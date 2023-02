Docker Basics 2 Tage Training von der Kubernauts Academy

Kursbeschreibung „Docker Basics„:

Dieser Kurs „Docker Basics“ ist für absolute Anfänger gedacht. Er wird für jeden empfohlen, der mit Docker arbeiten möchte und richtet sich an Systemadministratoren und Entwickler. Er vermittelt Ihnen praktische Erfahrungen bei der Erstellung und Verwaltung von leichtgewichtigen, einfach bereitzustellenden Containern für Ihre Softwareentwicklungsprojekte. Dieser Kurs beginnt mit einem Überblick über die Docker-Architektur und fährt mit der Installation von Docker fort. Die Teilnehmer werden mit den Docker-Befehlen vertraut gemacht und sind in der Lage, Container und Images zu erstellen und zu verwalten. Der Kurs behandelt auch Netzwerkkonzepte, Datenpersistenz im Kontext von Containern sowie Docker-Skalierung und Container-Orchestrierung mit Docker Swarm. All diese Funktionen werden erklärt und anhand von praktischen Beispielen im Übungslabor demonstriert. Hinweis: Jedem Teilnehmer wird eine eigene virtuelle Laborumgebung zugewiesen.

Was werden Sie in „Docker Basics“ lernen?:

Nach Abschluss des Kurses „Docker Basics“ verfügen die Teilnehmer über ein solides Verständnis vieler zentraler Docker-Technologien und Schlüsselfunktionen wie Docker Hub, Docker Compose, Docker Swarm, Dockerfile, Docker Containers, Docker Engine, Docker Images, Docker Network, Docker Daemon und Docker Storage. Der Kurs hat keine Voraussetzungen, aber ein Verständnis der allgemeinen Struktur und der Interna des Betriebssystems wird Ihnen helfen zu verstehen, wie Container funktionieren. Auch die Vertrautheit mit der Linux-Befehlszeile wird bei der Interaktion mit Docker-Containern hilfreich sein.

Zielpublikum des Kurses „Docker Basics„:

Lehrplan des Kurses „Docker Basics„:

Modul 1: Docker-Geschichte

Modul 3: Installieren von Docker

Praktisches Labor: Installation von Docker auf Ihrem Knoten

Docker-Abbilder

Image-Inhalte

Image-Schichten

Unterstützung mehrerer Architekturen

Image-Register

Image-Sicherheit

Aufbewahrungsorte

Bewährte Praktiken bei der Verwendung von Bildern

Praktisches Labor: Docker-Images. Image-Registrierungen

Linux-Befehlsstruktur

Allgemeine Docker-Befehle

Befehle zum Anzeigen von Elementen

Herunterladen von Images

Ausführen und Anhalten von Containern

Löschen von Objekten

Arbeiten mit Dateien

Hilfe erhalten

Praktisches Labor: Docker-Befehle erforschen

Netzwerk-Typen

Arbeiten mit Netzwerken

Testen des Netzwerks

Praktisches Labor: Docker-Vernetzung

Modul 7: Persistieren von Daten. Docker-Volumes. Mounts binden. Tmpfs.

Persistente Speicherung in Docker

Erstellen und Mounten eines Volumes

Auflisten, Prüfen und Löschen von Volumes

Docker protokollieren

Erläuterung verschiedener Log-Typen

Praktisches Labor: Persistieren von Daten

Praktisches Labor: Dockerdateien erstellen

Modul 9: Über Docker hinaus. Docker-Swarm. Kubernetes

Docker-Swarm-Komponenten

Einen Swarm aufbauen

Praktisches Labor: Docker-Swarm

Zusätzliche Details:

Um an diesem Kurs teilzunehmen, benötigen Sie:

PC/Laptop mit Internetzugang

Einen aktuellen Webbrowser

Mehr Infos zu der Schulung „Docker Basic 2 Days“ unter: https://kubernauts.academy/en/courses/Docker-Basic-2-Days/

Über die Kubernauts

Die Kubernauts GmbH hilft Ihren Kunden, die Kosten für IT-Infrastruktur in der Cloud um 80 -90% zu senken. Kubernauts – als gemeinnützige Initiative – unterstützt eine weltweite Gemeinschaft und ein Netzwerk von Cloud-Native Thinkern und Praktikern, die durch ihr Wissen, ihre Ideen und ihre realen Implementierungen von Cloud-Native Apps und Plattformen für jede Branche die Welt ein kleines bisschen besser machen wollen, die ihren Geist und ihre IT-Strategie durch die Anwendung des Reaktiven Manifests (http://www.reactivemanifesto.org/), DevOps und SRE-Prinzipien in ihrer täglichen Entwicklung und ihrem Betrieb neu gestalten muss.

Die Kubernauts sind der Meinung, dass es an Talenten und Werkzeugen fehlt, die Fachkompetenz mit cloud-nativem Denken und Strategien kombinieren können, um cloud-fähige Anwendungen auf der Grundlage von Mikrodienstarchitekturen zu entwickeln.

Jeder Cloud-Native Thinker kann unserem Netzwerk beitreten, um sein Wissen und seine Fähigkeiten durch unsere kostenlosen Online-Schulungsprogramme zu erweitern oder zu teilen ...

Wir planen, über unsere Mentoren und Ausbilder weltweit kostenlose Online-Schulungen für Kubernetes-, Container-, Serverless– und andere Cloud-bezogene Technologien wie OpenStack und Cloud Foundry anzubieten.

Dabei unterstützen die Kubernauts ganz im Sinne der Open Source Bewegung ausdrücklich auch die kommerzielle Auswertung dieser Grundlagen im Sinne von Dienstleistungen und Services

Die Kubernauts GmbH aus Köln ist Teil der Kubernauts Initiative und bietet mit Diensten & Services wie den Kubernauts Kubernetes Services und etwa Rancher dedicated as a Service erprobte Plattformen, die vielen Unternehmen eine Verbesserung der digitalen Infrastruktur bei gleichzeitiger Kostensenkung bringen.

Die Kubernauts GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht Ihre Kunden nicht nur im Betrieb und Setup on Kubernetes Clustern zu unterstützen, sondern diese auch auf das nächste CloudLess Level zu heben. Neben Umfangreichen DevOps Projekten arbeitet die Kubernauts GmbH an automatisierten Setup Systemen für den Multi- und Hybrid Cloud Betrieb, die OpenSource zur Verfügung stehen oder als „As a Service“ gemanaged genutzt werden könne. Zudem bildet die Kubernauts GmbH in der eigenen Akademie Fachkräfte weiter und lebt dabei nach der OpenSource Mentalität, so dass sie zahlreiche Informationen, Tools und Lehrmaterialien kostenlos und frei zur Verfügung stellt.

