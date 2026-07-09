Die Banalität der Führungsaufgaben

Statements und Erklärung

Lassen Sie uns einmal ein bisschen kritisch sein:

· 33 – 35% der Führungskräfte (ab Abteilungsleiter) sind eine deutliche Fehlbesetzung.

Nicht nur vom Fachwissen her, sondern von den Persönlichkeitskriterien. Wie kann eine introvertierte Führungskraft ein Team zur optimalen Leistung führen? Wie kann eine durchsetzungsschwache Führungskraft Chaos ordnen (s. KRINNER-Skala ©)

· Ca. 50% der Führungskräfte passen durchaus zu ihrer Aufgabe. Können zumindest, was das Führungswissen und das Verhalten anbelangt, entwickelt werden, um die Führungsaufgaben optimal zu erfüllen.

Häufig fehlt es an mangelhaftem Umsetzen des (in Seminaren erlernte) banalen Führungswissen. So sind die Zielvereinbarungen meist mangelhaft oder die Mitarbeiterbeurteilung endet im Nirgendwo. Oder sie stellen die falschen Mitarbeiter ein (s. Buch: Die Persönlichkeit eines Bewerbers erkennen)

· Ca. 15% der Führungskräfte haben echtes Führungstalent (von der Persönlichkeit her!) und nutzen deshalb Führungswissen intuitiv situationsbezogen richtig

Diese Schätzwerte ergeben sich aus tausenden Bewerbungsgesprächen, ACs, Mitarbeiterbeurteilungen, Interviews und Tests.

Und die Banalität der Führungsaufgaben?

Jeder kennt die „banale“ Liste der Führungsaufgaben, aber selten werden sie situationsbezogen richtig und vor allem vollständig wahrgenommen.

In diese Kategorie fällt auch das Modewort „Burnout“. Der Umgang mit Burnout ist Führungsverantwortung und somit größtenteils ein Führungsfehler (falsche Ziele, Fehlbesetzung, mangelhaftes Mitarbeitergespräch, usw.).

Im Folgenden werden Führungsfehler durch entsprechendes Statement plakativ verdeutlicht und diese Statements und deren Folgen kurz sachgemäß kommentiert und erklärt. (Merkblätter zu den einzelnen Statements liegen auf Abruf einzeln bereit)

Natürlich verstoßen diese Statements gegen einige Führungstraditionen und werden dadurch eher abgelehnt. Aber es lohnt sich, diese Aussagen einmal auf der Zunge zergehen zu lassen.

Bei Fragen und Interesse an weiterführenden Informationen rund um die Banalität der Führungsaufgaben sowie die KRINNER-Skala© und die Arbeit von Wolfgang Krinner lohnt sich ein Besuch auf der Website unter lupus-krinner.jimdosite.com. Dort steht auch die Langversion dieses Artikels zum Nachlesen bereit.

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