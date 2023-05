Das Hilton Vienna Park setzt mit über 60 stetigen Nachhaltigkeitsinitiativen auf achtsames Reisen

Das Hilton Vienna Park zeigt Verantwortung für den Planeten: Mit mehr als 60 großen und kleinen Maßnahmen in Sachen Nachhaltigkeit setzt sich das leidenschaftliche Team für Hilton“s Travel with Purpose ESG-Strategie ein, mit der Vision, das Aushängeschild von Hilton in Europa, im Nahen Osten und Afrika sowie Vorreiter für Nachhaltigkeit und Wohlbefinden zu werden.

Die Grundlage für sämtliche Maßnahmen und für ein einzigartiges Gästeerlebnis bildet das Motto und Versprechen des Hotels: „Passion to Care“ – Sorge Tragen und Verantwortung übernehmen. Die Philiosphie hat zum Ziel den Gästen einen achtsamen Aufenthalt zu bieten, die Schönheit und die Ressourcen unseres Planeten zu schützen, die Kultur und das Erbe Wiens zu erhalten, und mit Liebe zum Detail und Leidenschaft, authentische Erlebnisse zu bieten.

Das Hilton Vienna Park legt dabei besonderen Wert auf die Zusammenarbeit mit den lokalen Partnern. Auch die sorgfältige Auswahl der besten Lieferanten ist auch eine tragende Säule der Nachhaltigkeitsbemühungen des Hotels. Ziel ist es, die Transportwege kurz zu halten, sich auf die Verwendung lokaler, saisonaler und biologischer Produkte zu konzentrieren und die höchste Qualität der Zutaten und Produkte für die Gäste auszuwählen.

Beim Frühstück kommen die Gäste beispielsweise in den Genuss des LENZ Honigs: Das Hotel verfügt nämlich über einen eigenen Bienenstock mit fünf Bienenkolonien. Zudem werden im urbanen Dachgarten frische Kräuter angebaut. Die Köche und Mixologen wählen, pflanzen und ernten die Kräuter je nach Saison selbst und verwenden sie nicht nur in ihren Gerichten, Soßen und Pestos, sondern auch in den speziellen Selleny’s-Drinks.

Bereits heute nutzt das Hotel vollständig erneuerbare Energie, die aus Wasserkraft erzeugt wird, sowie auf ein Energiemanagement-System zum Heizen bzw. Kühlen der Zimmer Zimmer sowie seit 2021 Solar-Fensterfolien, um den Energieverbrauch weiter zu reduzieren.

Das Hotel hat weiters ein aktives Wassersparprogramm und eine umfassende Initiative zur Reduzierung vom Plastikabfall eingeführt. Dabei setzt man auf die Förderung von hochwertigem Wiener Hochquellwasser und Brita-Filterstationen sowie auf die Verwendung von Glasflaschen anstelle von Einweg-Plastikflaschen. Auf einzeln in Plastik verpackte Badeutensilien wird vollständig verzichtet. Zudem beteiligt sich das Hilton Vienna Park am Too Good To Go Programm: Nicht verbrauchte Lebensmittel können zu einem geringen Betrag via Too Good To Go erworben werden, um die nachhaltige Nutzung von Lebensmitteln zu fördern. Essensabfälle werden über die Firma BIOS in Energie umgewandelt.

Um seine Kunden bei der Verringerung des CO2-Fußabdrucks ihrer Meetings und Veranstaltungen zu unterstützen, bietet das Hilton Vienna Park außerdem, ohne Mehrkosten für den Veranstalter, einen Emissionsausgleich für alle Events. In Zusammenarbeit mit dem Partner ClimeCo wird in hochwertige Projekte zur CO2-Reduktion investiert und dafür Emissionsgutschriften bereitgestellt. Darüber hinaus ist das Hotel ein Partner von Too Good To Go, um Lebensmittelverschwendung zu reduzieren.

Das Hilton Vienna Park hat in den letzten zehn Jahren zahlreiche Auszeichnungen für seine Nachhaltigkeitsbemühungen erhalten und ist zertifiziert mit dem Österreichischen Umweltzeichen für Nachhaltigkeit. Gäste, die in diesem Hotel übernachten, können sicher sein, dass sie einen Beitrag zur Umwelt leisten und einen nachhaltigen Aufenthalt genießen.

