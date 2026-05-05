Das war der zweite 9:16® Summit

Mehr als 1.000 Besucher feierten den Auftakt in die OMR-Woche und kürten die besten Marken

Zum Auftakt der OMR-Woche 2026 wurde die Hamburger Fischauktionshalle zum Treffpunkt für die kreativsten Köpfe der Creator Economy. Unter dem Motto „Exzellenz entsteht durch Wissensaustausch“ kamen die entscheidenden Akteure aus Content, Marken und Medien zusammen und zeichneten die prägendsten Marken, Werbungen und Kampagnen des vergangenen Jahres aus.

Nach dem erfolgreichen Auftakt aus dem Vorjahr bot der zweite 9:16® Summit erneut ein hochkarätig besetztes Programm mit spannenden Panels rund um Social Media, Creator Marketing und popkulturelle Entwicklungen. Auf der Bühne sprachen unter anderem Bitpanda-Gründer Eric Demuth, Fitness-Queen Pamela Reif, Branchenexpertin Ann-Katrin Schmitz oder der Anwalt für Medienrecht Christian Solmecke sowie zahlreiche weitere prominente Stimmen der Branche. Parallel dazu boten 14 Masterclasses inhaltlichen Tiefgang zu Themen wie Künstlicher Intelligenz, Measurement oder den eingereichten Cases (hier das gesamte Programm).

Im Rahmen eines neuen Konzepts wurden die 9:16® Awards in den 9:16® Summit integriert und dieses Jahr stärker an Marken gerichtet. In sechs Kategorien konnten Marken und Agenturen für herausragende Werbungen, Kampagnen und Konzepte ausgezeichnet werden, insgesamt 75 Cases wurden eingereicht. Kernelement der Awardvergabe blieb die 9:16® Academy. Sie setzt sich aus 916 Vertretern der Marketing- und Medienbranche zusammen und sorgt durch einen breiten Konsens für eine transparente und faire Preisvergabe.

„Die Creator Economy ist erwachsen geworden. Sie braucht einen Ort, an dem sich Marken, Creator und Medien auf Augenhöhe darüber austauschen können, was Relevanz heute wirklich bedeutet. Genau das ist der 9:16 Summit geworden“, sagt Adil Sbai, CEO von WeCreate und Initiator des 9:16® Summits.

Die Gewinner der sechs Brand Awards sind (Marke & dahinterstehende Agentur):

Beste 9:16-Kampagne: Lidl & Mawave

Beste 9:16-Werbung: SIXT & Jung von Matt

Beste 9:16-Strategie: Tierschutzverein für Berlin & Jung von Matt

Bestes 9:16 Outside the Box: Ricola & WeCreate

Bester 9:16 Brand Account: Bibi Blocksberg

Bestes 9:16-Markengesicht: McDonald“s & Scholz & Friends

9:16 by WeCreate ist die im DACH-Raum führende Agentur für 9:16-Inhalte. 2020 von CEO Adil Sbai gegründet, beschäftigt das Unternehmen heute mehr als 60 MitarbeiterInnen in Hamburg, Wien und Berlin. Zu ihren Aufgaben zählt neben dem Managen der größten CreatorInnen im deutschsprachigen Raum auch die Kreativ- und Kampagnen-Beratung großer Unternehmen; außerdem setzte sie mit innovativen Showformaten wie dem 9:16 House, 9:16 Star oder den 9:16 AWARDS neue Maßstäbe in der deutschsprachigen Marketing-Szene.

Kontakt

WeCreate Germany GmbH

Marco Kleb

Sternstraße 117

20357 Hamburg

00436603969599



https://wecreate.media/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.