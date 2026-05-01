Deutschland bekräftigt die zentrale Bedeutung der Autonomie unter marokkanischer Souveränität

Im Anschluss an die zweite Sitzung des multidimensionalen strategischen Dialogs zwischen Marokko und Deutschland, die am 30. April in Rabat zwischen Außenminister Nasser Bourita und seinem deutschen Amtskollegen Johann Wadephul stattfand, verabschiedeten beide Seiten eine gemeinsame Erklärung, die einen entscheidenden Fortschritt in ihrer Partnerschaft markiert.

Deutschland bekräftigt seine Position zur marokkanischen Sahara:

In diesem Dokument bekräftigte die Bundesrepublik Deutschland die zentrale Bedeutung der Initiative für Autonomie unter marokkanischer Souveränität für die Beilegung des regionalen Konflikts um die marokkanische Sahara. Berlin begrüßte die Resolution 2797 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen vom 31. Oktober 2025, in der festgestellt wird, dass „eine echte Autonomie unter marokkanischer Souveränität den realistischsten Ausweg“ aus diesem Konflikt darstellen könnte.

Der marokkanische Autonomieplan, „seriöse und glaubwürdige Grundlage“:

Deutschland erklärte zudem, den von Marokko vorgelegten Autonomieplan als „seriöse und glaubwürdige Grundlage für Verhandlungen“ im Hinblick auf eine gerechte, dauerhafte und für alle Seiten akzeptable Lösung zu betrachten. Es bekräftigte seine uneingeschränkte Unterstützung für den Generalsekretär der Vereinten Nationen und dessen persönlichen Gesandten bei der Führung der Verhandlungen „auf der Grundlage des marokkanischen Autonomieplans“.

Konkrete diplomatische und wirtschaftliche Verpflichtungen:

Vor allem hat sich Deutschland verpflichtet, „diplomatisch und wirtschaftlich im Einklang mit dieser Position zu handeln“, unter Achtung des Völkerrechts, und damit den Weg für eine konkrete Umsetzung dieser politischen Unterstützung geebnet.

Eine historische Partnerschaft von mehr als 70 Jahren gestärkt:

Über die Klärung der deutschen Position zur Sahara hinaus wurde die bilaterale Partnerschaft gefestigt und erweitert. Dieser Besuch in Marokko war somit besonders produktiv und mündete in eine Vereinbarung zur Stärkung einer historischen Partnerschaft von mehr als 70 Jahren.

Ausgeweitete Zusammenarbeit und gemeinsame Perspektiven:

Die gemeinsame Erklärung unterstreicht schließlich die Bedeutung einer Vertiefung der Zusammenarbeit in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Soziales, Kultur und Sicherheit, bei gleichzeitiger Erkundung neuer Möglichkeiten für eine für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaft, die auf Vertrauen und gegenseitigem Respekt basiert.

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