Dozierende für ‚Singen ist Klasse‘ gesucht

Das Peter-Cornelius-Konservatorium Mainz sucht zum 10. August 2026 Verstärkung für sein Grundschulprojekt ‚Singen ist Klasse‘.

Mit seinem breiten Bildungsangebot ermöglicht das Konservatorium rund 4.500 Menschen aller Altersgruppen musikalische Bildung an mehr als 40 Standorten in Mainz. Neben Instrumental- und Vokalunterricht prägen zahlreiche Kooperationen mit Kitas, Schulen, Kirchengemeinden und weiteren Einrichtungen die musikpädagogische Arbeit.

Das Projekt „Singen ist Klasse“ erreicht inzwischen mehr als 1.000 Grundschulkinder und bietet kostenfreie Chorausbildung von der zweiten bis zur vierten Klasse.

Gesucht wird zum 10. August 2026 eine qualifizierte Lehrkraft für den Klassenunterricht an Grundschulen.

Vorausgesetzt werden ein abgeschlossenes künstlerisches und pädagogisches Musikstudium – Diplom, Bachelor – im Bereich Gesang, Chorleitung, Schulmusik, Kirchenmusik oder eine vergleichbare Qualifikation. Erwartet werden zudem Kenntnisse aktueller didaktischer Konzepte, pädagogische Erfahrung im Umgang mit Kindern im Grundschulalter sowie Offenheit für die Zusammenarbeit mit allgemeinbildenden Schulen. Stilistische Vielseitigkeit und die Bereitschaft zur kollegialen Zusammenarbeit werden ebenfalls vorausgesetzt.

Das Konservatorium bietet einen Honorarvertrag mit einer Vergütung von 50,00 Euro pro 50-minütiger Unterrichtseinheit sowie einer zusätzlichen wöchentlichen Vorbereitungspauschale von 50,00 Euro pro Jahrgangsstufe. Der Unterricht umfasst mindestens vier Einheiten pro Woche. Möglich sind auch mehrere Vormittage mit jeweils 4 Einheiten á 50 Minuten, das bedeutet 250,00 Euro pro Vormittag/wöchentlich und perspektivisch die Option auf eine feste Anstellung im TVöD, falls gewünscht. Die Tätigkeit ist eingebunden in ein engagiertes Team des Projekts „Singen ist Klasse“ sowie in die Zusammenarbeit mit motivierten Lehrkräften und Grundschulkindern.

Bewerbungen sind bis zum 20. Mai 2026 an das Peter-Cornelius-Konservatorium der Stadt Mainz zu richten, postalisch an die Binger Straße 18 in 55122 Mainz oder per E-Mail an pck@stadt.mainz.de. Rückfragen beantwortet Carina Stamm unter carina.stamm@stadt.mainz.de auch telefonisch unter 06131-2500812. Weitere Informationen zum Projekt sind auf der Website des Peter-Cornelius-Konservatoriums unter https://pck-mainz.de/singen-ist-klasse!.html oder auf der Projektseite unter https://singen-ist-klasse.info abrufbar.

Erstveröffentlicht am 6. Mai 2026 unter https://singendesland.de/dozierende-fuer-singen-ist-klasse-gesucht/30146

Beitrag veröffentlicht für das Peter-Cornelius-Konservatorium Mainz.

Der Chorverband Rheinland-Pfalz – so alt wie das Grundgesetz

1949 – 2026: 77 Jahre Tradition und Zukunft. Partner und Dienstleister für die Chorkultur.

Der Chorverband Rheinland-Pfalz wurde 1949 als Sängerbund Rheinland-Pfalz – seit 2005 Chorverband Rheinland-Pfalz – in Koblenz gegründet und feierte damit im Jahr 2024 seinen 75. Geburtstag. Mit über 1.000 Chören und ihren rund 60.000 Mitgliedern, davon annähernd 26.000 aktiv Singende, ist er der größte Amateurmusikverband in Rheinland-Pfalz und gehört zu den fünf großen Landes-Chormusikverbänden in Deutschland.

Aufgaben und Dienstleistungen des Verbandes:

– Attraktivmachen des Chorsingens für die Menschen in Rheinland-Pfalz;

– Fördern des Singens in Schulen und Kindergärten im Land

– Bereitstellen von Angeboten zur Aus- und Fortbildung sowie zur Qualifizierung von Chorleitern und Lehrern an allgemeinbildenden Schulen;

– Anbieten vielfältiger Weiterbildungsmöglichkeiten für Choraktive;

– Durchführen von Leistungs- und Bewertungssingen für Chöre;

– Beraten von Choraktiven, Chorleitern sowie Chören und Chorvereinen in rechtlichen und musikfachlichen Fragen;

– Öffentlichkeitsarbeit zu und das Fördern von chorkulturellen Veranstaltungen sowie Fundraisingkampagnen zur Förderung und weiteren Unterstützung der Chorkultur im Land;

– Unterstützen bei Medienproduktion wie CD oder Video sowie bei Promotion und Vertrieb als Teil der Öffentlichkeitsarbeit;

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