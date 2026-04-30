Die Geely Auto International Business Partner Conference 2026 eröffnet in Hangzhou – Die „One Geely“-Strategie beschleunigt die globale Entwicklung

Internationale Geschäftspartnerkonferenz von Geely Automobile in Hangzhou eröffnet (Bildquelle: Image License)

21 April 2026, Hangzhou- Geely Auto veranstaltet vom 21. bis 23. April 2026 in Hangzhou seine International Business Partner Conference. Die Konferenz bringt über 1.000 Händlervertreter aus mehr als 100 Ländern und Regionen zusammen, darunter führende Automobilhandelsgruppen aus aller Welt, um die internationale Geschäftsstrategie von Geely im Rahmen des „One Geely“-Konzepts darzulegen und das Engagement des Unternehmens zu bekräftigen, seine globale Präsenz gemeinsam mit seinen Partnern auszubauen.

Während der Konferenz präsentierte die leitende Führungsebene von Geely einen umfassenden Überblick über die globale Strategie-Roadmap des Konzerns und hob die enge Koordination seiner F&E-Systeme hervor, um zukunftsorientierte Technologieplanung und Innovation voranzutreiben. Die drei Fahrzeugforschungsinstitute von Geely, Lynk & Co und Zeekr teilten Schlüsselmodelle und zukünftige Produktpläne für internationale Märkte mit. Dieser integrierte, kollaborative Ansatz stärkt weiterhin den strategischen Rahmen von „One Geely“ und liefert starke Impulse für hochwertiges globales Wachstum.

Geelys globale Ambitionen werden von einer starken Leistung untermauert. Im Jahr 2025 übertraf die Geely Holding Group erstmals die Marke von 4 Millionen Einheiten bei den Gesamtjahresverkäufen, zählt zu den zehn größten Automobilherstellern der Welt und führt beim Wachstum. Allein die Geely Auto Group lieferte 3,025 Millionen Fahrzeuge aus, ein Anstieg von 39 % im Vergleich zum Vorjahr. Für die Zukunft strebt die Geely Holding ihr strategisches Ziel 2030 „One Geely, Leading through Innovation and Integration“ an: weltweite Verkäufe von über 6,5 Millionen Einheiten einschließlich Nutzfahrzeugen, eine Position unter den fünf größten Automobilherstellern der Welt nach Volumen, ein Anteil von etwa 75 % an Fahrzeugen mit neuen Energien (NEV) und Auslandsverkäufe, die mehr als ein Drittel des Gesamtvolumens ausmachen.

Zu Beginn des Jahres 2026 hat die Geely Auto Group ihre rasante Wachstumsdynamik beibehalten und mit 709.400 verkauften Einheiten einen neuen Rekord im ersten Quartal aufgestellt, wobei die Exporte die Marke von 200.000 Einheiten überstiegen – ein Anstieg von 126 % im Vergleich zum Vorjahr. Inmitten einer sich beschleunigenden Neugestaltung der globalen Automobillandschaft bemerkte Jerry Gan, CEO von Geely Auto: „Geely stärkt kontinuierlich seine Basis und verfeinert seine Kernkompetenzen. Indem wir das Beste der globalen Automobilindustrie mit unseren eigenen Stärken integrieren, bauen wir ein weltklasse Automobil-Ökosystem auf.“

Geleitet von einer Philosophie der kooperativen Win-Win-Zusammenarbeit vertieft Geely weiterhin die Partnerschaften mit internationalen Partnern und baut gleichzeitig ein lokalisiertes globales Betriebssystem auf. Im Einklang mit der Strategie 2030 skizzierte Alex Nan, Vizepräsident der Geely Auto Group und CEO der Geely Auto International Corporation, eine klare Roadmap für die globale Geschäftsentwicklung. Er betonte einen Multi-Energie-Ansatz, der sowohl Verbrennungs- als auch Elektrofahrzeuge umfasst, mit dem Fokus auf den Aufbau nachhaltiger Wettbewerbsvorteile, die auf dem Nutzerwert basieren. Bis heute hat Geely über 1.800 Verkaufs- und Servicestützpunkte in mehr als 100 Ländern und Regionen eingerichtet und bedient weltweit über 20 Millionen Nutzer.

Über die strategischen Sitzungen hinaus bietet die Konferenz den globalen Partnern auch durch Besuche im Geely Global Safety Center, der Zeekr Intelligent Factory und eindrucksvollen Demonstrationen fortschrittlicher intelligenter Fahrtechnologie einen direkten Einblick in die gesamten Fähigkeiten hinter „One Geely“. Indem Geely seine Kernstärken in den Bereichen Sicherheit, Fertigung und intelligente Mobilität präsentiert, will das Unternehmen das Vertrauen der Partner vertiefen und Schwung für das nächste Kapitel des globalen Wachstums schaffen.

Über die Geely Auto Group

Die Geely Auto Group ist ein weltweit führendes Automobilunternehmen mit Hauptsitz in Hangzhou, China. Gegründet 1986 als Teil der Zhejiang Geely Holding Group, entwickelt und produziert die Geely Auto Group Personenkraftwagen unter den Marken Geely, Lynk & Co und Zeekr.

Geely Auto erzielte im Jahr 2025 einen kumulierten Absatz von 3.024.567 Einheiten und übertraf damit das Jahresumsatzziel bei einem Wachstum von 39 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Verkäufe von Fahrzeugen mit neuen Energien (NEV) erreichten 1.687.767 Einheiten, ein Anstieg von 90 % gegenüber dem Vorjahr.

Mit einem starken Fokus auf technologische Innovation, Elektrifizierung und nachhaltige Mobilität betreibt die Geely Auto Group weltweit führende F&E-Zentren und Produktionsstätten in China, Europa und wichtigen internationalen Märkten. Die Gruppe ist bestrebt, sichere, hochwertige und intelligente Fahrzeuge zu liefern, die durch fortschrittliche Technologien wie Hybridantriebe, vollelektrische Architekturen, intelligente Konnektivität und autonome Fahrsysteme ermöglicht werden.

Als globales Unternehmen erweitert die Geely Auto Group ihre internationale Präsenz kontinuierlich durch strategische Partnerschaften, lokalisierte Betriebe und branchenführende Plattformen. Geely ist bestrebt, Mobilitätslösungen zu schaffen, die grüner, intelligenter und zugänglicher sind, und die Zukunft nachhaltiger Transportmittel voranzutreiben.

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Geely Automobile Group is the core business entity of Geely Holding Group. It is a comprehensive automotive group integrating the design, research and development, production, sales and service of complete vehicles, powertrains and key components.

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