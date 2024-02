Delinea startet umfassendes Partnerprogramm

Erweitertes Programm bietet global einheitlichen Ansatz zur Unterstützung unterschiedlichster Geschäfts- und Engagement-Modelle

München, 29. Januar 2024 – Delinea, ein führender Anbieter von Lösungen zur nahtlosen Erweiterung von Privileged Access Management (PAM), startet ein neues umfangreiches Partnerprogramm. Dieses bietet den Partnern speziell auf ihre jeweiligen Bedürfnisse zugeschnittene Vorteile, Ressourcen und Wachstumsmöglichkeiten. Um das neue Programm zu leiten und das globale Partner-Ökosystem von Delinea voranzutreiben, hat das Unternehmen Miles Rippon als neuen VP of Channel, International, gewonnen. Kara Trovato ist zum VP of Channel, Americas, befördert.

Das neue Delinea-Programm wurde entwickelt, um die PAM-Praxis der Partner zu verbessern und unterstreicht das Engagement von Delinea für die gemeinsamen Ziele. Es bietet vier Stufen – Entry, Silver, Gold und Platinum – mit unterschiedlichen Anforderungen und Vorteilen für alle Arten von Partnern. Dabei beinhaltet es Mechanismen, die das Geschäftswachstum fördern, Sicherheit bieten und planbare finanzielle Anreize und Belohnungen liefern.

„Das neue Delinea-Partnerprogramm schafft einen globalen, einheitlichen Ansatz, um verschiedenste Geschäfts- und Engagement-Modelle zu unterstützen, die Umsetzung zu optimieren und den Umsatz zu steigern“, sagt Tim Puccio, Senior Vice President Global Channels and Alliances bei Delinea. „Wir betrachten unsere Partner als Teil des Delinea-Teams und tätigen daher erhebliche Investitionen, um besser auf ihre geschäftlichen Anforderungen zu reagieren und ihren Erfolg zu sichern.“

Attraktive Vorteile für Partner

Die Anforderungen des Delinea Partnerprogramms basieren sowohl auf der Größe der PAM-Praxis innerhalb eines Partnerunternehmens als auch auf der Mindestanzahl an PAM-zertifizierten Pre-Sales- und Vertriebsexperten. Zu den Vorteilen gehören finanzielle Anreize, Marketing-Support, Schulungen und Enablement sowie die praktische Einbindung in Kundenprojekte. Delinea-Partner können die verschiedenen Stufen durchlaufen, wenn ihr PAM-Geschäft wächst und so mehr Prämien und Unterstützung erhalten, wenn sich ihre Anforderungen weiterentwickeln.

Das Programm wurde außerdem so flexibel gestaltet, dass es für viele Geschäftsmodelle von Partnern geeignet ist, die Dienstleistungen und Managed Services weiterverkaufen, vermitteln oder anbieten, darunter Wiederverkäufer, globale Systemintegratoren (GSI) und Managed Service Provider (MSP/MSSPs).

Partnerprogramm unter erfahrener Führung

Angeführt wird das Programm von Kara Trovato, die zum VP of Channel Americas befördert wurde. Sie wird das Partner-Ökosystem in den USA, Kanada und Lateinamerika vorantreiben. Kara Trovato kam vor sieben Jahren zum Unternehmen und hat viele der wichtigsten Partnerbeziehungen in der Region aufgebaut und geleitet. Außerdem wurde sie seit 2019 jedes Jahr in die CRN Women of the Channel-Liste aufgenommen.

Darüber hinaus ist Miles Rippon als VP of Channel, International zu Delinea gekommen und wird den Erfolg des breiteren Partner-Ökosystems vorantreiben und die Channel-Teams in den Regionen Europa, Naher Osten, Afrika und Asien-Pazifik leiten. Miles Rippon verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Führungspositionen im Channel, zuletzt bei Absolute Software und CyberArk.

„Ich freue mich sehr, Kara und Miles an der Spitze unserer regionalen Vertriebsorganisationen zu haben“, fügt Puccio hinzu. „Ihre Führungsqualitäten, ihr Fachwissen und ihr Engagement werden entscheidend zum Erfolg des neuen Delinea-Partnerprogramms beitragen und unser globales Ökosystem fördern und erweitern.“

Weitere Informationen zum Partnerprogramm finden sich unter https://delinea.com/de/partners

Über Delinea

Delinea ist ein führender Anbieter von Privileged-Access-Management (PAM)-Lösungen für moderne, hybride Unternehmen. Die Delinea Platform erweitert PAM nahtlos, indem sie eine identitätsübergreifende Autorisierung bereitstellt und den Zugriff auf die kritischsten Hybrid-Cloud-Infrastrukturen sowie die sensibelsten Daten eines Unternehmens kontrolliert. Auf diese Weise werden Risiken reduziert, Compliance gewährleistet und die Sicherheit vereinfacht. Die Kundenbasis von Delinea umfasst Tausende Unternehmen weltweit und reicht von KMUs bis hin zu den weltweit größten Finanzinstituten und Unternehmen der kritischen Infrastruktur.

