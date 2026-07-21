Die Vision von König Mohammed VI. triumphiert in Freetown: Die gesamte ECOWAS schließt sich der Afrikanisch-Atlantischen Gaspipeline an

Freetown – Dies ist ein historischer Meilenstein für die energetische Integration des Kontinents. Bei ihrem Gipfeltreffen am 19. Juli in Freetown unterzeichneten die Staatschefs der ECOWAS einstimmig das zwischenstaatliche Abkommen, mit dem sie ihr uneingeschränktes Bekenntnis zur afrikanisch-atlantischen Gasleitung Nigeria–Marokko bekräftigten – einer fast 6.800 Kilometer langen Infrastruktur, die Erdgas von Nigeria nach Marokko transportieren soll, bevor es an das europäische Gasnetz angeschlossen wird.

Dieses Projekt, das von Seiner Majestät König Mohammed VI. und dem verstorbenen nigerianischen Präsidenten Mohammadu Buhari initiiert wurde, etabliert sich nun als energetisches Fundament der regionalen Integration.

Unter der Federführung der marokkanischen ONHYM und der nigerianischen NNPC Ltd sowie mit der wiederholten Unterstützung von Präsident Bola Ahmed Tinubu verlässt die Gasleitung nun ihre bilaterale Phase und entwickelt sich zu einem echten panafrikanischen Projekt.

Die afrikanische Tragweite einer Initiative, die über bilaterale Überlegungen hinausgeht:

Durch die Einbeziehung aller Mitgliedstaaten der ECOWAS bekräftigt dieser historische Gipfel die afrikanische Tragweite einer königlichen Initiative, die über bloße bilaterale Überlegungen hinausgeht. Mit der Unterstützung des derzeitigen nigerianischen Präsidenten Bola Ahmed Tinubu verkörpert das Projekt die Vision eines Marokkos, das sich entschlossen seinem Kontinent zuwendet und die Energiesicherheit zu einem Hebel für Souveränität und gemeinsamen Wohlstand macht.

Die internationale Gemeinschaft lässt sich nicht täuschen: Die Führungsrolle Seiner Majestät König Mohammed VI. wird als das verbindende Element anerkannt, das es ermöglicht hat, ein gemeinsames Ziel in politische und institutionelle Realität umzusetzen.

Indem der Gipfel von Freetown den gemeinsamen Beitritt der Mitgliedstaaten besiegelt, bestätigt er damit die afrikanische Tragweite dieser Initiative und ihre Verankerung im Kern der Integrationspolitik des Kontinents.

Ein 25-Milliarden-Dollar-Megaprojekt in der operativen Phase:

Die Unterzeichnung des zwischenstaatlichen Abkommens in Freetown ist nicht nur ein politischer Akt; sie markiert den Übergang eines von Seiner Majestät König Mohammed VI. initiierten kolossalen 25-Milliarden-Dollar-Projekts in die operative Phase.

Diese Gaspipeline, die dreizehn Länder an der afrikanischen Atlantikküste durchqueren wird, verfügt über eine jährliche Kapazität von 30 Milliarden Kubikmetern, von denen bis zu 15 Milliarden für Marokko und Europa bestimmt sind, während der Rest für regionale Märkte vorgesehen ist.

Die marokkanische ONHYM und die nigerianische NNPC Ltd haben bestätigt, dass die wichtigsten technischen, umweltbezogenen und ingenieurtechnischen Studien nun abgeschlossen sind, was den Weg für die industrielle Umsetzung und die Stromerzeugung für die gesamte Subregion ebnet.

Über den Energiebereich hinaus soll diese Infrastruktur, die vom König als echter Entwicklungskorridor konzipiert wurde, die wirtschaftliche Integration und die Wettbewerbsfähigkeit der westafrikanischen Staaten stärken und gleichzeitig die natürlichen Ressourcen des Kontinents zur Geltung bringen.

Die Inbetriebnahme der ersten Abschnitte, die für den Beginn des nächsten Jahrzehnts erwartet wird, wird die königliche Vision eines Afrikas, das über seine Ressourcen selbst bestimmt und durch strukturbildende Projekte vereint ist, vor Ort verwirklichen.

Eine beispiellose Governance von Casablanca bis Abuja:

Der Beitritt der ECOWAS-Länder zur Afrikanischen Atlantik-Gaspipeline stellt zwar einen entscheidenden Schritt dar, ist jedoch nur der Auftakt zu einem umfangreichen institutionellen Aufbau. Entsprechend der von Seiner Majestät König Mohammed VI. initiierten Vision haben die Staatschefs die Gründung der Projektgesellschaft in Casablanca und der Leitungsbehörde (Pipeline Higher Authority) in Abuja gebilligt, wodurch eine ausgewogene gemeinsame Verwaltung des künftigen Netzes gewährleistet wird.

Dieser in Freetown vollzogene wichtige Schritt erfolgt im Vorfeld der nächsten Phasen der Projektinbetriebnahme: der Mobilisierung von Investoren und der Vorbereitung der endgültigen Investitionsentscheidung.

Im nächsten Schritt werden Marokko und Mauretanien – Staaten, die keine Mitglieder der ECOWAS sind – das Abkommen im Rahmen einer separaten Zeremonie in Anwesenheit des nigerianischen Präsidenten paraphieren und damit den Beitrittszyklus der dreizehn betroffenen Länder abschließen.

Es ist kein Zufall, dass der Sitz der Projektgesellschaft in Marokko festgelegt wurde: Es handelt sich um eine bewusste Entscheidung, die die treibende Rolle des Königreichs und seines Monarchen unterstreicht, dessen Gründungsimpuls es geschafft hat, ganz Westafrika um ein Projekt der Energiesouveränität und der kontinentalen Integration zu vereinen.

Die Mobilisierung von Investoren und die endgültige Investitionsentscheidung können nun auf der Grundlage dieser beispiellosen politischen und institutionellen Verankerung erfolgen.

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