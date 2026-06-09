Deichhaus St Barbara – Urlaub mit traumhaftem Wasserblick BESTLAGE

Genießen Sie erholsame Urlaubstage im Deichhaus St Barbara mit herrlichem Wasserblikc und absoluter Ruhe.

Genießen Sie erholsame Urlaubstage im Deichhaus St Barbara mit herrlichem Wasserblick und absoluter Ruhe. Die komfortable Ferienunterkunft bietet Platz für bis zu 6 Personen und ist der ideale Rückzugsort für Familien, Paare oder Freunde.

Highlights auf einen Blick:

Traumhafter Wasserblick von Terrasse und Balkon

Ruhige Lage für entspannte Urlaubstage

Nur ca 400 m zum feinsandigen weißen flachen Ostseebadestrand (kilometerlang)

Platz für 6 Personen ( drei Schlafzimmer mit 6 Betten)

Bad mit Dusche WC und Gäste WC

Eigene Sauna für wohltuende Wellnessmomente

Waschmaschine vorhanden

Balkon direkt vom Schlafzimmer

Großzügige Terrasse mit einzigartigem Blick aufs Wasser

Perfekt für Natur, Erholungs- und Ostseeliebhaber

Urlaub mit Hund ( auch mit mehren Hunden)

PKW Stellplatz am Haus

Fahrradschuppen am Haus

Das Deichhaus St Barbara befindet sich in einer Sackgasse und es gibt keinen Durchgangsverkehr. Daher wohnen Sie hier absolut ruhig.

Sie können vom Haus aus sehr schöne Radtouren unternehmen. Die Fahrradwege befinden sich teilweise am Meer entlang. Im Hafen von Breege ( zu Fuß erreichbar, oder mit dem Auto es sind genügend Parkplätze vorhanden ) können Sie Boote ausleihen. Das Schiff nach Hiddensee fährt hier morgens ab und kommt am späten Nachmittag wieder zurück.

Von Juni bis September finden die Störtebeker Festspiele statt. Ein unvergessenes Erlebnis für Alt und Jung. Karten erhalten Sie in unserem Büro. Man kann mit dem Auto nach Ralswiek fahren oder mit dem Schiff ab Breege.

In den Sommermonaten kommen viele Stars und Sternchen auf die Insel und geben zahlreiche Konzerte.

Starten Sie den Tag mit einem Frühstück auf der Terrasse, genießen Sie die frische Meeresluft auf dem Balkon und lassen Sie den Abend bei einem traumhaften Blick auf das Wasser ausklingen. Nach einem erlebnisreichen Tag sorgt die Sauna für zusätzliche Entspannung.

Deichhaus St Barbara – hier sitzen Sie in der ersten Reihe ! Ihr Urlaubsdomizil für Ruhe, Komfort und unvergessliche Ausblicke.

Unser Vermietungsbüro besteht seit 1995.

Infos und Sofortbuchung unter

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Sonneninsel Rügen

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