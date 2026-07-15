Detox für den Wäscheschrank

VERBRAUCHER INITIATIVE über Verschwendung bei Heimtextilien

Berlin, 15. Juli 2026. Ob Bettwäsche, Handtücher oder Tischdecken, viele Haushalte besitzen solche Textilien in Hülle und Fülle. Trotzdem kaufen sie neue Stücke dazu, nutzen aber tatsächlich nur einen Bruchteil. Dieser Konsumkostet Ressourcen und belastet die Umwelt. Die VERBRAUCHER INITIATIVE gibt Anregungen für einen nachhaltigeren Umgang.

„Überlegen Sie genau, was Sie benötigen, bevor Sie neue Wohntextilien kaufen. Machen Sie zunächst eine Bestandsaufnahme der vorhandenen Stücke“, empfiehlt Alexandra Borchard-Becker, Fachreferentin bei der VERBRAUCHER INITIATIVE. Dazu werden am besten die Teile beiseite gelegt, die tatsächlich regelmäßig in Gebrauch sind. Auf einen zweiten Stapel kommt, was eher ungenutzt im Schrank liegt. Die Fachreferentin rät: „Prüfen Sie, was Sie wirklich für Besuch, Feste oder Unvorhergesehenes benötigen oder ob Sie nicht mit weniger auskommen, zumal Sie Ihre Lieblingsstücke sicher ohnehin regelmäßig waschen.“

Anstatt etwas Neues zu kaufen, kann Vorhandenes umgestaltet und so länger genutzt werden. „Verpassen Sie gut erhaltenen Teilen einen neuen Look. Färben Sie helle Tischdecken oder Servietten und bemalen Sie sie mit selbst hergestellten Pappschablonen und Textilstiften oder Stoffmalfarbe“, so Borchard-Becker. Die individuellen Stücke bringen Farbe in den Alltag, eignen sich als Dekoration für Feste oder als Ersatz für Geschenkpapier. So lässt sich die Tischwäsche oder die Verpackung an das Motto der Feier oder den jahreszeitlichen Anlass wie Ostern, Weihnachten, Frühling oder Herbst anpassen. „Setzen Sie die gleichen Stücke für unterschiedliche Zwecke ein, beispielsweise dekorative Geschirrtücher oder Servietten als Tischdecken und Waschlappen als kleine Handtücher“, ergänzt die Fachreferentin.

Gebrauchsfähige Wohntextilien, die nicht mehr benötigt werden, können an gemeinnützige Organisationen gespendet werden. Auch lokale Umsonst-Läden nehmen solche Stücke an. „Erkundigen Sie sich jeweils nach dem tatsächlichen Bedarf, bevor Sie Ihre Spenden abgeben“, sagt Borchard-Becker.

Nachhaltiger zu handeln, bedeutet Textilien richtig zu pflegen, Kaputtes auszubessern und Ausrangiertes kreativ umzugestalten. Informationen zur Umsetzung hat die VERBRAUCHER INITIATIVE in der Broschüre „Nachhaltige Wohntextilien? Finden und nutzen!“ zusammengestellt. Das 16-seitige Themenheft kann für 2,00 Euro (zzgl. Versand) unter www.verbraucher.com bestellt oder heruntergeladen.

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. ist der 1985 gegründete Bundesverband kritischer Verbraucherinnen und Verbraucher. Schwerpunkt ist die ökologische, gesundheitliche und soziale Verbraucherarbeit.

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