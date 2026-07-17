Die EPBD-Frist ist abgelaufen, die Klimaschutz-Umsetzung hinkt

Lösung für Gebäude, Gebäude-Modernisierung und Management liegt bereits auf dem Tisch

Ein weitgehend unbemerktes politisches Versäumnis: Bei der EPBD-Umsetzung hakt es in der Umsetzung

Die Neufassung der europäischen Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EPBD, Richtlinie (EU) 2024/1275) ist ein zentraler Pfeiler dabei, unseren Gebäudebestand zukunftssicher aufzustellen. Als Initiative der europäischen Union dient sie unmittelbar nicht nur der Lebensqualität der in ihr lebenden Menschen – sie schützt das Klima, stärkt die langfristige soziale Resilienz, sichert die wirtschaftliche Stabilität und erhöht die allgemeine Energiesicherheit.

Doch wer die Diskussionen um die nationale Ausgestaltung verfolgt – in Deutschland konkret im Rahmen der Verabschiedung des neuen Gebäude-Modernisierungsgesetzes (GModG) als Nachfolger des kontroversen Gebäudeenergiegesetzes (GEG) -, sieht, wie schleppend und kompliziert die gesetzliche Umsetzung verläuft. Die Kluft zwischen europäischem Anspruch und nationaler Umsetzungspraxis vergrößert sich zusehends.

Die Fakten des Verzugs: Der EY-Parthenon Tracker

Wie tiefgreifend die Verzögerungen auf administrativer Ebene in ganz Europa sind, belegt eine aktuelle Marktanalyse. Herausgegeben wurde sie von EY-Parthenon, der globalen Strategieberatungssparte des Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsnetzwerks Ernst & Young (EY). Deren „EPBD Transposition Tracker“ liefert ein eindeutiges Ergebnis:

– 0 von 27 Mitgliedstaaten: Kein einziges EU-Land hat die novellierte EPBD bis zum Ablauf der offiziellen Frist am 29. Mai 2026 vollständig in nationales Recht überführt.

– Fragmentierter Fortschritt: Bis Juni 2026 hatte lediglich etwas mehr als ein Drittel der Staaten den eigentlichen Gesetzgebungsprozess überhaupt gestartet, während rund 56 % immerhin in öffentlichen Konsultationen steckten.

– Rechtliche Konsequenzen: Das kollektive Verfehlen der Umsetzungsfrist ist eine fundamentale Verzögerung, die kurzfristig zu Vertragsverletzungs-Verfahren durch die Europäische Kommission führen dürfte.

Obwohl in Deutschland das Gesetzgebungs-Verfahren zum GModG gestartet wurde, war die vollständige gesetzliche Umsetzung zum Fristablauf keineswegs abgeschlossen. Diese andauernde politische Hängepartie bremst Investoren und Eigentümer aus.

Die reale Dekarbonisierungslücke: Das BPIE-Papier als Kontrollinstanz

Dass es sich hierbei nicht nur um ein formales, juristisches Fristproblem handelt, sondern um ein massives strukturelles Defizit in der Praxis, verdeutlicht eine ergänzende, unabhängige Datenquelle: Der EU Buildings Climate Tracker (EU BCT), herausgegeben vom Buildings Performance Institute Europe (BPIE).

Das BPIE ist ein unabhängiger, gemeinnütziger Think-Tank, der sich als europäisches Kompetenzzentrum für die energetische Leistung von Gebäuden zu positionieren versucht. Der Tracker misst anhand eines zusammengesetzten Index den tatsächlichen Fortschritt des europäischen Gebäudesektors auf dem Pfad zur Klimaneutralität bis 2050. Er stützt sich dabei auf vier strukturelle, gleich gewichtete Kernindikatoren:

(1) die CO₂-Emissionen aus der Gebäudenutzung,

(2) den Endenergieverbrauch,

(3) den Anteil erneuerbarer Energien sowie

(4) die kumulierten Investitionen in Gebäuderenovierungen.

Die aktuellen Ergebnisse des BPIE-Trackers untermauern die Diagnose des EY-Parthenon-Berichts deutlich:

– Signifikanter Rückstand: Trotz punktueller Fortschritte in den letzten Jahren hinkt der reale Gebäudebestand dem notwendigen Transformationspfad weit hinterher.

– Der Index-Vergleich: Im Jahr 2023 erreichte der EU-BCT-Index gerade einmal 19,2 Punkte. Um jedoch linear auf Kurs zur Klimaneutralität zu sein, hätte die Entwicklung laut dem wissenschaftlich definierten Referenzpfad bereits bei 28,1 Punkten liegen müssen.

– Ungleichgewichtige Treiber: Das BPIE legt offen, dass der bisherige Fortschritt primär durch die allgemeine Dekarbonisierung des Strommixes und Effizienzgewinne im Dienstleistungssektor getragen wird. Die tiefgreifende, strukturelle Modernisierung von Wohngebäuden und der flächendeckende Austausch fossiler Heizungssysteme verlaufen dagegen viel zu langsam.

Der strukturelle Denkfehler: Hardware statt Software

Die BPIE-Analyse verdeutlicht das Kernproblem: Die Transformation scheitert an strukturellen Defiziten. In Deutschland wird primär in „Hardware und Baustoffen“ gedacht – in teure Dämmungen, neue Fenster und den physischen Austausch von Wärmeerzeugern. Was dabei systematisch vernachlässigt zu werden droht, ist die Steuerungsebene, die Software.

Es ist eine physikalische Tatsache, dass modernste Anlagentechnik wie Wärmepumpen oder Lüftungsanlagen ihre theoretische Effizienz in der Praxis gar nicht erreichen können, wenn sie nicht intelligent geregelt werden. Schlecht abgestimmte Vorlauftemperaturen, paralleles Heizen und Kühlen sowie unnötige Betriebszeiten außerhalb der tatsächlichen Nutzung vernichten täglich enorme Mengen Energie, obwohl grundlegend Anlagentechnik vor Ort bereits vorhanden ist.

Gebäudeautomation als zukunftssichere Basis

Genau hier setzt im Kern die EPBD an, indem die Richtlinie den verpflichtenden und systematischen Einsatz digitaler Gebäudeautomation (Building Automation and Control Systems, BACS nach EN ISO 52120) vorschreibt. Moderne, zunehmend cloudbasierte und Hardwarehersteller-neutrale Automationslösungen sind der wirtschaftlichste Hebel, um Ineffizienzen sofort zu eliminieren:

– Sofortige Verbrauchsenkung: Intelligente Algorithmen und eine bedarfsgeführte Regelung senken den Energieverbrauch im Bestand unmittelbar um 10 bis 30 %.

– Gewerkespezifische Potenziale: Die thermischen und elektrischen Einsparpotenziale sind erheblich: Sie bewegen sich beim Heizen zwischen 10-25 %, bei der Lüftung zwischen 20-40 % und bei der Kühlung zwischen 15-30 %.

– Netzdienlichkeit und Flexibilität: Erst eine digitale Automationsschicht macht Gebäude fit für die Energiewende, indem sie PV-Überschüsse intelligent nutzt, Lastspitzen bricht und Speicher sowie Wärmepumpen dynamisch steuert.

– Kompensation des Fachkräftemangels: Durch automatisierte Fehlererkennung (Fault Detection & Diagnostics) und vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance) lässt sich der Betrieb komplexer Liegenschaften mit deutlich geringerem Personalaufwand effizienter und sicherer gestalten.

Investitionssicherheit im regulativen Vakuum: Handeln mit Priva

Immobilienprofis, Betreiber und Investoren müssen nicht warten, bis die nationalen Gesetzgeber die bürokratischen Hürden des Gebäude-Modernisierungsgesetzes vollständig abgebaut haben. Im Gegenteil: Das Zögern im regulativen Vakuum kostet jeden Tag bare Betriebskosten und verursacht vermeidbare Emissionen.

Die technologischen Lösungen wie die von Priva bieten einen direkten, investitionssicheren Ausweg. Da die Systeme hardwareneutral und flexibel skalierbar konzipiert sind, lassen sie sich unkompliziert im Bestand nachrüsten. Sie erfordern keine tiefgreifenden Eingriffe in die bauliche Substanz, verlangen im Vergleich zu Vollsanierungen nur geringe Investitionen und amortisieren sich innerhalb weniger Jahre.

Mit cloudbasierten Lösungen für die HVAC-Regelung (Heating, Ventilation and Air Conditioning), integriertem Energiemonitoring und intelligentem Lastmanagement können Betreiber schon heute genau die digitale Datengrundlage erreichen, welche die EPBD zwingend einfordert. Wer jetzt in die intelligente Software seiner Gebäude investiert, umgeht die Trägheit der Politik und sichert sich einen technologischen Vorsprung, der langfristig finanzielle Stabilität und echte Nachhaltigkeit garantiert.

Die Priva-Gruppe betreibt ihre Zentrale in De Lier, in der Nähe der südholländischen Provinzhauptstadt Den Haag. Mission des international operierenden Unternehmens ist es, technologisch führende Automatisierungs-Lösungen zu entwickeln, die wirkungsvoll Energieverbrauch minimieren und die Abhängigkeit von natürlichen Ressourcen reduzieren.

Seit der Unternehmensgründung im Jahr 1959 hat sich Priva zum Weltmarktführer im Bereich Gewächshausautomation entwickelt.

Im Bereich der Gebäudeautomation ist das Familienunternehmen langjährig niederländischer Marktführer. Auch in diesem Feld arbeitet es international erfolgreich: Die Priva Building Automation Gruppe agiert mit weltweit über 560 Mitarbeitern in 72 Ländern mit 15 Büros sowie mit Schulungszentren auf allen Kontinenten – von China bis Kanada und von Mexiko bis Skandinavien.

Heute werden Priva-Gebäudeautomations-Lösungen weltweit in mehr als 100 Ländern in über 40.000 Gewerbeimmobilien erfolgreich eingesetzt. Organisatorische Basis hierfür ist ein Netzwerk mit über 400 zertifizierten lokalen Partnerunternehmen

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