ermöglicht nicht nur einen fundierten Blick auf aktuelle Markttrends, sondern zeigt auch, welche Potenziale sich für die weitere Entwicklung der Fitness- und Gesundheitswirtschaft ergeben. Die Studie liefert wichtige Impulse für Innovationen, politische Rahmenbedingungen und die Qualifizierung zukünftiger Fach- und Führungskräfte.

Damit unterstreicht die DHfPG einmal mehr ihre Rolle als wissenschaftlicher Partner der Branche und als Impulsgeber für die Weiterentwicklung des Fitness- und Gesundheitsmarktes im deutschsprachigen Raum.

Online-Konferenz zur DACH-Studie 2026

Datum: 8. Juli 2026

Uhrzeit: 16:00 bis 17:00 Uhr

Format: Online

Teilnehmende erhalten die vollständige Studie im Anschluss exklusiv zum Download.

Qualifikationen im Zukunftsmarkt Prävention, Gesundheit, Fitness, Sport und Informatik

Die staatlich anerkannte private Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) qualifiziert mittlerweile rund 8.000 Studierende zum Bachelor of Arts in den Studiengängen Fitnessökonomie, Gesundheitsmanagement, Sportökonomie, Sport- und Bewegungstherapie, Fitnesstraining, Ernährungsberatung sowie Sport-/Gesundheitsinformatik.

Zudem zum Master of Arts in den Studiengängen Sport- und Bewegungstherapie, Prävention und Gesundheitsmanagement, Sportökonomie oder Fitnessökonomie als auch zum Master of Business Administration Sport-/Gesundheitsmanagement. Ein Graduiertenprogramm zur Vorbereitung auf eine Promotion zum Dr. rer. med. und mehr als 100 Hochschulweiterbildungen runden das Angebot ab.

Mehr als 4.300 Unternehmen setzen auf die Studiengänge beim Testsieger „Beste private Hochschule im Bereich Gesundheit“. Alle Bachelor- und Master-Studiengänge der DHfPG sind akkreditiert und staatlich anerkannt sowie durch die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen.

Das duale Bachelor-Studiensystem der DHfPG verbindet eine betriebliche Tätigkeit und ein Fernstudium mit kompakten Lehrveranstaltungen. Die Studierenden werden durch Fernlehrer, Tutoren und den E-Campus der Hochschule unterstützt. Insbesondere Unternehmen des Zukunftsmarkts profitieren von den dualen Bachelor-Studiengängen, weil die Studierenden ihre erworbenen Kompetenzen unmittelbar in die betriebliche Praxis mit einbringen und mit zunehmender Studiendauer mehr Verantwortung übernehmen können.

Die BSA-Akademie ist mit mehr als 275.000 Teilnehmern seit 1983 einer der führenden Bildungsanbieter im Zukunftsmarkt Prävention, Fitness und Gesundheit. Teilnehmer profitieren vom kombinierten Fernunterricht bestehend aus Fernlernphasen und kompakten Präsenzphasen (vor Ort oder digital). Mit Hilfe der über 90 staatlich geprüften und zugelassenen Lehrgänge in den Fachbereichen Fitness/Individualtraining, Management, Ernährung, Gesundheitsförderung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Mentale Fitness/Entspannung, Fitness/Gruppentraining, Sun, Beauty & Care und Bäderbetriebe gelingt die nebenberufliche Qualifikation für eine Tätigkeit im Zukunftsmarkt. Der Einstieg in einen Fachbereich erfolgt mit einer Basisqualifikation, die modular mit Aufbaulehrgängen über Profiabschlüsse bis hin zu Fachwirtqualifikationen, wie „Fitnessfachwirt/in“ oder „Fachwirt/in für Prävention und Gesundheitsförderung“, erweitert werden kann. Diese Abschlüsse bereiten optimal auf die öffentlich-rechtlichen Fachwirtprüfungen bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) vor, die zu Berufsabschlüssen auf Meister-Niveau führen.

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