Der AI-Realitätscheck: Produktionsdaten von Druid AI zeigen die Lücke zwischen AI-Hype und Enterprise-Adoption

Der erste Bericht einer jährlich erscheinenden Reihe untersucht reale Ergebnisse produktiver AI-Agenten in den Bereichen Gesundheitswesen, Hochschulbildung, Finanzdienstleistungen sowie HR & IT

NEW YORK, Mai 19, 2026 – Druid AI veröffentlichte heute den 2026 AI Adoption Benchmark Report, eine datenbasierte Analyse darüber, wie sich Enterprise-AI-Agenten tatsächlich im produktiven Einsatz verhalten. Während sich ein Großteil des AI-Marktes auf Einschätzungen von Führungskräften und Zukunftsprognosen stützt, zeigt Druid AI, was Nutzer tatsächlich tun, sobald AI-Agenten in realen Unternehmensumgebungen produktiv eingesetzt werden.

Der Bericht basiert auf 15 Monaten anonymisierter Produktions-Telemetrie von Januar 2025 bis März 2026 aus den Bereichen Gesundheitswesen, Hochschulbildung, Finanzdienstleistungen sowie HR & IT. Die Ergebnisse stellen mehrere weit verbreitete Annahmen darüber infrage, wo Enterprise-AI-Adoption und operativer Mehrwert tatsächlich konzentriert sind.

„Es gibt zahlreiche „State of AI“-Reports auf Basis von Umfragen, die die aktuelle Stimmung rund um Agentic AI widerspiegeln. Bei Druid wollten wir einen zusätzlichen Mehrwert schaffen, indem wir zeigen, was diese Agenten im produktiven Einsatz tatsächlich leisten. Nach der Analyse von 15 Monaten AI-Agenten-Daten aus vier Branchen und Hunderten von Unternehmenskunden sind die Muster klar erkennbar – sowohl hinsichtlich dessen, was funktioniert, als auch wie man es erfolgreich umsetzt.“ – Joseph Kim, CEO von Druid AI

Front-Door-Demand als Einstiegspunkt nutzen – und dann tiefer integrieren

Über alle vier Branchen hinweg konzentriert sich die Nachfrage auf eine kleine Anzahl hochfrequenter „Front-Door“-Workflows: Kunden- und Studentenservice, Patientenzugang sowie Workplace Operations.

-Im Finanzdienstleistungssektor entfallen 90 % des gesamten Produktionsvolumens auf drei Workflow-Typen.

-Im Hochschulbereich erzeugen drei Workflows 92 % der Nutzung.

Unternehmen sollten die Nachfrage an diesen zentralen Einstiegspunkten als Ausgangspunkt nutzen und anschließend in tiefere Workflow-Orchestrierung expandieren – dort, wo Integrationen, Policy-Kontrollen und kontrollierte Übergaben an Mitarbeitende die nächste Wertschöpfungsebene schaffen.

Governed Resolution messen – nicht nur Deflection

Die Containment-Raten unterscheiden sich je nach Branche deutlich – und genau diese Unterschiede sind aussagekräftiger als die Zahlen selbst. Hohe Containment-Raten sind nicht das eigentliche Ziel; entscheidend ist eine Governed Resolution. Das bedeutet, dass AI die richtigen Aufgaben automatisiert löst und gleichzeitig geeignete Fälle inklusive vollständigem Kontext an Mitarbeitende eskaliert.

-Hochschulbildung: Die Containment-Rate von 99,5 % spiegelt vor allem allgemeine Studenten-Anfragen wider.

-HR & IT: Die Containment-Rate von 93 % steht für Governed Resolution, bei der Geschäftsregeln gezielt für Sicherheitsfreigaben, Policy-Ausnahmen oder Live-Troubleshooting eskalieren.

-Gesundheitswesen: Die Containment-Rate von 87 % stellt sicher, dass Geschäftsregeln Mitarbeitende gezielt für Policy-Prüfungen, klinische Ausnahmefälle oder notwendige persönliche Beteiligung einbinden.

-Finanzdienstleistungen: Die Containment-Rate von 80 % ergibt sich aus Geschäftsregeln, die Interaktionen für Risikoprüfungen, Compliance-Vorgaben sowie komplexe Beratungs- oder Upselling-Situationen an menschliche Agents weiterleiten.

Die richtige Value Story wählen

Die Produktionsdaten zeigen, dass AI-Agenten auf zwei unterschiedliche Arten Mehrwert schaffen. Der Business Case muss daher zur jeweiligen Umgebung passen.

-Kontinuität (Gesundheitswesen, Hochschulbildung und Finanzdienstleistungen): AI ermöglicht einen 24/7-Service, wenn zwischen 29 % und 39 % der Nachfrage außerhalb regulärer Geschäftszeiten entsteht.

-Absorption (HR & IT): Nur 6 % der Nachfrage entstehen außerhalb der Geschäftszeiten, jedoch entfallen allein 24 % auf den Zeitraum zwischen 9:00 und 10:00 Uhr. In diesem Fall liegt der stärkere Business Case in der Abfederung von Spitzenlasten.

Reale AI-Muster in vier Branchen

Der vollständige 2026 AI Adoption Benchmark Report ist verfügbar unter: Druid’s 2026 AI Adoption Benchmark.

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Über Druid AI

Druid AI (druidai.com) liefert AI, die funktioniert: bewährte, branchenspezifische AI-Agenten für Hochschulbildung, Gesundheitswesen, Retail, Banking und Versicherungen – basierend auf einer führenden Conversational-AI-Plattform. Druid unterstützt Unternehmen dabei, jederzeit verfügbare, richtlinienkonforme Agenten über Chat, SMS, Voice und E-Mail bereitzustellen, die End-to-End-Kunden- und Mitarbeiterprozesse automatisieren und sich nahtlos in bestehende Enterprise-Systeme integrieren.

Mit wiederverwendbaren Workflows, Content-Paketen und integrierter Mehrsprachigkeit ermöglicht Druid sichere, kontrollierte Automatisierung auf Enterprise-Niveau. Das 2018 gegründete Unternehmen betreut weltweit über 350 Kunden sowie ein Partner-Ökosystem mit mehr als 250 Partnern.

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