dbfp ist „Branchenbeste des Jahres“

Das F.A.Z.-Institut zeichnet die dbfp AG als „Branchenbeste des Jahres 2026“ aus.

Die dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung AG (dbfp) wurde vom F.A.Z.-Institut im Rahmen der Studie „Branchenbeste des Jahres 2026“ ausgezeichnet. Die Studie würdigt Unternehmen, die mit ihren Leistungen und Angeboten Kunden nachhaltig überzeugen und sich erfolgreich in ihrer Branche positionieren. Die dbfp konnte sich dabei in der Branche der Finanz- und Anlageberater durchsetzen.

Grundlage der Auszeichnung ist eine umfassende Analyse von Online-Kommentaren, Bewertungen und Erfahrungsberichten. In einem zunehmend digitalen Informationsumfeld gewinnen diese Quellen für Verbraucher stark an Bedeutung und dienen als wichtige Orientierung bei Kauf- und Entscheidungsprozessen.

Für die Studie wurden rund 12.300 Marken und Unternehmen untersucht. Insgesamt flossen etwa 21,1 Millionen Nennungen in die Analyse ein. Die Ergebnisse wurden innerhalb jeder Branche normiert, wobei das führende Unternehmen als Referenz mit 100 Punkten dient. Ausgezeichnet wurden ausschließlich Unternehmen, die überdurchschnittliche Ergebnisse erzielen.

Die Studie verfolgt das Ziel, Transparenz in einem vielfältigen Marktumfeld zu schaffen und Verbrauchern eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu bieten. Das Monitoring ermöglicht dabei eine systematische Auswertung der öffentlichen Wahrnehmung und liefert ein differenziertes Bild der Marktteilnehmer – sowohl im Gesamteindruck als auch in spezifischen Leistungsdimensionen wie Qualität, Service, Innovation oder Wirtschaftlichkeit.

Die Auszeichnung unterstreicht die starke Marktposition der dbfp und bestätigt die konsequente Ausrichtung auf Kundenzufriedenheit, Qualität und nachhaltige Leistung.

Über die dbfp:

Die dbfp ist ein mittelständisch geprägtes Beratungshaus mit dem Fokus auf vermögende Privatkunden. Nach über 15 Jahren am Markt betreut die dbfp heute, mit ihrem bundesweiten Beratungsnetzwerk, Kundenvermögen in Höhe von über einer halben Mrd. Euro. Die Wertpapierdienstleistungen erbringt die dbfp im Rahmen einer vertraglichen Vereinbarung als gebundener Vermittler im Auftrag, im Namen und für Rechnung der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft.

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dbfp – Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung AG

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0711/50621892



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dbfp – Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung AG

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