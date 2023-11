Die DOCBOX® integriert ADDISON OneClick

Zusätzliche Option zur elektronischen Übertragung von Belegen

Die Firma aktivweb, Entwickler des Dokumenten-Management-Systems DOCBOX®, bietet nun eine nahtlose Integration der Anwendung ADDISON OneClick über eine API-Schnittstelle. ADDISON OneClick, die Softwarelösung mit einem Marktanteil von etwa 20 %, ermöglicht die elektronische Übertragung von Belegen an Steuerberater und optimiert so deren Zusammenarbeit mit ihren Mandanten und umgekehrt. Die Kooperation verkündeten Vertreter beider Software-Anwendungen auf den DOCBOX®-Partnertagen. Diese fanden vom 09. bis 10. November 2023 auf der Gutsalm Harlachberg im malerischen Bayerischen Wald statt. Über 70 DOCBOX®-Fachhandelspartner aus der D-A-CH-Region waren angereist, um gemeinsam über die neuesten Entwicklungen und Innovationen in der Welt des Dokumenten-Managements zu diskutieren.

Die Integration von ADDISON OneClick in die DOCBOX® eröffnet eine Vielzahl neuer Möglichkeiten für Anwender. Mit dieser Partnerschaft wird eine Lösung präsentiert, die speziell auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten ist und es ihnen ermöglicht, sich vollkommen auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. Belege können nun auf einfache Weise über den Belegmanager direkt an die Steuerberatungskanzlei übertragen werden, während erstellte Auswertungen den Mandanten in ADDISON OneClick zur Verfügung stehen.

Mandanten-Konfigurator verspricht hohe Effizienz

Ein effizientes Merkmal dieser Integration ist der Mandanten-Konfigurator, der es Steuerberatern ermöglicht, maßgeschneiderte Apps bereitzustellen, um den Büroalltag ihrer Mandanten zu vereinfachen und gleichzeitig die Anforderungen der GoBD (Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff) zu erfüllen. Von der Verwaltung des Kassenbuchs über die Eingangsrechnungen bis hin zum Online-Banking und der Rechnungsschreibung – sämtliche Bewegungsdaten stehen in der Kanzlei zur digitalen Verarbeitung bereit.

Die DOCBOX®, das browser- und cloudbasierte Dokumenten-Management-System, ist in nur 15 Minuten einsatzbereit. Anwender können sich auf ein effizientes, blitzschnelles und revisionssicheres Dokumenten-Management mit Wiederfindungsgarantie verlassen.

„Die Integration von ADDISON OneClick in die DOCBOX® stellt einen Meilenstein in der digitalen Zusammenarbeit zwischen Steuerberatern und ihren Mandanten dar. Gemeinsam bieten wir eine hochmoderne Lösung, die die Arbeit erleichtert und die Anforderungen der steuerlichen Compliance erfüllt. Wir sind stolz darauf, unseren Kunden diese innovative Möglichkeit zu bieten und freuen uns auf eine erfolgreiche Partnerschaft mit ADDISON OneClick“, so aktivweb-Geschäftsführer Uwe Weikl.

Diese Integration unterstreicht das Engagement von aktivweb, DOCBOX®-Kunden stets die besten Lösungen anzubieten, damit diese ihre Geschäftsprozesse optimieren können. Die Verbindung von DOCBOX® und ADDISON OneClick wird die Zukunft der digitalen Zusammenarbeit im Steuerberatungsumfeld positiv gestalten.

Über aktivweb System- und Datentechnik GmbH:

aktivweb ist Lösungslieferant kaufmännischer Geschäftsprozesse, digitaler Aktenlösungen, sowie CMS-Systeme und Webanwendungen. Mit ihrem Softwareprodukt DOCBOX® und über 100 autorisierten Vertriebspartnern zählt aktivweb System- und Datentechnik zu den führenden Entwicklungs- und Vertriebsunternehmen auf dem nationalen Wachstumsmarkt für Archivierungs- und Dokumenten-Management-Systemen (DMS). Die Bestandskunden kommen nahezu aus allen Branchen und allen Größenordnungen – von globalen Konzernen, innovativen mittelständischen Betrieben bis zu Einzelunternehmen.

