Die dbfp AG wird als „TOP-Vermögensberater 2026“ ausgezeichnet und zählt zu den besten Finanz- & Anlageberatern Deutschlands

Wer langfristig Vermögen aufbauen will, braucht eine klare, faktenorientierte Strate­gie – qualifizierte Beratung kann dabei den entscheidenden Unterschied machen. In der aktuellen Studie „TOP-Vermögensberater 2026“ von ServiceValue und BÖRSE am Sonntag zählt die dbfp Deutsche Beratungsgesell­schaft für Finanz­planung AG (dbfp) in der Branche der Finanz- & Anlageberater zu den Top 3 und erhält die Auszeichnung „TOP-Vermögensberater“. Das Ergebnis unterstreicht die hohe Beratungsqualität und das Vertrauen, das Anleger der dbfp entgegenbringen.

Das Geldvermögen der privaten Haushalte in Deutschland liegt inzwischen bei rund zehn Billionen Euro, ein erheblicher Teil davon weiterhin niedrig bis unverzinst auf Konten oder in konservativen Vorsorgeformen. Gleichzeitig wird vielen bewusst, dass klassische Sparmodelle allein den Lebensstandard im Alter angesichts demografischer Entwicklungen und der Belastung der gesetzlichen Rente kaum sichern können.

Anleger orientieren sich bei der Wahl einer Beratung häufig an Erfahrungsberichten und Online-Bewertungen. Qualifizierte Vermögens­beratung hilft, Risiken zu steuern, Ertragschancen zu nutzen und finanzielle Entscheidungen nachvollziehbar einzuordnen. Gute Beratung zeichnet sich dabei durch Transparenz und Lösungen aus, die auf langfristige Stabilität, Vorsorge und den nachhaltigen Schutz von Vermögen abzielen.

Die Studie „TOP-Vermögensberater 2026“ basiert auf einem umfassenden Social-Media-Monitoring, in dem rund 800.000 Nennungen zu etwa 1.600 Unternehmen ausgewertet wurden. Analysiert wurden veröffentlichte Beiträge zu Kundenberatung, Produkt und Service, Seriosität, Vertrauen und Weiterempfehlung. Auf Basis dieser Kennzahlen wurden branchenspezifische Punktwerte ermittelt; Unternehmen mit überdurchschnittlichen Punktwerten erhalten die Auszeichnung „TOP-Vermögensberater 2026“.

Für die dbfp ist das sehr gute Abschneiden in der Branche der Finanz- & Anlageberater Ansporn und Verpflichtung zugleich. Das Unternehmen sieht die Auszeichnung als Bestätigung seines Beratungsansatzes, der auf langfristiges Denken, persönliche Betreuung und transparente, nachvollziehbare Lösungen für Vermögensaufbau und Altersvorsorge setzt.

Über die dbfp:

Die dbfp ist ein mittelständisch geprägtes Beratungshaus mit dem Fokus auf vermögende Privatkunden. Nach über 15 Jahren am Markt betreut die dbfp heute, mit ihrem bundesweiten Beratungsnetzwerk, Kundenvermögen in Höhe von über einer halben Mrd. Euro. Die Wertpapierdienstleistungen erbringt die dbfp im Rahmen einer vertraglichen Vereinbarung als gebundener Vermittler im Auftrag, im Namen und für Rechnung der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft.

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