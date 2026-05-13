Der nächste kalte Winter kommt bestimmt: Warum Sheltersuit auch im Sommer mit Volldampf produziert

Seit Beginn der russischen Invasion rettet die Sheltersuit Foundation Menschen vor dem Erfrieren. Auch wenn die aktuellen Temperaturen fast sommerlich warm erscheinen, läuft die Produktion der lebensrettenden Schutzanzüge auf Hochtouren. Gemeinsam mit Partnern wie Vitali Klitschko, dem Life Center und Mission Siret bereitet die Foundation bereits jetzt die Versorgung für die kommende Frostperiode vor.

Die Tage werden länger, die Straßencafes füllen sich und das Thema Kälteschutz scheint in weiter Ferne – doch bei der Sheltersuit Foundation richten sich alle Blicke bereits jetzt auf den kommenden Winter in der Ukraine. Während hier die Sonne genossen wird, ist für die Helfer klar: Hilfe für das Kriegsgebiet lässt sich nicht erst organisieren, wenn der erste Schnee fällt. In weiten Teilen der Ukraine ist die Energieversorgung durch die Zerstörung von Wasser- und Elektrizitätswerken kollabiert, was die nächste Frostperiode für Millionen Menschen ohne Strom und Heizung zur unmittelbaren Lebensgefahr macht. Um darauf vorbereitet zu sein, produziert die Foundation schon jetzt einen wind- und wasserdichten Schutzanzug, den Sheltersuit – eine multifunktionale Kombination aus Allwetterjacke und anziehbarem Schlafsack. Jede Minute der warmen Jahreszeit wird genutzt, um die Bestände für den harten Einsatz in Krisengebieten wie Kiew und Charkiw zu sichern. Die aktuelle Wärme ist somit kein Grund zum Ausruhen, sondern das Startsignal für eine lebenswichtige Vorsorge.

Starkes Netzwerk für das Überleben

Die Bilanz der letzten vier Jahre zeigt die Beständigkeit des Einsatzes: Von den ersten Hilfslieferungen im Februar 2022 bis zu den jüngsten Verteilungen in Charkiw und Kiew im Frühjahr 2026 blieb die Foundation ein verlässlicher Partner. Allein im ersten Quartal 2026 konnten so 3.500 Anzüge an Kriegsopfer und Binnengeflüchtete übergeben werden, deren Heimat keine Heizung mehr hat.

Ein Wettlauf gegen die Zeit

Die Herstellung der Schutzanzüge aus hochwertigen „Deadstock“-Materialien erfordert einen enormen logistischen Vorlauf. Um die Lager rechtzeitig vor dem nächsten Kälteeinbruch zu füllen, benötigt die Foundation jetzt Unterstützung. Jede Spende im Sommer ermöglicht es, die Produktion in den Nähereien stabil zu halten, damit zum ersten Frost die nächste Welle der Wärme in die Ukraine starten kann.

„Wir helfen in der Ukraine seit der ersten Stunde, und wir werden nicht aufhören, solange Menschen dort der Kälte schutzlos ausgeliefert sind. Aber Hilfe auf diesem Niveau lässt sich nicht per Knopfdruck aktivieren, wenn der erste Schnee fällt“, sagt Bas Timmer, Gründer der Sheltersuit Foundation. „Ein Sheltersuit ist ein komplexes Produkt aus hochwertigen Reststoffen. Wir nutzen den Sommer, um die Bestände für den nächsten Wintereinsatz vorzuproduzieren. Wer uns jetzt unterstützt, spendet nicht für das heutige Wetter, sondern investiert in das Überleben von morgen.“

Hintergrund:

Die Sheltersuit Foundation ist eine Non-Profit-Organisation des niederländischen Designers Bas Timmer, die 2014 in Enschede mit dem Ziel gegründet wurde, wirkungsvolle Produkte zu entwickeln, die Menschen warmhalten und schützen: den Sheltersuit und den Shelterbag. Diese werden kostenlos an Obdachlose, Flüchtlinge und Opfer von Naturkatastrophen auf der ganzen Welt verteilt. Sie werden aus upgecycelten Materialien von talentierten Menschen einer eigenen sozialen Fabrik hergestellt. Durch die enge Zusammenarbeit mit lokalen Hilfsorganisationen soll die Kluft zwischen Bedürftigen und Hilfsbereiten überbrückt werden. Die Sheltersuit Foundation ist unter dem Motto „People Helping People“ in Europa, Großbritannien, Südafrika und den Vereinigten Staaten aktiv. Mehr Infos auf https://sheltersuit.com/ukraine

Kontakt

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Bildquelle: @Sheltersuit Foundation