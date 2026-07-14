Digitale Materialliste für den Schuleinkauf

Schnitzeljagd war gestern: LeichteListe nimmt dem Schuleinkauf den Stress

Gräfelfing, 14.07.2026 – Noch ein paar Wochen, dann beginnt in den ersten Bundesländern das neue Schuljahr. Für viele Eltern bedeutet das: Schuleinkauf. Die Suche nach den richtigen Heftumschlägen, Pinseln und Blöcken gleicht oft genug einer Schnitzeljagd – und kostet Zeit und Nerven. Die Internet-Plattform LeichteListe nutzt KI, um diesen Aufwand deutlich zu reduzieren. Was bisher Stunden dauerte, lässt sich heute in wenigen Minuten erledigen.

Eltern laden ihre Schulmaterialliste hoch, die Plattform erkennt die benötigten Artikel automatisch per KI, zeigt Verfügbarkeiten und Preise und ermöglicht die direkte Bestellung bei verschiedenen Onlinehändlern oder die Reservierung bei einem lokalen Fachgeschäft. Einen eigenen Shop betreibt LeichteListe nicht, sie ist händlerunabhängig. Die Nutzung ist für Eltern und Lehrkräfte kostenlos – erreichbar unter leichteliste.de.

Über 700 Schulen nutzen die Plattform bereits

Zum Schulstart 2025/26 wurden über LeichteListe bereits mehr als 300.000 Schulartikel verarbeitet, durchschnittlich 36 Artikel pro Liste. Die Plattform wurde mittlerweile mehr als 10.000 Mal genutzt.

Deutschlandweit arbeiten inzwischen über 700 Schulen mit der digitalen Materialliste, in Bayern bereits mehr als jede fünfte Grundschule. Mehr als 150 Fachhändler bieten die Reservierung über LeichteListe an. Seit diesem Jahr ist die Plattform auch in Österreich unter leichteliste.at verfügbar.

Wenn Schulen ihre Materiallisten direkt über LeichteListe bereitstellen, entfällt sogar das Hochladen: Eltern sehen auf einen Blick, was ihr Kind braucht – und können sofort bestellen. Außerdem werden Sprachhürden beseitigt. Bei Bedarf können Eltern die Liste mit einem Klick in ihre Zielsprache übersetzen.

Davon profitieren auch die Schulen. Weil die Materialien eindeutig zugeordnet sind, kommen mehr Kinder bereits am ersten Schultag vollständig ausgestattet in den Unterricht. Das erleichtert den Schulstart und reduziert Rückfragen.

Bereits zum Start der Plattform berichtete Nikola Kurpas, Leiterin der Grund- und Mittelschule Lochham, im Münchner Merkur von positiven Erfahrungen: „Wir hatten schon immer zuverlässige Eltern, aber die Treffsicherheit ist durch LeichteListe größer geworden. Die Kinder haben direkt das richtige Material dabei.“

„Ich habe das selbst jedes Jahr erlebt: mit der Liste in der Hand von Laden zu Laden. Drei Geschäfte, ein halber Samstag, und am Ende fehlte trotzdem noch ein Heft. Genau deshalb haben wir LeichteListe gegründet“, sagt Mitgründer Staffan Schilke.

Über LeichteListe

LeichteListe ist ein Startup aus Gräfelfing bei München, gegründet von Staffan Schilke und Jakob Thiele im Jahr 2024. Die Plattform unterstützt Schulen, Eltern und den Fachhandel beim Einkauf von Schulmaterialien. Mithilfe künstlicher Intelligenz werden Materiallisten automatisch erkannt und den passenden Produkten zugeordnet. Das Angebot ist für Eltern und Lehrkräfte kostenlos und unter www.leichteliste.de erreichbar.

LeichteListe ist ein Startup aus Gräfelfing bei München, gegründet von Staffan Schilke und Jakob Thiele im Jahr 2024. Die Plattform unterstützt Schulen, Eltern und den Fachhandel beim Einkauf von Schulmaterialien. Mithilfe künstlicher Intelligenz werden Materiallisten automatisch erkannt und den passenden Produkten zugeordnet. Das Angebot ist für Eltern und Lehrkräfte kostenlos und unter www.leichteliste.de erreichbar.

Kontakt

Systeme Digital GmbH

Staffan Schilke

Wandlhamerstr. 34a

82166 Gräfelfing

+49 89 416137404



http://www.leichteliste.de

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