Die SeniorenLebenshilfe eröffnet einen neuen Standort im Vogelsbergkreis – mit Sabine Jöckel-Schwing als Lebenshelferin in Lauterbach

Lauterbach, 19.06.2026. Die SeniorenLebenshilfe hat sich das Ziel gesetzt, älteren Menschen ein würdevolles Leben im Alltag zu ermöglichen. Hunderte von Lebenshelfer:innen engagieren sich in ganz Deutschland für das gemeinsame Ziel. Jetzt beginnt Sabine Jöckel-Schwing als erste Lebenshelferin in Lauterbach und unterstützt Senior:innen direkt im eigenen Zuhause.

Vorpflegerische Betreuung: Warum das für Senior:innen so wichtig ist

Die meisten Menschen haben pflegebedürftige Angehörige. Diese erhalten Unterstützung, entweder finanziell oder durch Besuche eines Pflegedienstes zu Hause. Jedoch fallen im Alter auch viele andere Aufgaben schwerer, zum Beispiel die Hausarbeit oder das Tragen schwerer Einkaufstaschen. So müssen sich Senior:innen zunehmend auf Nachbarn und Familie verlassen, womit sie sich oft selbst nicht wohlfühlen.

Die Eheleute Carola und Benjamin Braun erkannten schon vor vielen Jahren, dass hier eine große Versorgungslücke klafft. Als erste Lebenshelferin der SeniorenLebenshilfe begann Carola Braun, ältere Menschen im eigenen Zuhause zu unterstützen. Seitdem sind Hunderte von Lebenshelfer:innen hinzugekommen, die allesamt eine Ausbildung durchlaufen und sich mit viel Herzblut um ihre Senior:innen kümmern. Da alle Lebenshelfer:innen am eigenen Wohnort arbeiten, können sie zugleich auch einen Fahrdienst anbieten und die älteren Menschen so rundum unterstützen.

Was leistet die SeniorenLebenshilfe für ältere Menschen?

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht oft in erster Linie die Hilfe im Haushalt, denn viele ältere Menschen können das Wäschewaschen, Einkaufen oder Kochen nicht mehr vollständig selbst erledigen. Mit der Zeit und dem wachsenden Vertrauensverhältnis kommen weitere Aufgaben hinzu: Die Lebenshelfer:innen helfen sowohl bei organisatorischen Aufgaben wie Terminen oder der Koordination von Dienstleistern als auch bei Aktionen außer Haus, etwa Arztbesuchen oder Freizeitaktivitäten.

Kurz gesagt: Sie übernehmen viele der Aufgaben, die für Angehörige mit der Zeit zu einer Belastung werden und so die Beziehung zwischen Familienmitgliedern strapazieren können. Somit ist die SeniorenLebenshilfe auch für Angehörige eine wichtige Entlastung. Die gemeinsame Zeit ist wieder frei und kann Gesprächen und dem liebevollen Zusammensein gewidmet werden.

Bei all dem ist es stets wichtig, dass die Lebenshelfer:innen immer genau die Aufgaben übernehmen, welche die älteren Menschen wirklich abgeben möchten. Die Senior:innen entscheiden immer selbst über ihr Zuhause und den Umfang der Leistungen. Außerdem legt die SeniorenLebenshilfe großen Wert darauf, dass beide Seiten sich miteinander wohlfühlen. Deshalb steht am Anfang einer Zusammenarbeit immer ein unverbindliches Kennenlerntreffen.

Frau Sabine Jöckel-Schwing wird erste Lebenshelferin für Senior:innen in Lauterbach

Ursprünglich ist Frau Sabine Jöckel-Schwing ausgebildete Milchwirtschaftliche Laborantin. Sie verbrachte viele Jahre in ihrem Beruf, bevor ihr Standort schließlich geschlossen wurde. Diesen Umbruch nutzte sie zur beruflichen Neuorientierung und war anschließend mehr als ein Jahrzehnt als Verkäuferin im Einzelhandel tätig. Schließlich zog es sie in ihren ursprünglichen Beruf zurück, doch ein persönlicher Zwischenfall führte sie auf einen neuen Weg.

Aufgrund einer Verletzung an der Schulter war Frau Jöckel-Schwing selbst auf Hilfe angewiesen und hatte Gelegenheit, im Rahmen einer Reha den Umgang mit Senior:innen aus nächster Nähe zu betrachten. Diese Erfahrung überzeugte sie: Wir müssen der älteren Generation etwas zurückgeben. Als Lebenshelferin in Lauterbach setzt sie nun ein Zeichen für mehr Anstand und Respekt gegenüber alten Menschen und möchte dazu beitragen, dass diese einen angenehmen und würdevollen Lebensabend verbringen können.

Informatives über die SeniorenLebenshilfe als Franchiseunternehmen

Den Träger der SeniorenLebenshilfe, die Salanje GmbH, gibt es schon seit mehr als zehn Jahren. Dabei setzt sich die Salanje GmbH nicht nur mit der SeniorenLebenshilfe für ältere Menschen ein, sondern beispielsweise auch mit der Kapuna Seniorenhilfe Deutschland.

Alle Lebenshelfer:innen der SeniorenLebenshilfe arbeiten selbstständig als Franchisenehmer:innen. Dadurch können sie an ihrem eigenen Wohnort arbeiten und sind so für die betreuten Senior:innen leicht und schnell erreichbar. Um die Qualität zu sichern, durchlaufen alle Lebenshelfer:innen dieselbe umfassende Ausbildung und erwerben umfassendes Wissen zum Umgang mit alten Menschen. Darüber hinaus bringen sie natürlich alle ein Herz für die Arbeit mit Menschen und viel Einfühlsamkeit mit.

Obwohl es bereits Hunderte von Lebenshelfer:innen in ganz Deutschland gibt, werden nach wie vor an sämtlichen Standorten mehr Menschen gesucht, die sich die Arbeit mit Senior:innen vorstellen können. Denn der große Bedarf an Hilfe im eigenen Zuhause ist noch lange nicht gedeckt. Interessierte Menschen sind jederzeit eingeladen, sich an die Berliner Zentrale zu wenden. Das familiäre Team dort berät gern zu den Einstiegsmöglichkeiten in diesem wichtigen und abwechslungsreichen Beruf.

Kontakt

Sabine Jöckel-Schwing

Auf der Hohl 17

36341 Lauterbach

Kontaktvermittlung über:

SeniorenLebenshilfe

Salanje GmbH

Pappelallee 78/79

10437 Berlin

Pressekontakt:

Benjamin Braun

T: 030 83221100

E: presse@senleb.de

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

Kontakt

SeniorenLebenshilfe

Benjamin Braun

Pappelallee 78/79

10437 Berlin

0800/83221100



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