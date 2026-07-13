Digitales Funkgerät Albrecht DMR-100: Große Vielseitigkeit und Reichweite bei hoch-verschlüsselter Sicherheit

Dreieich / Trittau, im Juli 2026 – Das neue Digitalfunkgerät Albrecht DMR-100 vereint zwei Welten in einem kompakten Handgerät mit Dualmodus: es kann sowohl im digitalen Funkmodus (DMR Tier1) als auch im analogen Funkstandard PMR446 betrieben werden. Mit einer Reichweite von bis zu 10 Kilometern, sicherer digitaler Sprachverschlüsselung und ausdauernder Leistung mit bis zu 23 Stunden Betriebszeit richtet sich das Gerät sowohl an professionelle Anwender in den Bereichen Bau, Event oder Security als auch an Outdoor-Enthusiasten, die eine verlässliche Kommunikation benötigen. Das Albrecht DMR-100 ist ab sofort zum UVP von 69,90 Euro online und im Fachhandel erhältlich.

Überall dort, wo in anspruchsvollen und oft lauten Umgebungen zuverlässig kommuniziert werden muss, etwa auf Baustellen, bei Großveranstaltungen, Konzerten und Festivals oder im Einsatz von Sicherheitskräften, ist eine schnelle, flexible, sichere sowie verlässliche Funkkommunikation unverzichtbar. Mit dem neuen Digitalfunkgerät DMR-100 bietet Albrecht dafür die passende Lösung: Das kompakte und robuste Gerät vereint hohe Leistungsfähigkeit mit einfacher Handhabung und sorgt für eine reibungslose Kommunikation auch unter erschwerten Bedingungen.

Dualer Funkmodus und sichere Kommunikation

Das Albrecht DMR-100 ermöglicht nahtlos den Wechsel zwischen digitalem und analogem Funkbetrieb und bietet so größtmögliche Flexibilität zwischen allen Beteiligten. Dabei zeichnet sich der digitale Betrieb besonders durch fast unendliche Verschlüsselungsmöglichkeiten aus. Mit einem passenden Programmierkabel und der frei zugänglichen Software können 16 digitale Kanäle, 15 Colour Codes, 30 Encryption Codes mit frei wählbarer 8-stelliger Belegung und rund 200 Gruppen so individuell kombiniert werden. Das ermöglicht eine riesige Auswahl an verschlüsselten Kanälen zur sicheren und störungsfreien Kommunikation, – besonders hilfreich in sensiblen Bereichen wie Baugewerbe, Sicherheit- und Veranstaltungsdienste. Ein weiterer Pluspunkt ist die absolute Rauschfreiheit und maximale Audioqualität. Mit einer Sendeleistung von 500 mW und einer Reichweite von bis zu 10 Kilometern sowie 32 Kanälen, je 16 digital und 16 analog, garantiert es selbst bei großen Entfernungen schnelle und detaillierte Abstimmung der Teams.

Ausdauernder Akku und einfaches Laden auch mobil

Der 1500 mAh Akku des DMR-100 sorgt mit bis zu 23 Stunden Betriebszeit auch bei Langzeiteinsätzen für verlässliche Erreichbarkeit. Sollte es doch einmal eng werden, lässt sich der Akku bequem über USB-C flexibel mobil laden. Ein Stromsparmodus sorgt für zusätzliche Energieeffizienz auch bei anspruchsvollen Aufgaben. Weitere Features wie SOS-Alarmton, englische Sprachausgabe und eine Scan-Funktion unterstützen die Anwender bei unterschiedlichsten Einsatzszenarien.

Lieferumfang, Verfügbarkeit und Preis

Das Albrecht DMR-100 ist ab sofort online und im Fachhandel erhältlich. Der unverbindliche Verkaufspreis liegt bei 69,90 Euro. Zum Lieferumfang gehören ein Standlader mit USB-C, der 1500mAh Akku und eine Handschlaufe. Optional sind zudem 2er-Sets zu bekommen. Weitere Informationen unter folgendem Link: www.albrecht-midland.de

Über Albrecht & Alan Electronics:

Albrecht ist eine Marke der Alan Electronics GmbH, einem führenden Hersteller von Kommunikationstechniken und Unterhaltungselektronik mit Standorten in Dreieich bei Frankfurt und in Trittau bei Hamburg. Unter Albrecht werden hochwertige Digital DAB+ und Internetradios mit passendem Zubehör wie beispielsweise Bluetooth-Lautsprecher zusammengefasst. Die Traditionsmarke weist eine fast 40-jährige Expertise im Kommunikationsbereich auf und leistete von Anfang an Pionierarbeit in der Entwicklung und schrittweisen Optimierung der Radio- und Funktechnik. Ein breitgefächertes Programm an verschiedensten Modellen für unterschiedlichste Ansprüche, hohe Qualität, ausgezeichnetes Design sowie eine Vielzahl an Innovationen zeichnet die Produktreihe aus.

Alan Electronics wurde 1989 gegründet und ist Teil der internationalen Firmengruppe Midland Europe S.r.l. mit Sitz in Italien. Sie umfasst derzeit 14 unabhängige Unternehmen weltweit und kann auf über 40 Jahre Erfahrung und technisches Wissen zurückgreifen. Speziell bei der Produktentwicklung ist daher die intensive Zusammenarbeit der Partner von großer Bedeutung. Weltweit sind die Produkte von Alan Electronics bekannt mit den Marken Albrecht (Digital- und Internetradios, Bluetooth-Lautsprecher) und Midland (Funktechnik mit PMR 446, CB-Marine- und Amateurfunkgeräten, Bluetooth-Kommunikationssysteme für Motorrad- und Skifahrer sowie Action-Kameras mit Zubehör, Power-Banks und Audiozubehör).

Weitere Informationen unter www.albrecht-midland.de

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