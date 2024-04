Die Zukunft der Telemedizin auf der DMEA 2024

Starlink-Konnektivität revolutioniert den

Zugang zur Gesundheitsversorgung in

abgelegenen Regionen

Berlin, Deutschland 6. April 2024 Auf der DMEA 2024, der führenden Veranstaltung für

digitale Gesundheit in Europa, präsentiert Polarmedic seine bahnbrechende Starlink-gestützte

Telemedizinlösung, die darauf abzielt, die Gesundheitsversorgung in abgelegenen und

unterversorgten Gebieten zu transformieren.

Besucher des DigiHealthStart.NRWMessestands $Halle 5.2, Stand A109% werden hautnah

erleben, wie diese innovative Technologie Konnektivitätsbarrieren überwindet und eine

hochwertige medizinische Versorgung in die am stärksten isolierten Gemeinschaften bringt.

Die Polarmedic-Lösung baut auf den wegweisenden Forschungsarbeiten eines Expertenteams

auf, zu dem Kai Müller, Hannah Evans, Katharine Ganly und der technische Berater Tim Befall

gehören.

Ihr Projekt „Connecting the Unreachable: Evaluating the Feasibility and Effectiveness of

Starlink for Telemedicine in Antarctica“ war die erste Anwendung von Starlink für Telemedizin

unter extremen Bedingungen.

„Die Erkenntnisse aus unserer Antarktis-Forschung haben uns wertvolle Einblicke in das Potenzial von Starlink für den

Ausbau des Zugangs zur Gesundheitsversorgung und die Verbesserung der Ergebnisse in abgelegenen und herausfordernden Regionen gegeben“, sagte Kai Müller, Expeditionsleiter.

„Wir freuen uns, zu zeigen, wie diese Technologie genutzt werden kann, um die digitale Kluft zu überbrücken und lebensrettende Telemedizindienste für Gemeinschaften anzubieten, die bisher unterversorgt ware“

Auf der DMEA 2024 wird Polarmedic demonstrieren, wie seine Starlink-gestützte Telemedizinlösung die

Konnektivitätsherausforderungen überwindet, die die Einführung von Telemedizin in abgelegenen Regionen bisher behindert haben.

Durch die Nutzung der globalen Abdeckung und der hochgeschwindigkeiten, latenzarmen Internetfähigkeiten von Starlink stellt das Polarmedic-System eine zuverlässige, Echtzeit-Datenübertragung für eine Vielzahl medizinischer Anwendungen sicher, von Fernberatungen bis hin zu erweiterten Diagnosen und Fernpatientenüberwachung.“Die Satellitentechnologie von Starlink hat das Potenzial, ein Gamechanger im Bereich der Telemedizin zu werden.“Durch die Partnerschaft mit „DigiHealthStart.NRW“ sind wir entschlossen, die Vorteile dieser transformativen Technologie Gesundheitsanbietern und Patienten in ganz Deutschland und darüber hinaus zugänglich zu machen.“

Besucher des DigiHealthStart.NRWMessestands auf der DMEA 2024 haben die Gelegenheit, mehr über die Starlink-gestützte Telemedizinlösung des Unternehmens zu erfahren und ihr Potenzial zur Überbrückung der digitalen Kluft und zur Verbesserung des Zugangs zur Gesundheitsversorgung in abgelegenen und unterversorgten Gemeinschaften zu erkunden.

Um einen Demonstrationstermin oder ein Interview zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte an

Polarmedic unter k.mueller@polarmedic.net.

