dehner academy stellt ersten KI-Coach seiner Art vor

Mit ihrer jahrzehntelangen Coaching-Erfahrung hebt die dehner academy den Einsatz von KI im Coaching auf ein neues Level

Die dehner academy stellt am 20. Juli 2026 ihren neuen KI-Coach vor. Die vollständig überarbeitete Anwendung verbindet moderne KI-Technologie mit der langjährigen Coaching-Kompetenz der dehner academy. Ziel ist es, Führungskräfte in besonders anspruchsvollen Situationen zu unterstützen, nämlich in schwierigen Gesprächen, bei komplexen Entscheidungen, Konflikten und in Momenten mit vielVerantwortung.

Der neue dehner KI Coach ist nach Angaben der dehner academy der erste seiner Art. Er wurde aus der professionellen Coaching-Praxis heraus entwickelt und konsequent auf den Einsatz im Führungsalltag ausgerichtet. Die Anwendung gibt keine beliebigen Standardantworten. Sie führt vielmehr durch einen strukturierten Reflexionsprozess, stellt gezielt Fragen, eröffnet neue Perspektiven und hilft dabei, Situationen klarer zu sehen.

„Wir haben Coaching neu gedacht“, sagt Jasper Dehner, Geschäftsführer der dehner academy. „In diesen KI-Coach ist die langjährige Erfahrung der dehner academy eingeflossen, die mein Vater aufgebaut hat und die ich heute gemeinsam mit meiner Schwester Alice weiterführe. Wir wollten kein weiteres KI-Tool entwickeln, weil es halt gerade hip ist. Wir wollten unsere Coaching-Qualität, unser Verständnis von Führung und unsere Erfahrung mit Menschen in Verantwortung in eine digitale Form bringen, die diesem Anspruch gerecht wird.“

Damit setzt die dehner academy einen neuen Akzent in der digitalen Führungskräfteentwicklung. Der dehner KI Coach wurde komplett überarbeitet und setzt damit den neuen Standard für KI-gestützte Coaching-Technologie. Er unterscheidet zwischen Person, Rolle, Beziehung und Organisation und bezieht psychologische sowie systemische Zusammenhänge in die Reflexion ein.

Für Führungskräfte entsteht dadurch ein digitaler Sparringspartner, der rund um die Uhr zur Verfügung steht und einer klaren professionellen Logik folgt. Er unterstützt bei der Vorbereitung sensibler Gespräche mit Mitarbeitenden, bei Konflikten im Team, bei wiederkehrenden Führungsfragen und bei Entscheidungen, die mehr benötigen als eine schnelle, oberflächliche Reaktion.

„Führung verdient das Beste, was Coaching und Technologie heute leisten können“, so Jasper Dehner. „Mit diesem Anspruch sind wir an die Entwicklung herangegangen. Der neue KI-Coach ist für uns ein Meilenstein, weil er zeigt, wie digitale Unterstützung aussehen kann, wenn sie aus echter Coaching-Erfahrung heraus entsteht.“

Die Anwendung wurde in Deutschland entwickelt und für den professionellen Einsatz in Unternehmen konzipiert. Datenschutz, Seriosität und verantwortliche Nutzung gehören nach Angaben der dehner academy von Beginn an zur Produktlogik.

Redaktionen, die den dehner KI Coach ausprobieren möchten, können sich an den unten stehenden Pressekontakt wenden.

Weitere Informationen: https://www.dehner.academy/ki-coach/

Unter dem Motto: „Ihr Potenzial ist unsere Stärke“ unterstützt die dehner academy seit mehr als 30 Jahren mit Leidenschaft, Expertise und Erfahrung Menschen dabei, sich weiterzuentwickeln. Sie sind Experten für Organisationsentwicklung und Changemanagement, Beratung, Führungs- und Vertriebstrainings, Business- und Life-Coachings sowie in Ausbildungsreihen für Coaches, Führungskräfte und Personaler. Auf Basis ihres profunden, psychologischen Know-hows und der jahrzehntelangen Erfahrung bietet die dehner academy passgenaue Konzepte, Maßnahmen und Lösungen für Management, HR und Fachkräfte, die sich weiterentwickeln wollen.

Kontakt

dehner academy GmbH

Alice Dehner

Theodor-Heuss-Str. 36

78467 Konstanz

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