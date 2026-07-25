Das Buddy-Prinzip für verlässliche Teamstärke

Weltweit unübertroffen: Monika Herbstrith-Lappe und Manfred Lappe feiern ihren 3.333. gemeinsamen Tauchgang in Indonesien

Bangka, Indonesien / Wien.

3.333 gemeinsame Tauchgänge mit demselben Buddy: Dieses außergewöhnliche Jubiläum feierten Monika Herbstrith-Lappe und ihr Mann Manfred Lappe am 23. Juli 2026 in Bangka, Indonesien. Nach aktuellem Kenntnisstand hat niemand mehr Tauchgänge mit dem gleichen Buddy absolviert.

Das ist weit mehr als eine sportliche Marke. Es untermauert den Vortrag „Die Kraft diverser Teams – Vielfalt für mehr Möglichkeiten“: Starke Teams entstehen nicht durch Gleichmacherei, sondern durch Unterschiedlichkeit, Verantwortung, Vertrauen und eine gemeinsame Mission.

Monika Herbstrith-Lappe taucht seit 1988. Als sie 2006 Manfred Lappe beruflich kennenlernte, hatte sie rund 300 Tauchgänge absolviert, er rund 100. Über die Gemeinsamkeit der Liebe zum Tauchen vertieften sich die beiden ins Gespräch und wurden ein Liebespaar. Bevorzugt tauchen sie in Wallacea, die Meeresregion zwischen den Philippinen, Malaysia und Indonesien. Dort, wo die biologischen und geologischen Welten Eurasien und Ozeanien aufeinandertreffen, entsteht beeindruckende Vielfalt, die weltweit größte Unterwasser-Biodiversität.

Monika Herbstrith-Lappe sagt dazu: „Diese Vielfalt hat auch ihren Preis. Das Aufeinandertreffen von Unterschiedlichem geht selten friktionsfrei. In Wallacea zeigt sich das in vulkanischer Aktivität. In diversen Teams zeigt es sich oft in Konflikten. Doch als Physikerin weiß ich: Aus Spannung lässt sich Spannendes entwickeln.“

Die Riffe mit ihren ausgeklügelten Ökosystemen und Symbiosen liefern ihr immer wieder Bilder für die Business-Welt. In ihrem Vortrag zeigt Monika Herbstrith-Lappe, warum Vielfalt eine Überlebensstrategie. Monokulturen sind anfällig. Zukunftsstarke Ökosysteme leben von Unterschiedlichkeit, intelligentem Zusammenspiel und davon, dass jede Stärke am richtigen Platz wirken kann. Sie lädt ein ins „Meer der Möglichkeiten“, ein Perspektivenwechsel, der daran erinnert, dass es immer mehr Möglichkeiten gibt, wenn man in die Tiefe geht. Damit mehr Erfolgs-Chancen und ein Mehr der Zuversicht.

„Beim Tauchen ist jede*r zunächst für die eigene Sicherheit verantwortlich und gleichzeitig für den Buddy. Genau dieses Spannungsfeld ist auch in starken Teams entscheidend: Ich muss klar bei mir sein und zugleich das Wir im Blick behalten“, sagt Monika Herbstrith-Lappe und ergänzt augenzwinkernd: „Wenn aus dem I ein WE wird, wird aus Illness WEllness.“

Bis 2006 tauchte Monika Herbstrith-Lappe mit ständig wechselnden Buddies, deren Können, Verlässlichkeit und Reaktionsweise sie erst unter Wasser kennenlernen musste. Seit 2006 taucht sie mit ihrem Lebens-Buddy. Diese Vertrautheit steigert nicht nur die Tauchfreude, sondern erhöht auch die Sicherheit im Ernstfall. Vertrauen braucht Klarheit, Kommunikation und die Bereitschaft Verantwortung füreinander zu übernehmen.

Genau hier setzt ihr Vortrag zu Team, Diversität und Teambuilding an. Diversity bedeutet für Monika Herbstrith-Lappe nicht nur kulturelle Vielfalt oder Geschlechtergerechtigkeit. Es geht auch um unterschiedliche Erfahrungen, Generationen, Fachrichtungen, Denkstile, Temperamente und Prspektiven.

Der 3.333. gemeinsame Buddy Dive wird damit zum starken Aufhänger für Unternehmen, Führungskräfte und Veranstaltende: Erfolgreiches Teambuilding braucht den klugen Umgang mit Unterschieden. Diversity entfaltet ihre Kraft dort, wo Menschen sich in ihrer Unterschiedlichkeit ergänzen und miteinander wirksam werden.

Keynote Speakerin Mag.a Monika Herbstrith-Lappe ist Mathematikerin und Physikerin, Motivationspsychologin und Neurowissenschaftlerin sowie KI- und Zukunftsmanagerin. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin der „Impuls & Wirkung – Herbstrith Management Consulting GmbH“ sowie seit über 40 Jahren in der Erwachsenenbildung und auf Bühnen aktiv. Das Magazin TRAiNiNG, führendes Medium für Personalentwicklung in Österreich, hat sie als „Speaker des Jahres 2024“ ausgezeichnet. Von der Trainingsorganisation imh GmbH (Vorläufer: IIR), dem Premium Konferenz- und Seminaranbieter in Österreich, wurde sie seit 2008 jährlich als „Speaker/Trainer of the Year“ ausgezeichnet – so auch 2025. Als High Performance Coach hat sie sich auf die Schnittstelle zwischen der subjektiven Sicht des Menschen und der objektiven Welt der Zahlen, Daten, Fakten spezialisiert. Mag.a Monika Herbstrith-Lappe ist DIE Expertin für Innovationsfreude, gesunde Leistungsstärke und Resilienz in der Ära der KI.

Die Motivationspsychologin ist außerdem Speakerin in der renommierten Redneragentur „Redner. Speaker. Experten“ von Heinrich Kürzeder, Rednerin und Zukunftsgestalterin im Future Inspiration Team des österreichischen und deutschen Zukunftsinstituts sowie Vordenkerin im Think Tank Net of Brains und in einem IDG-Hub. Ferner gehört zu den vielfältigen Erfahrungsschätzen von Mag.a Monika Herbstrith-Lappe ihre Arbeit als Lektorin und Entwicklungspartnerin an der Universität für Weiterbildung Krems. Ehrenamtlich engagiert sie sich u.a. als Gründungsvorständin des Clubs Max Reinhardt Seminar, dem Förderverein für Schauspiel- und Regiestudierende an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. Als Bündnispartnerin der idg Initiative Digitalisierung Chancengerechtigkeit und als Board Member von WOMENinICT setzt sie sich für Human Centred AI ein. WOMENinICT wurde 2025 mit dem „Award für Digitalen Humanismus in der Praxis“ ausgezeichnet. Von 2021 bis 2023 war sie Vorständin der Vereinigung der Business-Trainer*innen und von 2023 bis 2025 Vizepräsidentin des Chapters Austria der German Speakers Association.

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Impuls & Wirkung – Herbstrith Management Consulting GmbH

Mag.a Monika Herbstrith-Lappe

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