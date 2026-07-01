Das ERP-Ökosystem für den Mittelstand

Softengine stellt sich neu auf und vereint vielfältige Branchenkompetenz mit individuellen Prozessen und KI

Hauenstein 1. Juli 2026: Die Softengine GmbH stellt sich strategisch neu auf und positioniert sich als ERP-Ökosystem für den Mittelstand im deutschsprachigen Raum. Das Unternehmen bündelt Branchen-ERP-Lösungen spezialisierter Anbieter unter einem gemeinsamen Dach. Die individuell anpassbaren Lösungen bilden die unterschiedlichen Anforderungen verschiedener Industrien ab und unterstützen Unternehmen gezielt dabei, ihre Geschäftsprozesse effizient und zukunftssicher zu gestalten. Die Neuausrichtung zeigt sich auch visuell am Website-Relaunch sowie einem überarbeiteten Logo, welches das Dach für die verschiedenen Partnerlösungen grafisch widerspiegelt.

Mit ihrem Relaunch verfolgt die Softengine einen klaren Ansatz: Statt einer starren Standardsoftware setzt das Unternehmen auf eine ERP-Plattform mit derzeit zehn integrierten Lösungen, die modular alle zentralen Unternehmensbereiche abdeckt: von Warenwirtschaft und Finanzbuchhaltung über CRM und Produktion bis hin zu Reporting und Analyse. So profitieren Unternehmen von einer durchgängigen Datenbasis und nahtlos integrierten Prozessen über alle Abteilungen hinweg. Die Module sind jeweils flexibel kombinierbar und lassen sich individuell an spezifische Unternehmensanforderungen anpassen.

Breitgefächerte Branchenkompetenz & KI als Schlüsseltechnologie

Die einzelnen Lösungen adressieren die verschiedenen Anforderungen unterschiedlicher Branchen und bilden deren Geschäftsprozesse jeweils detailliert ab: von Handel und E-Commerce über Medizintechnik, den IT-Sektor, Dienstleistung und Fertigung bis hin zu Baumaschinenverleih, Mineralölhandel oder Vending- bzw. Automatenbetrieb. So erfordert beispielsweise der Mineralölhandel eine präzise Steuerung von tagesaktuellen Preisen, Logistikprozessen und Abrechnungsmodellen, während im Automatenbetrieb Aspekte wie Telemetrie, Wartung und Bestückung von Bedeutung sind.

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz als Key-Innovationstreiber ist ebenfalls ein zentraler Faktor: So vereint Softengine in ihren Lösungen klassische ERP-Kompetenz mit intelligenten Assistenzsystemen für effizientere Abläufe und eine spürbare Entlastung im Arbeitsalltag. Unternehmen profitieren so von einem schnelleren Zugriff auf relevante Informationen, einer deutlichen Reduktion manueller Tätigkeiten sowie fundierteren und schnelleren Entscheidungen. Auf diese Weise entwickelt sich ERP konsequent weiter – weg von klassischen Eingabemasken hin zu einer assistentengeführten, prozessorientierten Arbeitsumgebung.

Die ERP-Zukunft gestalten

Ein umfassendes Service- und Weiterbildungsangebot ergänzt diesen Ansatz: Im Zentrum steht der Softengine Campus als zentrale Lernplattform mit Schulungen und praxisnahen Inhalten, die Anwender gezielt bei der Nutzung ihrer ERP-Lösungen unterstützt. So stellt Softengine sicher, dass Kunden ihre Systeme nicht nur implementieren, sondern nachhaltig weiterentwickeln und optimal nutzen können.

Mit der neuen strategischen Ausrichtung öffnet sich das Unternehmen jetzt auch aktiv für weitere Softwareanbieter und Partner, die ihre Lösungen unter dem gemeinsamen Dach bündeln möchten, das Innovation, Branchenkompetenz und technologische Weiterentwicklung vereint. Seit der Gründung im Jahr 1993 hat sich das Unternehmen damit von einer klassischen Warenwirtschaftslösung zu einem umfassenden ERP-Anbieter mit heute über 75.000 Anwendern in mittelständischen Unternehmen entwickelt.

Über Softengine

Die Softengine GmbH, gegründet 1993, zählt zu den führenden Herstellern kaufmännischer Software im deutschsprachigen Raum. Das Unternehmen bietet ein gewachsenes Ökosystem mit/aus ERP-Lösungen und KI-Services speziell für den Mittelstand. Alle Lösungen sind auf die Besonderheiten einzelner Industrien ausgelegt und lassen sich zudem präzise auf die individuellen Anforderungen von Unternehmen zuschneiden. Unter seinem Dach integriert das Unternehmen das Know-how zahlreicher, branchenspezifischer Softwarehersteller, deren Lösungen im Verbund ihr volles Potenzial entfalten. Das Portfolio umfasst ERP-Software für Handel, E-Commerce, Medizintechnik, den IT-Sektor, Dienstleistung und Service sowie Fertigung bis hin zu Baumaschinenverleih, Mineralölhandel und Vending- bzw. Automatenbetrieb. Weitere Informationen unter: www.softengine.de

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