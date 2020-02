Das Game-Revenue Partnerprogramm – bewertet als bestes Online-Casino Partnerprogramm 2020

Der Affiliate-Bereich boomt nach wie vor. Besonders beliebt sind hier die Partnerprogramme, die für die Online-Casinos erhältlich sind. Kein Wunder, denn die Online-Casinos erfreuen sich bei einer großen Anzahl von Spielern einer stetigen Beliebtheit, wodurch die Chance, als Affiliate hier attraktive Provisionen zu generieren, immens hoch ist.

Games Revenue Affiliates bietet nun ein Partnerprogramm für ZigZag777, Argo Casino und viele mehr. Auf unserer Webseiten finden sich dazu einfach und unkompliziert die jeweiligen Bedingungen und Inhalte. Durch die Nutzung des Partnerprogramms wird es möglich, eine Umsatzbeteiligungsprovision von ganzen 50 Prozent zu realisieren.

Das beste Partnerprogramm für Online-Casinos

Das Programm für Online-Casinos gibt Affiliates, die nach einer lohnenswerten Casino-Marke suchen um für diese Werbung zu betreiben, eine großartige Chance. Programm-Partner können Spieler, und solche, die es werden möchten, offiziell an das ZigZag777, das Argo Casino oder viele weitere renommierte Casino-Partner verweisen. Das der großzügig gestalteten Bonuszahlungen und die riesige Auswahl an unterschiedlichen Online-Casino Spielen überaus beliebt. Da es sich bei unseren Partnern um renommierte und angesehene Online-Casinos handelt, sind die Bindungs- und Konversionsraten in der Regel sehr hoch.

Attraktive Umsatzbeteiligungen

Die Partner des Programm von Games Revenue kommen in den Genuss von lohnenswerten Provisionen für die Beteiligung am Umsatz, die es für die erfolgreiche Unterstützung und Förderung der Casino-Marken gibt. Aktuell bewegen sich die Anteile, welche das Programm den Partnern bietet, zwischen 40 und ganzen 60 Prozent der Einnahmen, welche die unterschiedlichen Casino-Marken als Einnahmen generieren. Die Partner, welche die jeweilige Aktivität an das Casino vermittelt haben, können sich also über attraktive Provisionszahlungen freuen.

Seriöse Casinos als Partner

Alle Casinos sind selbstverständlich durch die Curacao Egaming lizenziert. Im Jahr 2020 konnte das Partnerprogramm für Online-Casinos der Games Revenue bereits die Bewertung als bestes Online-Casino Partnerprogramm des Jahres 2020 für sich beantworten. Diejenigen, die nach einer seriösen Affiliate-Partnerschaft im Bereich der Online-Casinos suchen, können nun die großen Vorteile des Programms von Game Revenue für sich nutzen. Weitere Informationen zu dem Programm und der Games Revenue Affiliates finden Sie auf unserer Webseite https://game-revenue.eu/de.