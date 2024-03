Delta bringt 500 kW DC-Ultra-Schnellladesäule UFC 500 für öffentliches Laden und kommerzielle Nutzfahrzeuge auf den Markt

Das hervorragende Verhältnis von Ladeleistung zu Stellfläche des UFC 500 ermöglicht es Betreibern von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, die Nachfrage nach hoher Ladeleistung zu decken sowie den Platzbedarf zu reduzieren

AMSTERDAM, 21. März 2024 – Delta, ein weltweit führender Anbieter im Bereich Energiemanagement und nachhaltigen, IoT-basierten Lösungen, kündigte heute die Markteinführung seiner 500 kW DC-Ultra-Schnellladesäule für Elektrofahrzeuge, UFC 500, an. Angesichts des zunehmenden Bedarfs an leistungsstarken Ladelösungen und einem mangelnden Platzangebot erweist sich der UFC 500 durch sein bemerkenswertes Verhältnis von Ladeleistung zu Platzbedarf für Betreiber von EV-Ladestationen als hervorragende Lösung. Der UFC 500 kann beispielsweise schwere Elektrofahrzeuge (E-LKW/E-Bus), die eine große Batteriekapazität mitbringen, mit einer Leistung von bis zu 460 kW innerhalb von 2 Stunden komplett aufladen, was durchschnittlich der Reichweite für einen vollen Betriebstag entspricht.

Vincent Lin, Vizepräsident für eMobility und intelligente Energielösungen bei Delta EMEA, erklärt hierzu: „Der UFC 500 bietet ultra-schnelles Laden von Elektrofahrzeugen, senkt aber durch die Integration in unser EV-Lademanagementsystem DeltaGrid® EVM sowie in unsere Energiespeicherlösungen die Lastspitzen auf dem Versorgungsnetz. Mit dieser leistungsstarken Kombination werden die Vorzüge von EV-Lade- und intelligenten Energiemanagementlösungen bestens miteinander vereint. Die daraus resultierende Leistung und Effizienz bieten ideale Voraussetzungen, um die heutigen und zukünftigen Ladeanforderungen der CPOs zu erfüllen.“

Beim gleichzeitigen Laden von zwei modernen Elektrofahrzeugen kann der UFC 500 eine Ladeleistung von jeweils 250 kW bereitstellen. Dies verkürzt die Ladedauer und führt zu einem gesteigerten Nutzerempfinden. Der UFC 500 ist die perfekte Ladelösung für die komplette Bandbreite an Elektrofahrzeugen, von elektrischen PKWs bis hin zu schweren E-LKW und E-Bussen, egal ob diese in Flotten-, Depot-, Logistik-, Industrie- oder öffentlichen Ladeinstallationen geladen werden.

Um einen herausragend hohen Gesamtwirkungsgrad zu erzielen, werden im hochmodernen Gleichrichtermodul des UFC 500 Siliziumkarbid-Halbleiter, SiC – eine Verbindung aus Silizium und Kohlenstoff, eingesetzt. Deltas patentierte interne Schaltungstopologie ermöglicht außerdem ein kompaktes und leichtes Leistungsmodul, das selbst von einem einzelnen Techniker einfach zu handhaben ist. Durch diese Technologie-Vorteile verfügt der UFC 500 über ein sehr geringes Volumen und benötigt nur eine kleine Stellfläche.

Ausgelegt auf eine vollständige Ladenetzintegration, einschließlich Netzwerkkonnektivität, Abwärtskompatibilität und Energiemanagement, vereinfacht der UFC 500 die Inbetriebnahme und Administration und erweist sich als dauerhafte, langfristige Investition. Das robuste, wetterfeste Außendesign erfüllt die Normen IP55 und IK10 und garantiert somit eine hohe Zuverlässigkeit sowie Verfügbarkeit, auch unter anspruchsvollsten Bedingungen.

Für zusätzlichen Komfort bietet der UFC 500 ein ausgeklügeltes Kabelmanagementsystem. Auf dem Dach der Ladestation ist ein beweglicher Arm installiert, der die Reichweite des Ladekabels um bis zu vier Meter verlängert. Dies vermeidet Schäden am Fahrzeug und erleichtert den Umgang mit dem Ladekabel. Darüber hinaus ermöglicht das integrierte Kreditkartenlesegerät die Nutzung der Ladesäule ohne Ladevertrag und bietet daher den Endverbrauchern eine bequeme Zahlungsoption.

Um bei der hohen Ladeleistung die Netzbelastung zu limitieren, lässt sich der UFC 500 nahtlos in das DeltaGrid® EVM integrieren. Dieses System bietet eine Vielzahl an Funktionen, um die Ladesäulen gezielt zu steuern und zu verwalten. DeltaGrid® EVM wurde entwickelt, um Ladestationsbetreiber bei der Reduzierung des Energieverbrauchs zu unterstützen und kann die CO2-Bilanz eines Standorts sowie die Betriebskosten durch Spitzenlastglättung senken. Darüber hinaus bietet DeltaGrid® einzigartige Energie-Management-Funktionen für EV-Ladeinfrastruktur. Diese verhindern die Überlastungen des Netzanschlusspunktes und stellen sicher, dass keine Vertragsstrafen für zu hohen Leistungsbezug anfallen. So können CPOs leistungsstarke EV-Ladestationen bereitstellen, ohne die Netzstabilität zu gefährden. Der UFC 500 ist auch mit Deltas Lösungen für erneuerbare Energien und Energiespeicherung kompatibel.

Erleben Sie die Zukunft der E-Ladetechnologie hautnah beim diesjährigen Nordic EV Summit. Besuchen Sie vom 4. bis 5. April 2024 den Delta-Stand B02-14 auf der Nova Spektrum in Oslo, Norwegen, und entdecken Sie, wie das UFC 500 neue Maßstäbe in der E-Ladetechnologie setzt und den Weg für eine nachhaltige, elektrifizierte Zukunft ebnet.

Über Delta

Delta wurde 1971 gegründet und ist an der Taiwan Stock Exchange notiert (Code: 2308). Das Unternehmen ist ein weltweit führender Anbieter von Schaltnetzteilen und Temperaturmanagementprodukten mit einem erfolgreichen Portfolio an intelligenten Energiesparsystemen und -lösungen in den Bereichen Industrieautomation, Gebäudeautomation, Telekommunikation, Rechenzentrumsinfrastruktur, Aufladung von Elektrofahrzeugen, erneuerbare Energien, Energiespeicherung und Energieanzeige, um nachhaltige Städte und eine intelligente Fertigung zu fördern.

Als erstklassiger gesellschaftlicher Akteur mit der Mission, „innovative, saubere und energieeffiziente Lösungen für eine bessere Zukunft zu bieten“, nutzt Delta seine Kernkompetenz in der hocheffizienten Leistungselektronik und sein Geschäftsmodell mit Fokus auf ESG-Kriterien, um wichtige Umweltthemen wie den Klimawandel anzugehen. Delta versorgt seine Kunden über seine Vertriebsniederlassungen, Forschungs- und Entwicklungszentren und Fertigungsstätten an knapp 200 Standorten auf fünf Kontinenten.

Im Laufe seiner Unternehmensgeschichte hat Delta verschiedene internationale Auszeichnungen und große Anerkennung für seine Geschäftserfolge, innovativen Technologien und sein Engagement für ESG-Themen erhalten. Seit 2011 wurde Delta bereits 13 Jahre in Folge auf dem DJSI World Index der Dow Jones Sustainability™ Indizes gelistet. In den Jahren 2020, 2022 und 2023 wurde Delta zudem vom Carbon Disclosure Project (CDP) mit doppelter A List-Auszeichnung für ihren maßgeblichen Beitrag zu den Themen Klimawandel und Wassersicherheit ausgezeichnet und für die kontinuierliche Entwicklung einer nachhaltigen Wertschöpfungskette im 6. Jahr in Folge zum Supplier Engagement Leader ernannt.

Ausführliche Informationen zu Delta finden Sie unter delta-emea.com/de-DE/index.

Firmenkontakt

Delta Electronics

Judy Wu

Zandsteen 15

2132 MZ Hoofddorp

+31208003906



http://www.delta-emea.com

Pressekontakt

HBI Communication Helga Bailey GmbH

Sebastian Wuttke

Herrmann-Weinhauser Straße 73

81673 München

+49 (0) 89 99 38 87 36



http://www.hbi.de

Bildquelle: @ Delta Electronics