Dean Kumpmann: Zertifizierter Immobiliengutachter aus Wuppertal mit über 1.800 Gutachten

Das Sachverständigenbüro Kumpmann bietet Privatpersonen und Unternehmen in Nordrhein-Westfalen unabhängige, gerichtsfeste Immobilienbewertungen – transparent, zuverlässig und zum Festpreis.

# Immobilienbewertung in Wuppertal: Dean Kumpmann liefert rechtssichere Gutachten aus über 1.800 Bewertungen

**Wuppertal, Mai 2025** – Wer eine Immobilie kauft, verkauft, vererbt oder im Rahmen einer Scheidung teilen muss, steht oft vor einer zentralen Frage: *Was ist die Immobilie tatsächlich wert?*

Dean Kumpmann, zertifizierter Sachverständiger (DIAZert) und studierter Immobilienmanager (B.A.), gibt mit seinem Sachverständigenbüro in Wuppertal genau darauf eine klare und rechtssichere Antwort – und das seit mehr als 1.800 erfolgreich erstellten Gutachten.

## Fundierte Expertise aus Studium und Praxis

Dean Kumpmann vereint akademisches Fundament und umfangreiche Praxiserfahrung. Sein Studium des Immobilienmanagements an der IU Internationalen Hochschule in Bad Honnef legte die theoretische Grundlage, auf der heute eine der profiliertesten Sachverständigentätigkeiten in NRW aufbaut.

Ergänzt wird dieses Wissen durch die Zertifizierung über DIAZert – eine nach DIN EN ISO/IEC 17024 akkreditierte Zertifizierungsstelle und damit die höchste europäische Norm für Sachverständige. Diese Kombination aus Theorie, Zertifizierung und der Erfahrung aus über 1.800 Gutachten macht Dean Kumpmann zu einem gefragten Ansprechpartner rund um die [Immobilienbewertung in Wuppertal]( https://www.immobilienbewertung-kumpmann.de/) und ganz Nordrhein-Westfalen.

## Breites Leistungsspektrum für jeden Bewertungsanlass

Das Sachverständigenbüro Kumpmann deckt das gesamte Spektrum moderner Immobilienbewertung ab. Zu den Kernangeboten zählen:

– **[Verkehrswertgutachten]( https://www.immobilienbewertung-kumpmann.de/verkehrswertgutachten-wuppertal/) nach § 194 BauGB** – gerichtsfest und finanzamtkonform

– **Kurzgutachten** für schnelle Marktübersichten und Kaufentscheidungen

– **Restnutzungsdauergutachten** zur steuerlichen Abschreibungsoptimierung

– **Grundstücksbewertungen** für bebaute und unbebaute Flächen

– **Mietwertgutachten, Beleihungswertgutachten** und gutachterliche Stellungnahmen

– **Hauskaufberatung** zur Risikoidentifikation beim Immobilienerwerb

– **Kaufpreisaufteilung** für steuerliche Zwecke, anerkannt von Finanzämtern

– **§ 198 BewG Gutachten** für erbschafts- und schenkungssteuerliche Angelegenheiten

Dieses modulare Leistungsmodell ermöglicht es, flexibel auf individuelle Bedürfnisse einzugehen: Wer zunächst eine kompakte Einschätzung benötigt, kann das Gutachten bei Bedarf jederzeit zu einem vollumfänglichen Verkehrswertgutachten ausbauen lassen.

## Gutachten für alle Lebenslagen

Dean Kumpmann begleitet Privatpersonen und Unternehmen in zahlreichen Lebenssituationen, in denen eine professionelle Immobilienbewertung unverzichtbar ist – ob beim Immobilienverkauf oder -kauf, im Falle einer Erbschaft oder Schenkung, bei Scheidungen, bei Auseinandersetzungen mit dem Finanzamt oder im Rahmen einer Zwangsversteigerung.

In all diesen Fällen liefert er unabhängige, nachvollziehbare und rechtssichere Gutachten, die sowohl bei Gerichten als auch beim Finanzamt anerkannt werden.

## Transparenz, Festpreis und persönliche Begleitung

Ein zentrales Alleinstellungsmerkmal des Büros ist das konsequente **Festpreismodell**: Auftraggeber erhalten bereits im Angebot eine vollständige Kostenübersicht ohne versteckte Posten. Hinzu kommt eine ausgeprägte Serviceorientierung – Besichtigungstermine sind kurzfristig möglich, auch abends oder am Wochenende. Fertige Gutachten werden in der Regel innerhalb von zwei bis vier Wochen nach Besichtigung und vollständiger Unterlagenlage übergeben.

> *“Jede Immobilie ist einzigartig – und genauso behandle ich auch jedes Anliegen: mit größter Sorgfalt, Respekt und Engagement.“*

> – Dean Kumpmann

Kontinuierliche Weiterbildung und der fachliche Austausch mit Kollegen stellen sicher, dass Auftraggeber stets von aktuellen, methodisch fundierten Bewertungen profitieren.

## Was Kunden über das Büro sagen

Die Kundenstimmen unterstreichen das hohe Qualitätsniveau der Arbeitsweise: Auftraggeber schätzen besonders die professionelle und gründliche Vorgehensweise, die Nachvollziehbarkeit der Gutachten sowie die individuelle Betreuung auf Augenhöhe. Kunden berichten, wie sie mithilfe der Wertermittlung einen fairen Kaufpreis aushandeln oder ihre Erbimmobilie rechtssicher bewerten lassen konnten – stets zu klaren Konditionen ohne unerwartete Kosten.

## Regional verwurzelt – überregional tätig

Das Sachverständigenbüro hat seinen Sitz an der **Zeughausstraße 63, 42287 Wuppertal** und ist in ganz Nordrhein-Westfalen aktiv. Für Restnutzungsdauergutachten steht Dean Kumpmann sogar bundesweit zur Verfügung.

**Erreichbarkeit:**

Mo-Fr 08:00-19:00 Uhr | Sa 09:00-16:00 Uhr

Über Dean Kumpmann – Sachverständigenbüro für Immobilienbewertung

Das Sachverständigenbüro Dean Kumpmann mit Sitz in Wuppertal ist auf die professionelle Bewertung von Immobilien in Nordrhein-Westfalen spezialisiert. Inhaber Dean Kumpmann ist zertifizierter Sachverständiger (DIAZert) nach DIN EN ISO/IEC 17024 und studierter Immobilienmanager (B.A.). Mit über 1.800 erstellten Gutachten bietet das Büro unabhängige, gerichtsfeste und finanzamtkonforme Immobilienbewertungen – für Privatpersonen und Unternehmen, zu allen Anlässen und stets zum Festpreis. Weitere Informationen unter www.immobilienbewertung-kumpmann.de

Kontakt

Sachverständigenbüro Dean Kumpmann

Dean Kumpmann

Zeughausstr. 63

42287 Wuppertal

0202 / 384 897 33



http://www.immobilienbewertung-kumpmann.de

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