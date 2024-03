Die vielen Vorteile der Doppelstabmatten als Zaun für alle Fälle

Die Doppelstabmattenzäune. Sie sind mittlerweile überall zugegen und man sieht sie immer öfter. Auf privaten Grundstücken, wie auch in öffentlichen Bereichen. Fürs Einzäunen von recht kleinen Arealen, bis hin zum Einfrieden großer Grundstücke und mehr. Sie vereinen viele Vorteile eines Zauns und werden deshalb auch sehr gern vielseitig eingesetzt.

Schmal, schön und dennoch ungemein stabil

Der Doppestabmattenzaun glänzt durch Stabilität. Denn ihn kann, einmal gut ins Fundamentsockel und Pfosten eingebettet, so schnell nichts aus er Fasson bringen. Die Form und Geradlinigkeit bleibt erhalten und nur mit schwerem Geschütz kann man ihm an den Kragen gehen. Der Zaun ist aus speziellem Material angefertigt und meist in einem schlichten Standard-Grün erhältlich. Diese Gitterzäune zeichnen sich Qualität und Langlebigkeit aus. Das ansprechende, schlanke und aufs Minimum reduzierte Design der Mattenelemente selbst kann prima überall eingesetzt werden und fügt sich zudem nahtlos in alle architektonischen im Outdoorbereich ein.

Durch individuelle Anpassungen bezüglich der Farbe und auch Höhe, kann man das ganze Areal damit eingrenzen und einfrieden. Auch spezielle Extras, wie verschiedene Eingänge, Türen und Tore, beispielsweise werden oftmals gleich mit in die jeweilige Konstruktion eingebettet. Die Doppelstabmattenkönnen von der Stange als Standardmaß, wie aber auch als maßgeschneiderte Lösung zu-geschneidert werden. Sie vereinen zudem eine große Portion an Sicherheit, denn sie sind nicht nur stabil. Ungebetene Gäste, die gern über Zäune klettern haben es schwer mit diesen Zäunen. Denn Fuß fassen zwischen den Elementen ist kaum möglich. Doppelstabmattenzäune bieten also nicht nur die Eingrenzung eines Grundstücks, sonder sichern es zugleich und bieten Schutz vor unerwünschten Blicken und eben auch Eindringlingen. Mit ihnen kann man klare Grenzen schaffen, ohne dabei auf massive eingriffe in die natürliche Umgebung vornehmen zu müssen, oder zu viel Platz für den Aufbau ab-knapsen zu müssen. Auf diese Weise schaffen sie eine Art transparente und luftige Privatsphäre.

Auch in öffentlichen Bereichen zuhause

Zäune aus Doppelstabmatten sieht man überall. Sie bieten Komfort und Sicherheit für Wohngebiete, Kindergärten, Behördenbereiche, Areale, Schulen und gewerbliche Einrichtungen. Da sie in verschiedenen Größen und auch Höhen erhältlich sind, lassen sie sich auch prima durch einzelne Elemente erweitern, wie auch wieder zurückbauen. Denn grundlegend kann jedes einzelne Zaunelement auch wieder leicht und bequem abmontiert werden, oder eben noch zusätzlich angebracht und fixiert oder verbunden werden. So kann man die Elemente Dank ihres schlanken Designs prima auf kleinster Fläche letztlich und bei Bedarf einfach wieder hervor holen und anmontieren.