Die belgische Unternehmensgruppe House of HR wird zu einem der größten HR-Anbieter des deutschen Gesundheitssektors

House of HR übernimmt den deutschen Personaldienstleister pluss

Roeselare, Belgien, 14. Februar 2023 – Die belgische Unternehmensgruppe House of HR gab heute die Unterzeichnung einer Übernahmezusage für den Hamburger Personaldienstleister pluss bekannt, der auf Personaldienstleistung im Gesundheits- und Sozialwesen spezialisiert ist. Damit wird House of HR zu einem der größten Personaldienstleister des Gesundheitssektors in Deutschland. Gemeinsam mit weiteren deutschen Zeitarbeitsunternehmen, die House of HR angehören, möchte die Unternehmensgruppe auch in der DACH-Region führend werden.

Das Angebot der Belgier zur Übernahme von pluss wird voraussichtlich im ersten Quartal 2023 abgeschlossen sein. Die Akquisition wäre die dritte im deutschen Gesundheitswesen – nach der Übernahme von avanti im Jahr 2021 und LD Personalvermittlung im Jahr 2022. Unter dem Dach von House of HR wollen die drei Unternehmen in den kommenden Jahren ihre jeweilige Marktpräsenz erhöhen, um nebeneinander zu einem der führenden Anbieter von Personaldienstleistungen im Gesundheits- und Sozialwesen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu werden.

Das im Jahr 1984 gegründete Unternehmen pluss ist spezialisiert auf die Arbeitnehmerüberlassung und Personalvermittlung im Gesundheits- und Sozialwesen. Dazu zählen beispielsweise Krankenpfleger/innen, Sozialpädagog/innen, Erzieher/innen und Ärzt/innen. Auch Handwerks-, Industrie- und Büroangestellte werden beschäftigt – was auf die Anfänge des Unternehmens zurückgeht. Dieser Bereich macht heute noch 25% der Geschäftstätigkeit aus. Der erwartete Umsatz von pluss liegt für das Jahr 2022 bei 157 Millionen Euro. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg betreibt in Deutschland insgesamt 48 Standorte. Gemeinsam mit House of HR soll die Zahl der Standorte in diesem Jahr auf 55 erhöht werden. pluss beschäftigt 470 Mitarbeiter und ist für die Vermittlung und Beschäftigung von über 3000 Menschen verantwortlich. Christian Baumann und Wolfgang Ungerathen bleiben als Geschäftsführer tätig, ebenso das gesamte Management.

House of HR erwirbt 100% von pluss. Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch das Bundeskartellamt.

Christian Baumann, Geschäftsführer bei pluss: „Wir freuen uns sehr, Teil von House of HR zu werden und mit unseren Kolleg/innen von avanti und LD Personalvermittlung zusammenzuarbeiten. Deutschland ist ein großer Markt mit einer klein- und mittelständischen Struktur. Wenn wir aber wachsen und unser Geschäft weiter digitalisieren wollen, müssen wir Teil einer größeren Unternehmensstruktur werden. Diesen Schritt gehen wir mit der neuen Konstellation und wir freuen uns über die Möglichkeiten, die sich dadurch für uns eröffnen.“

Rika Coppens, CEO bei House of HR: „Das Gesundheitswesen ist für uns ein strategisch sehr wichtiger Sektor. Angesichts der alternden Bevölkerung in Europa und der globalen gesundheitlichen Herausforderungen, die auf uns zukommen, wird der Gesundheitssektor in den kommenden Jahren eine immer wichtigere Rolle in unseren Volkswirtschaften spielen. Mit der Akquisition von pluss werden wir gemeinsam mit avanti und LD Personalvermittlung zu einem der größten HR-Gesundheitsdienstleister in Deutschland. Gemeinsam wollen wir in der gesamten DACH-Region weiterwachsen.“

House of HR ist ein führender Anbieter von Personallösungen auf den wichtigsten europäischen Personalmärkten und bietet umfassende Zeitarbeits- und Outsourcing-Dienstleistungen an. Die Gruppe mit Hauptsitz in Roeselare (Belgien) bietet spezialisierte Personaldienstleistungen vor allem für kleine und mittelständische Unternehmen über ihre beiden Segmente Engineering & Consulting und Specialized Talent Solutions an, die sich jeweils aus mehreren PowerHouses zusammensetzen, die unter verschiedenen Marken für ihr spezialisiertes HR-Lösungsangebot werben.

Das Segment Engineering & Consulting vermittelt hochqualifizierte Fachkräfte, wie z.B. technische Berater und Finanz- und Versicherungsspezialisten, für die Besetzung spezieller Positionen in einer Vielzahl von Endmärkten. Das Segment Specialized Talent Solutions bietet spezialisierte Personalvermittlung von hochqualifizierten Fachkräften für Positionen, wie z.B. Büroangestellte, Schreiner und Maschinenbauingenieure, sowie Arbeitnehmer/innen für Unternehmen in verschiedenen Sektoren, wie z.B. Bauwesen, Einzelhandel, Finanzwesen, Lebensmittel und Gesundheitswesen. Die Gruppe bietet auch digitales Recruiting über ihre Plattformen an und nutzt dabei ihre digitalen Tools, darunter NOWJOBS, SWOP und die Gighouse-App.

Im Jahr 2021 erzielte House of HR einen bereinigten Pro-forma-Umsatz von 2,2 Mrd. Euro und ein bereinigtes Pro-forma-EBITDA von 262,7 Mio. Euro. Für 2022 liegt der geschätzte bereinigte Pro-forma-Umsatz bei rund 3 Mrd. Euro und das geschätzte bereinigte Pro-forma-EBITDA bei rund 350 Mio. Euro (Veröffentlichung voraussichtlich im April 2023). Die Gruppe beschäftigt Zehntausende Zeitarbeitnehmer/innen und hat rund 5100 interne Mitarbeiter in mehr als 700 Niederlassungen in Europa. House of HR ist ein „Talent PowerHouse“ mit einem starken Fokus auf Unternehmertum, Digitalisierung und Innovation. Im November 2022 wurde Bain Capital Private Equity mit einem Anteil von 55 % zum Mehrheitsaktionär der Gruppe. Mehr Informationen finden Sie hier: www.houseofhr.com

