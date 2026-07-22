Darda GmbH präsentiert neuen Imagefilm

Aufwendig realisierte Filmproduktion zeigt Anwendungen, Einsatzorte und die Menschen hinter professioneller Abbruchtechnik

Die Darda GmbH präsentiert ihren neuen Imagefilm und gibt damit einen kompakten Einblick in Unternehmen, Anwendungen und technische Kompetenz. Der Film zeigt hydraulische Abbruchtechnik in realen Einsatzumgebungen inklusive Extrembedingungen und rückt zugleich die Menschen in den Mittelpunkt, die das Unternehmen im täglichen Arbeiten prägen.

Die deutsche Fassung ist unter https://www.youtube.com/watch?v=UekoyOxv2aw abrufbar. Weitere Informationen stehen unter https://www.darda.de bereit.

Der Imagefilm zählt zu den aufwendigeren Kommunikationsprojekten der Darda GmbH in den vergangenen Jahren. Nach rund zwei Jahren Planung, zahlreichen Drehtagen und vielen zurückgelegten Kilometern entstand eine Produktion, die unterschiedliche Perspektiven des Unternehmens verbindet. Gedreht wurde unter anderem auf anspruchsvollen Abbruchbaustellen, in Steinbrüchen, auf mehr als 3.000 Metern Höhe am Titlis sowie am Unternehmensstandort in Blumberg.

Im Mittelpunkt stehen professionelle Anwendungen aus Abbruch, Rückbau, Natursteingewinnung und Spezialhydraulik. Der Film zeigt Einsatzsituationen, in denen technische Lösungen zuverlässig, kontrolliert und mit Blick auf die jeweiligen Rahmenbedingungen eingesetzt werden. Sichtbar werden dabei auch typische Anforderungen an moderne Abbruchtechnik: geräuscharmes, vibrationsarmes und staubarmes Arbeiten, präzise Verfahren sowie ein verantwortungsvoller Umgang mit Arbeitsumfeld und Ressourcen.

Die Filmproduktion greift zentrale Einsatzbereiche der Darda GmbH auf. Dazu zählen Betonabbruch und Spezialrückbau, Entkernung und Schneiden, Felsabbruch und Tunnelbau, Natursteingewinnung sowie technische Sondereinsätze. Gleichzeitig verweist der Film auf die Breite des Produktportfolios, zu dem unter anderem Stein- und Betonspaltgeräte, Hydraulikaggregate, Kombischeren, Steinspaltzylinder, Betonzangen, Multi Cutters, Stahlscheren und Tankschneider gehören.

„Unser neuer Imagefilm zeigt die Darda GmbH dort, wo unsere Lösungen entstehen und eingesetzt werden“, sagt Bernd Ströbele, Sales Director der Darda GmbH. „Wichtig war uns, nicht nur Produkte und Anwendungen abzubilden. Der Film macht sichtbar, dass technisches Know-how, sehr viel Erfahrung und intensiver täglicher Einsatz hinter professioneller Abbruchtechnik stehen.“

Neben den Anwendungen zeigt der Film auch den Standort Blumberg als Ausgangspunkt der Unternehmensarbeit. Dort werden technische Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Anwendungserfahrung miteinander verbunden. Der Imagefilm vermittelt damit nicht nur einen visuellen Eindruck der Produkte der Darda GmbH im Einsatz, sondern auch ein Bild des Unternehmens, seiner Arbeitsweise und seiner internationalen Ausrichtung.

Der neue Imagefilm ist über den YouTube-Kanal der Darda GmbH verfügbar und ergänzt das digitale Informationsangebot des Unternehmens. Über die Unternehmenswebsite erhalten Anwender, Planer und technische Entscheider weitere Informationen zu Produkten, Einsatzbereichen und Ansprechpartnern.

Die Darda GmbH mit Sitz in Blumberg entwickelt und fertigt hydraulische Abbruchgeräte und Anbauwerkzeuge für professionelle Anwendungen. Das Produktspektrum umfasst unter anderem Stein- und Betonspaltgeräte, Hydraulikaggregate, Kombischeren, Steinspaltzylinder, Betonzangen, Multi Cutters, Stahlscheren und Tankschneider.

Die Lösungen der Darda GmbH kommen weltweit in Bereichen wie Betonabbruch, Spezialrückbau, Entkernung und Schneiden, Felsabbruch, Tunnelbau, Natursteingewinnung sowie bei technischen Sondereinsätzen zum Einsatz. Entwicklung und Fertigung erfolgen in Deutschland, der internationale Vertrieb ergänzt die globale Ausrichtung des Unternehmens. Im Fokus stehen langlebige Konstruktionen, präzise technische Auslegung sowie Abbruchlösungen für geräuscharme, vibrationsarme und staubarme Arbeitsweisen bei verantwortungsvollem Umgang mit Ressourcen.

Kontakt

Darda GmbH

Corinna Gut

Im Tal 1

78176 Blumberg

+49 7702 4391-0



https://www.darda.de/

Bildquelle: Darda GmbH