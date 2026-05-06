Deutscher Unternehmer gewinnt US-Wirtschaftspreis

Dallas, Texas – Ein Unternehmer aus der Kasseler Region sorgt aktuell international für Aufmerksamkeit: Chris Erhardt, gebürtig aus Kassel, wurde bei den renommierten American Business Awards (Stevie Awards) gleich doppelt ausgezeichnet. Neben einer persönlichen Ehrung erhielt auch ein Projekt seines US-amerikanischen Beratungskunden eine Auszeichnung – ein System, das Erhardt maßgeblich selbst konzipiert und entwickelt hat.

Erhardt, der heute unter anderem als Unternehmensberater mit Schwerpunkt auf Artificial Intelligence und Prozessoptimierung tätig ist, lebt und arbeitet derzeit in den USA. Seine Karriere begann jedoch deutlich bodenständiger: Aufgewachsen in Nordhessen, führte ihn sein Weg zunächst über ein Austauschjahr in die Vereinigten Staaten, bevor er international als Unternehmer und später als Berater tätig wurde.

Bei den diesjährigen American Business Awards wurde Erhardt in der Kategorie „Business & Professional Services“ mit einem Bronze Stevie Award ausgezeichnet. Parallel dazu erhielt eines seiner Beratungsprojekte – eine AI-gestützte Lösung zur Digitalisierung und Optimierung von Betriebsabläufen – ebenfalls eine Auszeichnung in der Kategorie „AI Implementation of the Year“.

„Diese Auszeichnungen sind für mich eine besondere Bestätigung, da sie sowohl meine persönliche Arbeit als auch die konkrete Umsetzung bei einem Kunden würdigen“, erklärt Erhardt. „Vor allem zeigt es, welches Potenzial moderne Technologien wie Artificial Intelligence haben, wenn sie praxisnah eingesetzt werden.“

Das ausgezeichnete System wurde im Rahmen seiner Beratungstätigkeit für ein Unternehmen im Bereich Infrastruktur und öffentliche Versorgung entwickelt. Ziel war es, komplexe, oft papierbasierte Prozesse zu digitalisieren und durch intelligente Systeme effizienter und zugänglicher zu machen.

Heute ist Erhardt unter anderem als Director von 412 Angels bei Endeavor Heartland tätig und unterstützt Startups sowie etablierte Unternehmen dabei, innovative Technologien strategisch einzusetzen und zu skalieren.

Endeavor ist ein weltweit tätiges Unternehmernetzwerk, das wachstumsstarke Gründer und Unternehmen in über 40 Märkten unterstützt. Durch Zugang zu Kapital, Mentoren und einem internationalen Netzwerk trägt Endeavor dazu bei, Unternehmen schneller zu skalieren und nachhaltige wirtschaftliche Impulse zu setzen.

Die American Business Awards zählen zu den größten und bekanntesten Wirtschaftspreisen weltweit. Jährlich werden mehrere tausend Bewerbungen aus unterschiedlichsten Branchen eingereicht. Ausgezeichnet werden Unternehmen, Führungskräfte und Projekte, die durch Innovation, Wachstum und besondere Leistungen hervorstechen.

Über Chris Erhardt

Chris Erhardt ist Director von 412 Angels bei Endeavor Heartland sowie Unternehmensberater mit Fokus auf Artificial Intelligence, Automatisierung und strategische Geschäftsentwicklung. Zuvor war er als Gründer und Unternehmer im Technologie- und Musikbereich tätig. Heute unterstützt er Unternehmen in den USA und Kanada bei der Umsetzung komplexer Innovationsprojekte.

Chris Erhardt ist ein US-amerikanischer Unternehmer, Berater und Experte für KI, Automatisierung und strategische Unternehmensentwicklung. Er unterstützt Unternehmen, Start-ups und öffentliche Strukturen bei der digitalen Transformation, beim Aufbau effizienter Prozesse und bei der Entwicklung moderner Wachstumsstrategien.

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