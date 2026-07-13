Die Generation X rettet gerade deutsche Unternehmen – und keiner merkt es.

Unternehmen sollten ihre erfahrenen Leistungsträger jetzt nicht übersehen.

Zwischen ausscheidenden Babyboomern und nachrückenden jüngeren Generationen hält die Generation X Wissen, Führung und Umsetzungskraft zusammen. Doch gerade die heute etwa 47- bis 61-Jährigen sichern in vielen Unternehmen Stabilität, Kundenwissen und Führungserfahrung. „Wer diese Generation weiterhin als selbstverständlich betrachtet, gefährdet seine eigene Zukunftsfähigkeit“, sagt der Management- und Generationenexperte Ralf Overbeck aus Ratingen. Die Diskussion über den Arbeitsmarkt dreht sich aktuell häufig um zwei Gruppen: die Babyboomer, die nach und nach in den Ruhestand gehen, und die Generation Z, die mit neuen Erwartungen in die Unternehmen kommt. Dazwischen steht eine Generation, über die erstaunlich wenig gesprochen wird: die Generation X. Dabei übernehmen gerade die zwischen 1965 und 1979 Geborenen in vielen Betrieben eine entscheidende Rolle.

Sie führen Teams, lösen Probleme, halten Kundenbeziehungen zusammen, geben Wissen weiter und sorgen dafür, dass Veränderungen nicht nur angekündigt, sondern im Alltag tatsächlich umgesetzt werden. „Die Generation X ist in vielen Unternehmen das Rückgrat des operativen Geschäfts. Sie arbeitet häufig unaufgeregt, pragmatisch und lösungsorientiert. Gerade deshalb wird ihre Leistung schnell als selbstverständlich angesehen“, stellt Overbeck fest. „Das ist ein Fehler. Denn wer seine Generation X verliert oder dauerhaft überlastet, verliert nicht nur Mitarbeitende. Er verliert Erfahrung, Stabilität und Umsetzungskraft, so Overbeck.“

Die stille Leistungsträger-Generation wird zur tragenden Säule

Der demografische Wandel ist längst im Arbeitsalltag angekommen. Bis zum Jahr 2039 werden laut dem Statistischen Bundesamt rund 13,4 Millionen Erwerbspersonen das gesetzliche Rentenalter erreichen. Jüngere Altersgruppen werden diese Lücke zahlenmäßig nicht vollständig schließen können. Gleichzeitig meldete die Bundesagentur für Arbeit für das Jahr 2024 einen Höchststand von rund 7,8 Millionen sozialversicherungspflichtig beschäftigten Personen im Alter von 55 bis unter 65 Jahren.

Diese Zahlen zeigen, dass es sich deutsche Unternehmen nicht mehr leisten können, erfahrene Mitarbeitende lediglich als Übergangslösung bis zur Rente zu betrachten. Die Generation X ist ein entscheidender Faktor, um den Fachkräftemangel zu bewältigen. Viele ihrer Vertreterinnen und Vertreter stehen mitten im Berufsleben. Sie kennen analoge Arbeitswelten ebenso wie digitale Umbrüche. Sie haben mehrere Krisen erlebt, Veränderungsprozesse begleitet und gelernt, auch unter Druck handlungsfähig zu bleiben.

Dabei geht es nicht darum, eine Generation gegen eine andere auszuspielen. Unternehmen brauchen die Ideen und die digitale Selbstverständlichkeit jüngerer Mitarbeitender ebenso wie das Wissen der Babyboomer. Doch die Generation X nimmt häufig eine besondere Brückenfunktion ein. Sie versteht die Sprache der älteren Kolleginnen und Kollegen und kann zugleich jüngere Mitarbeitende führen, einarbeiten und entwickeln. Sie verbindet Erfahrung mit Anpassungsfähigkeit.

Erfahrung ist kein Auslaufmodell – sondern ein Wettbewerbsvorteil

In vielen Unternehmen zeigt sich ein widersprüchliches Bild: Einerseits beklagen Führungskräfte den Fachkräftemangel, andererseits investieren sie zu wenig in die Bindung ihrer erfahrensten Mitarbeitenden. Wer seit 20 oder 30 Jahren zuverlässig Leistung bringt, erhält oftmals weniger Aufmerksamkeit als neue Bewerberinnen und Bewerber. Entwicklungsgespräche werden seltener geführt, Weiterbildungen zurückhaltender angeboten und Karriereperspektiven kaum noch thematisiert. Das ist nicht nur unfair. Es ist auch betriebswirtschaftlich kurzsichtig.

„Menschen brauchen Wertschätzung, Vertrauen und eine Perspektive, um sich zu bewegen“, betont Overbeck. „Das gilt nicht nur für Nachwuchskräfte. Auch erfahrene Mitarbeitende wollen gesehen, gehört und entwickelt werden. Wer ihnen signalisiert, dass sie nur noch bis zum Renteneintritt funktionieren sollen, darf sich nicht wundern, wenn Motivation und Bindung sinken.“

Gerade in Transformationsprozessen wird die Generation X dringend gebraucht. Neue Software, künstliche Intelligenz, veränderte Kundenanforderungen und hybride Zusammenarbeit lassen sich nicht allein durch technische Lösungen bewältigen. Entscheidend ist, ob Menschen Veränderungen verstehen, akzeptieren und im Tagesgeschäft umsetzen können. Hier liegt eine große Stärke vieler erfahrener Mitarbeitender: Sie kennen Abläufe, informelle Entscheidungswege und typische Widerstände. Sie wissen, welche Veränderung realistisch ist und an welcher Stelle ein Konzept in der Praxis scheitern könnte.

Unternehmen müssen die Generation X jetzt gezielt binden und stärken

Die wichtigste Führungsaufgabe lautet deshalb, die Generation X nicht länger die vergessene Generation in der Mitte sein zu lassen. Unternehmen sollten ihre erfahrenen Leistungsträger daher gezielt ansprechen und nicht abwarten, bis Überlastung, innere Kündigung oder ein vorzeitiger Abschied sichtbar werden.

Dazu gehören regelmäßige Entwicklungsgespräche, passende Weiterbildungen und echte Gestaltungsmöglichkeiten. Wer Wissenstransfer will, muss Zeit und Anerkennung dafür schaffen. Mentoring und Reverse Mentoring können dabei helfen. Erfahrene Mitarbeitende geben Fach- und Erfahrungswissen weiter, während jüngere Kolleginnen und Kollegen neue digitale Perspektiven einbringen. So entsteht kein Gegeneinander der Generationen, sondern ein produktives Miteinander.

Ebenso wichtig ist eine realistische Arbeitsgestaltung. Viele Angehörige der Generation X tragen gleichzeitig Verantwortung im Beruf und im privaten Umfeld. Flexible Arbeitsmodelle, eine verlässliche Priorisierung und eine Führungskultur, die nicht jede zusätzliche Aufgabe den vermeintlich Belastbarsten zuteilt, sind deshalb keine Zugeständnisse, sondern eine Selbstverständlichkeit. Sie sind kluge Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung.

Führungskräfte sollten außerdem genau prüfen, wer in ihrer Organisation den Laden tatsächlich zusammenhält. Wer löst Konflikte, bevor sie eskalieren? Wer kennt die Kundenhistorie? Wer arbeitet neue Kolleginnen und Kollegen ein? Wer erkennt Risiken, bevor ein Projekt aus dem Ruder läuft? Oft sind es Mitarbeitende der Generation X, deren Beitrag im Alltag kaum sichtbar ist, da sie Probleme lösen, bevor diese zu großen Problemen werden.

„Die Generation X kann nicht im Alleingang deutsche Unternehmen retten. Aber ohne sie werden viele Unternehmen ihre aktuellen Herausforderungen nicht meistern“, sagt Overbeck. „Wir brauchen jede Generation und ihre jeweilige Lebensleistung. Die entscheidende Führungsfrage lautet nicht, welche Generation die wichtigste ist, sondern: Wie gelingt es uns, die Stärken aller Generationen zu erkennen und miteinander zu verbinden?“

Die Botschaft ist klar: Unternehmen sollten nicht erst aktiv werden, wenn Wissen verloren gegangen ist und Schlüsselkräfte fehlen. Wer die Generation X heute stärkt, sichert Stabilität, Wissenstransfer und Veränderungsfähigkeit für die Zukunft. Alt und Jung sind keine Gegensätze. Richtig geführt, werden sie gemeinsam zum Erfolgsfaktor.

Ralf Overbeck Consulting – Führung stärken. Generationen verbinden. Zukunft sichern.

Das Unternehmen mit Sitz in Ratingen bei Düsseldorf (NRW) begleitet seit mehr als 25 Jahren Führungskräfte und Organisationen bei den zentralen Herausforderungen moderner Unternehmensführung: Führung, Fachkräftemangel, demografischer Wandel, Generationenmanagement, Personalentwicklung und Veränderung.

Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie Arbeitgeber Menschen gewinnen, binden und entwickeln können. Firmengründer Ralf Overbeck prägte den Begriff „Generationenmanagement” im deutschsprachigen Raum und ist ein erfahrener Sparringspartner für die Themen Führung, Generationenmix und Veränderung in der D-A-CH-Region.

Der Beratungsansatz ist praxisnah, individuell und umsetzungsorientiert – von der Analyse über die Konzeption bis zur Begleitung vor Ort. Das Ziel besteht darin, die Arbeitgeberattraktivität nachhaltig zu erhöhen, die Führung und Zusammenarbeit zu verbessern und Organisationen zukunftsfähig aufzustellen.

Unternehmen, die ihre Führung stärken, Generationen verbinden und Veränderung erfolgreich gestalten möchten, können ein kostenloses und unverbindliches Gespräch vereinbaren.

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