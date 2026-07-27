Die Wachau auf dem Teller und im Glas: Neue Kulinarik im Steigenberger Hotel & Spa Krems.

Mehr als eine neue Speisekarte! Das Steigenberger Hotel & Spa Krems hat für das Weinbergrestaurant eine neue Küchenphilosophie entwickelt und erweitert seine kulinarischen Angebote mit besonderen Events und Themenabenden und natürlich neuen Kreationen, die die Wachau mit allen Sinnen schmecken lassen.

„Die besten Zutaten brauchen nicht viele Worte – nur Respekt, Leidenschaft und die Kunst, ihren natürlichen Geschmack zum Strahlen zu bringen“, bringt es General Manager Thomas Prenneis auf den Punkt. Die neue Küchenlinie im Kremser Weinbergrestaurant fokussiert sich auf lokale und saisonale Zutaten sowie klassische Kochkunst mit modernem Twist. Das Konzept wurde gemeinsam mit Küchenchef Erwin Morgeditsch, Sous Chef Jakub Kymlicka und Chef Pâtissière Julia Meixner entwickelt. Ihre fachliche Expertise und ihr Qualitätsanspruch spiegeln sich im neuen kulinarischen Angebot vom Steigenberger Hotel & Spa Krems wider. Die „Green Cuisine“ dient dem Team dabei als Leitgedanke. Der Ansatz steht für eine bewusste Küche und einen nachhaltigen Umgang mit allen Ressourcen.

„Unsere Philosophie ist einfach: Wir möchten die Schönheit und Vielfalt unserer Heimat mit ehrlicher Küche und echter Gastfreundschaft auf den Teller bringen“, betont Küchenchef Erwin Morgeditsch.

DIE NEUE SPEISEKARTE IM WEINBERGRESTAURANT

Die neuen Speisen erzählen die Geschichte der Umgebung: von den Feldern rund um Krems über die malerischen Weingärten der Wachau bis in die satten Wälder des Waldviertels. Sie zeigen: Genuss entsteht dort, wo hochwertige Produkte, handwerkliches Können und die Leidenschaft der Menschen dahinter in perfekter Symbiose zusammenspielen.

Das kulinarische Konzept im Weinbergrestaurant folgt bewusst dem Rhythmus der Natur und lässt sich von den unterschiedlichen Jahreszeiten inspirieren. Im Frühling feiert die Küche die Leichtigkeit der Saison mit aromatischem Bärlauch und zartem Spargel. Der Sommer zeichnet sich durch die Fülle an frischem, regionalem Gemüse und Obst aus. Im Mittelpunkt stehen dabei die berühmten Wachauer Marillen, die in süßen wie herzhaften Kreationen ihren Platz finden.

„Wenn im Sommer die Marillenbäume der Wachau ihre goldenen Früchte tragen, beginnt für uns eine der schönsten kulinarischen Jahreszeiten. Die Wachauer Marille ist eine Botschafterin des einzigartigen Kulturerbes unserer Region und ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Sommerküche. Ihr unverwechselbares Aroma, ihre Tradition und ihre enge Verbundenheit mit der Wachau machen sie zu einem Symbol unserer Heimat und zu einer Inspirationsquelle für zahlreiche kulinarische Kreationen“, erzählt Erwin Morgeditsch.

Im Herbst stehen die kräftigen Aromen der Natur im Vordergrund. Wild aus heimischen Revieren und die traditionelle Gans bestimmen dann das saisonale Angebot. Im Winter konzentriert sich das Küchenteam auf Wintergemüse, gereiftes Rindfleisch und feine Entengerichte.

Aktuell spiegelt die Speisekarte die Vielfalt des Sommers wider: Alle Gäste dürfen sich beispielsweise auf rosa gebratenes Rinderfilet mit gegrillten Eierschwammerln, Trüffel-Pommes und Café-de-Paris-Butter oder gebackene Melanzani mit Marillen-Couscous, Paprika-Kaviar und Kokos-Minze-Dip freuen.

Um dem hohen Anspruch an Regionalität und Saisonalität gerecht zu werden, arbeitet das Steigenberger Hotel & Spa Krems eng mit ausgewählten Produzenten zusammen. Frisches Gemüse wird beispielsweise von „Gemüse Unfried“ aus Krems bezogen. Die Eier stammen vom »Familienbetrieb Hammerl« aus dem Waldviertel und das Fleisch von „Wiesbauer“ aus St. Pölten. Die renommierten Bäckereien „Thomas Sabathiel“ und „Schmidl“ aus Krems und Dürnstein versorgen die Gäste mit frischem Brot und Gebäck. Feine Kressen aus Tulln verleihen vielen Gerichten den letzten aromatischen Schliff.

NOCH MEHR KULINARISCHE ANGEBOTE IM STEIGENBERGER HOTEL & SPA KREMS

Neben der neuen Kulinarik lädt das Steigenberger Hotel & Spa Krems mit verschiedenen Veranstaltungsformaten dazu ein, die kulinarische Identität der Region mit allen Sinnen kennenzulernen.

Einmal im Monat sonntags findet von 12 bis 14:30 Uhr ein Sonntagsbrunch mit abwechslungsreichen Buffets statt – bei passendem Wetter natürlich auf der malerischen Terrasse mit Blick in die Weinberge.

Jeden Freitag und Samstag stehen beim Steak-Abend hochwertige Fleischspezialitäten wie Entrecôte, Rinderfilet und Flanksteak im Mittelpunkt. Serviert werden dazu unter anderem Trüffel-Kartoffelpüree, Maiskolben mit Kräuterbutter und hausgemachte Saucen. Ergänzt wird das Angebot durch regelmäßige Grillabende, die donnerstags auf der Terrasse stattfinden. Von Juni bis Ende September dreht sich alles um unsere Steakabende und Grillveranstaltungen. In den Sommermonaten verwöhnen wir unsere Gäste mit hochwertigen Fleischspezialitäten, saisonalen Beilagen und abwechslungsreichen Grillkreationen.

Der Oktober steht ganz im Zeichen der Wildtage mit erlesenen Wildspezialitäten, zubereitet mit regionalen Zutaten und herbstlichen Akzenten.

Im gesamten November widmen wir uns einer österreichischen Traditionsspezialität: Die Gans steht im Mittelpunkt unseres kulinarischen Angebots. Klassische Ganslgerichte und saisonale Begleitungen sorgen für genussvolle Herbstmomente.

Natürlich erhält auch die Weinkultur der Region ihren besonderen Platz. Im Rahmen des „Winzer des Monats“ präsentiert das Hotel wechselnde Weingüter aus der Umgebung. Jeden Freitag ab 17 Uhr können Gäste ausgewählte Weine degustieren und bei einem entspannten Get-Together die Winzerinnen und Winzer kennenlernen. Besonders beliebt sind dabei der persönliche Austausch und die spannenden Geschichten rund um den Weinbau in der Wachau.

Mit der Weiterentwicklung der Küchenphilosophie folgt der neue General Manager Thomas Prenneis seiner Vision, das Steigenberger Hotel & Spa Krems noch stärker im Bereich der Erlebnisqualität zu positionieren: „Unser Anspruch ist es, unsere Gäste nicht nur zu bewirten, sondern zu begeistern mit ehrlicher Küche, außergewöhnlicher Qualität und einem kulinarischen Erlebnis, das nachhaltig in Erinnerung bleibt. Denn echter Genuss entsteht dort, wo Qualität, Kreativität und Herzlichkeit aufeinandertreffen“, betont der Hoteldirektor.

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Über eine redaktionelle Berichterstattung – gerne mit einem Besuch vor Ort – würden wir uns sehr freuen. Bitte kontaktieren Sie uns für all Ihre Fragen und Wünsche.

E-Mail genügt: steigenberger.krems@murmelz.com

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Das Steigenberger Hotel & Spa Krems

Das Steigenberger Hotel & Spa Krems liegt inmitten der Weingärten im UNESCO-Weltkulturerbe Wachau. Das Hotel verbindet exklusive Räumlichkeiten, 173 moderne Zimmer und Suiten, Spa & Wellness sowie Kulinarik und Wein auf höchstem Niveau. Für Erholungssuchende und Aktivurlauber gleichermaßen. Ein besonderes Wohlfühl-Erlebnis erwartet die Gäste im 3.000qm großen Wellnessbereich. Mit Panoramablick, verschiedenen Saunen, Soledampfbad, Innen- und Außenpool, Panorama-Gym sowie komfortablen Liege- und Relaxräumen am offenen Kamin. Abgerundet wird das moderne Wellbeing-Konzept durch das Cardea Wachau Gesundbleib-Zentrum als innovatives Longevity-Ambulatorium im Hotel. Für Geschäftsreisende stehen sieben moderne Tagungsräume mit insgesamt 650qm Fläche sowie Breakout-Rooms und verschiedene Outdoor-Flächen inklusive eigenem Weingarten zur Verfügung.

Öffnungszeiten Weinbergrestaurant:

Frühstück: Montag bis Freitag: 06:30 bis 10:30 Uhr | Samstag & Sonntag: 7 bis 11 Uhr

Mittags: Montag bis Sonntag: 12 bis 16:30 Uhr

Abends: Montag bis Donnerstag: 17:30 bis 20:30 Uhr | Freitag & Samstag: 17:30 bis 21 Uhr

Adresse:

Steigenberger Hotel & Spa Krems

Am Goldberg 2

A-3500 Krems

Österreich

+43 2732 71010 | krems@steigenberger.at

Pressekontakt:

Murmelz Communications | Felix Fichtner

Belgradstraße 22 | D-80796 München

Telefon +49 89 3701 2711

E-Mail: steigenberger.krems@murmelz.com

Fotocredits: Kostenfreie Verwendung der Bilder unter Nennung des Copyrights: © Steigenberger Hotels GmbH

Das Steigenberger Hotel & Spa Krems liegt inmitten der Weingärten im UNESCO-Weltkulturerbe Wachau. Das Hotel verbindet exklusive Räumlichkeiten, 173 moderne Zimmer und Suiten, Spa & Wellness sowie Kulinarik und Wein auf höchstem Niveau. Für Erholungssuchende und Aktivurlauber gleichermaßen. Ein besonderes Wohlfühl-Erlebnis erwartet die Gäste im 3.000qm großen Wellnessbereich. Mit Panoramablick, verschiedenen Saunen, Soledampfbad, Innen- und Außenpool, Panorama-Gym sowie komfortablen Liege- und Relaxräumen am offenen Kamin. Abgerundet wird das moderne Wellbeing-Konzept durch das Cardea Wachau Gesundbleib-Zentrum als innovatives Longevity-Ambulatorium im Hotel. Für Geschäftsreisende stehen sieben moderne Tagungsräume mit insgesamt 650qm Fläche sowie Breakout-Rooms und verschiedene Outdoor-Flächen inklusive eigenem Weingarten zur Verfügung.

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Steigenberger Hotel & Spa Krems

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Bildquelle: Steigenberger Hotels GmbH