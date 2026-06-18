Die neue tägliche Whitening Routine für empfindliche Zähne

Zahnheld launcht sanfte Whitening Produkte – Wirkung wissenschaftlich bestätig

Biberach, 10.06.2026 – Natürlich strahlende Zähne, ganz ohne aggressives Bleaching: Mit der neuen Whitening Routine bringt Zahnheld zwei Produkte auf den Markt, die sanfte Aufhellung mit Pflege und Schutz verbinden. Die Linie ist speziell für Menschen mit empfindlichen Zähnen, die sich eine wirksame, aber schonende Alternative zu klassischen Whitening Produkten wünschen. Die neue Routine besteht aus dem Zahnheld Natural White Serum für die tägliche Anwendung und dem Zahnheld Natural White Serum Pen Konzentrat für gezielte, intensivere Pflege. Beide Formeln sind peroxidfrei und kommen ohne reizende Bleichmittel aus. Stattdessen setzt Zahnheld auf eine Kombination aus Hydroxyapatit, pflanzlichen Enzymen und natürlichen Extrakten. Eine Studie des Fraunhofer Instituts bestätigt die Aufhellungswirkung.

Dreifachwirkung: Aufhellen – Schützen – Pflegen

Die neue Whitening Linie von Zahnheld vereint drei zentrale Benefits in einer Formel: sanfte Aufhellung, Unterstützung des Zahnschmelzes und ein frisches, gepflegtes Mundgefühl. Der Enzymkomplex, gewonnen aus Ananas und Papaya, löst Beläge, die für die äußerliche Verfärbung der Zähne verantwortlich sind, ohne den Zahnschmelz anzugreifen. Hydroxyapatit[1] glättet als natürliches Calciumphosphat-Mineral die Zahnoberfläche, füllt kleine Defekte auf und sorgt so für eine gleichmäßigere Lichtreflexion – gleichzeitig unterstützt es die Remineralisierung und kann empfindliche Zahnhälse versiegeln. Der milde Minzgeschmack sorgt zusätzlich für langanhaltende Frische.

„Ein strahlendes Lächeln entsteht vor allem durch tägliches, gründliches Reinigen – mit Produkten, die perfekt aufeinander abgestimmt sind und dem Zahn sein natürliches Weiß nachhaltig zurückgeben. Deshalb verzichten wir bewusst auf Bleichmittel und Peroxid: Sie hellen zwar auf, greifen aber den Zahnschmelz an. Wir verwenden stattdessen natürliche Enzyme und Hydroxyapatit, das schützt und stärkt den Schmelz – denn ein gesunder Zahn ist der schönste Zahn „, erklärt Zahnheld Gründer und Geschäftsführer Fabian Bentz.

Zahnheld Natural White Serum

Das Natural White Serum wird nach dem Zähneputzen auf die trockenen Zähne aufgetragen und nicht ausgespült, damit es direkt auf der Zahnoberfläche wirken kann. Für optimale Ergebnisse wird das Serum zwei Mal täglich aufgetragen und sollte 20 bis 30 Minuten einwirken.

(30 ml; UVP 29,90 €)

Zahnheld Natural White Serum Pen

Das Zahnheld Natural White Serum Pen Konzentrat eignet sich als höher dosiertes Wirkstoffkonzentrat für die punktuelle Anwendung. Mit dem integrierten Applikator wird es gezielt auf einzelne Zähne oder definierte Bereiche aufgetragen – ideal für die Vorbereitung auf ein besonderes Event oder als Intensivkur über fünf bis sieben Tage.

(6 ml; UVP 19,90 €)

Studie bestätigt Aufhellungswirkung

Die Wirksamkeit der Zahnheld Natural White Produkte wurde in einer Studie des Fraunhofer-Institut IMWS untersucht. Diese bestätigt eine signifikante Aufhellungswirkung gegenüber der Kontrollgruppe bereits nach vier Tagen bei zwei Anwendungen pro Tag.

Die Zahnheld Whitening Routine wird ergänzt durch die Zahnpasta Natural White und die Mundspülung Mint. Alle Whitening Produkte sind im Onlineshop unter www.zahnheld.de erhältlich.

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Alle Pressetexte sowie weiterführende Informationen und Bildmaterial im Newsroom unter: https://news.cision.com/de/zahnheld

[1] Hydroxylapatit ist ein Mineral, das aus Calciumphosphat und Hydroxidionen aufgebaut ist. Es kommt in der Natur vor und ist neben dem Kollagen der wichtigste Bestandteil der Knochen und der Zähne.

Zahnheld steht für innovative Zahnpflege, die smarte Technik mit höchster Qualität vereint. Was als Suche nach der idealen elektrischen Zahnbürste begann, führte Fabian Bentz und Thilo Gemmer dazu, 2017 Zahnheld in Biberach, Baden-Württemberg, zu gründen. Die Produkte überzeugen mit stilvollem Design und sehr guter Performance – so erzielt die Schallzahnbürste Gero V2 im Vergleich zu einer herkömmlichen Handzahnbürste eine bis zu 2,5-fach bessere Reinigung. Heute umfasst das Zahnheld-Sortiment nicht nur leistungsstarke Schallzahnbürsten wie das Modell Gero, sondern auch eine Munddusche sowie ergänzende Zahnpasten und eine Mundspülung in Naturkosmetikqualität aus Deutschland. Seit der Gründung begeistert Zahnheld bereits über 250.000 zufriedene Kundinnen und Kunden mit effektiven Zahnpflegeprodukten für gesunde und strahlende Zähne

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