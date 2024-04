Der Sachkundelehrgang für Berufsbetreuer

bietet eine großartige Chance für eine vielversprechende, zukunftssichere und zukunftsorientierte Karriere.

Als Berufsbetreuer unterstützen Sie Menschen in verschiedenen Lebenssituationen, sei es aufgrund von Krankheit, Alter oder anderen Herausforderungen. Der jetzt gesetzlich vorgeschriebenen Sachkundelehrgang vermittelt Ihnen das nötige Fachwissen und die rechtlichen Grundlagen, um diese verantwortungsvolle Aufgabe erfolgreich auszuüben.

Unser Frühlingsangebot:

Aktuell verlängert die HELP Akademie den 10% Frühbucherrabatt noch bis 15. Mai 2024!

Sie lernen, rechtliche Betreuungen durchzuführen, Menschen in schwierigen Situationen zu begleiten und ihre Interessen zu vertreten. Mit dem wachsenden Bedarf an Betreuungsleistungen in unserer Gesellschaft bieten sich vielfältige Berufsaussichten. Durch den Lehrgang erwerben Sie nicht nur Fachkenntnisse im Betreuungs- und Sozialrecht , sondern auch wichtige soziale Kompetenzen wie Empathie, Kommunikations- und Konfliktlösungsfähigkeiten. Dies ermöglicht es Ihnen, einen positiven Einfluss auf das Leben anderer Menschen zu nehmen und gleichzeitig eine erfüllende berufliche Laufbahn zu verfolgen.

Nutzen Sie diese Chance, um eine bedeutungsvolle und nachhaltige Karriere als Berufsbetreuer zu beginnen!

Wir nehmen uns immer Zeit für Ihre Fragen und beraten Sie gerne: info@help-akademie.de und T:089-215459-20

Die HELP-Akademie München ist eine AZAV-zertifizierte, staatlich geprüfte & anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung im sozialen Bereich

