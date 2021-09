der8auer Burst-Fire: German Engineered Perfection

Jetzt neu bei Caseking!

Berlin, 28.09.2021

Hol dir ein Meisterstück nach Hause! der8auers Burst-Fire System kitzelt das absolute Maximum aus aktuellen Hochleistungs-Komponenten hervor und spielt sowohl optisch als auch in Sachen Leistung, in seiner eigenen Liga. Eine GeForce 3090 und ein handverlesener der8auer Core i9-11900K, Pretested von Intel und übertaktet auf 5,1 GHz, bilden den Kern dieses edlen Highest-End-Gaming-Taums. Mit handwerklichem Geschick und durchdachten Modifikationen wird hier ein wassergekühltes Kunstwerk erschaffen, das in der Summe noch über die spektakuläre Komponenten-Liste hinauswächst. Jetzt bei Caseking bestellen!

Der Gaming-Bolide ist im eigens angepassten Big-Tower Odyssey X von Lian Li verbaut. Deckel und Front werden handgefertigt und sind mit einem schicken und gleichzeitig effektiven Mesh versehen. Dieses sorgt für zusätzlichen Airflow und verbessert dadurch die Kühlung des PCs.

An der Vorderseite prangt das Logo des Tech-YouTubers und Rekord-Overclockers Roman “der8auer” Hartung. Auch die Netzteilabdeckung wurde umgestaltet: Das darauf eingravierte Leiterbahnmuster sowie das der8auer-Logo werden durch RGB-LEDs beleuchtet und hinterlassen hinter dem Seitenteil aus Temperglas einen bleibenden Eindruck.

Beim Intel Core i9-11900K (Rocket Lake-S) pretested @ 5,1 GHz handelt es sich um eine vorselektierte CPU mit einer werksüblichen Taktfrequenz von 3,5 GHz, deren maximaler Overclocking-Takt jedoch bei garantiert möglichen 5,1 GHz liegt – und das wohlgemerkt für alle Kerne! Um die maximalen Taktwerte der gebinnten CPUs auszuloten und deren Stabilität sicherzustellen, testet der8auer jedes einzelne Exemplar für mindestens eine Stunde unter Prime95 26.6 mit 1344K. Durch diese massive Dauerbelastung wird jeder einzelne Prozessor gründlich getestet und die Taktstabilität gewährleistet, weshalb wir den mit der Übertaktung einhergehenden Verlust der Herstellergarantie durch eine eigene 24-monatige King-Mod-Garantie ausgleichen.

Das der8auer Burst-Fire System im Überblick:

-Lian Li Odyssey X Big-Tower mit Custom-Front, -Deckel und -Netzteilabdeckung

-Wassergekühlter der8auer Core i9-11900K (Rocket Lake-S) mit 8 Kernen, 16 MB Smart-Cache & Extrem-Übertaktung auf mindestens 5,1 GHz

-Wassergekühlte Gigabyte Aorus GeForce RTX 3090 Xtreme 24G

-Custom-Wakü-Kreislauf aus erlesenen Bestandteilen

-Schwarz-silbernes Farbthema mit mattierten Hard-Tubes, silbernen Fittings, RGB-Lüftern und schwarz gesleevten Kabeln

-High-End-Mainboard Gigabyte Z590 Aorus XTreme mit Intel-Z590-Chipsatz

-Enorm schneller DDR4-Arbeitsspeicher: Crucial Ballistix Max RGB (4.000 MHz) im 32-GB-Kit

-Zwei 2 TB große, pfeilschnelle M.2-NVMe-SSDs aus Gigabytes Aorus-Reihe als primärer und sekundärer Datenspeicher

-8 TB große 2,5-Zoll-SSD 870 QVO von Samsung als zusätzlicher Datenspeicher

-36 Monate Garantie inkl. Pick-Up-Service!

-Kunden können über die exklusive “Ask der8auer”-Mailadresse persönlich mit dem Champion in Kontakt treten

-Auf Wunsch persönliche Telefonberatung zu OC und Benching durch Roman

-3 Jahre langer Upgrade-Service: Kaufen Sie neuste Hardware-Parts und der8auer baut diese kostenlos ein!

Die Octa-Core-CPU sitzt auf dem hervorragend zum Übertakten geeigneten ATX-Mainboard Gigabyte Z590 Aorus Xtreme. Zusammen mit der leistungsstarken Grafikkarte vom Typ Gigabyte Aorus GeForce RTX 3090 Xtreme 24G bietet dieses Ultra-System ganz handfeste Vorteile beim Gaming: mehr Frames pro Sekunde (FPS). Sowohl CPU als auch die GPU sind wassergekühlt.

Das der8auer Burst-Fire System bei Caseking:

https://www.caseking.de/der8auer-Burst-Fire-System-i9-11900K-5-1-GHz-RTX-3090-Custom-WaKue-SIPC-394.html?

Das der8auer Burst-Fire System ist ab 11.999,90 Euro bei Caseking bestellbar und wird dann einzeln für dich zusammengebaut. Dabei können gerne deine individuellen Modifikationswünsche und Änderungsvorschläge berücksichtigt werden.

