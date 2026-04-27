Dresdner Finanzprofi gewinnt Internationalen Speaker Slam

Andre Schnabel setzt sich gegen Speaker aus 18 Nationen durch – mit einer Rede über finanzielle Angst und den Mut zur eigenen Entscheidung.

Mastershausen, April 2026. Andre Schnabel, Finanzprofi und Buchautor aus Dresden, hat den Internationalen Speaker Slam gewonnen – einen der renommiertesten Redewettbewerbe im deutschsprachigen Raum, organisiert von Hermann Scherer, dem Expertenportal und Germany’s Next Speaker Star. Er setzte sich gegen Speaker aus 18 Nationen durch, auf zwei Bühnen, vor einer potenziellen Livestream-Zuhörerschaft von über 100.000 Menschen auf fünf Kontinenten.

Der Internationale Speaker Slam hat bereits in New York, München, Wien, Hamburg, Dubai, Miami und Las Vegas stattgefunden. Die Regeln sind einfach und gnadenlos: vier Minuten, 240 Sekunden. Nur die Kraft der eigenen Botschaft zählt.

Schnabels Rede begann mit einem Satz, den niemand erwartete: „Ich habe meine erste Anlageentscheidung mit 16 Jahren getroffen – einen Bausparvertrag.“ In vier Minuten entfaltete er eine klare These: Deutschland ist das reichste Angstsparvolk der Welt. Billionen Euro liegen auf Sparbüchern, während die Inflation diese Ersparnisse täglich aufzehrt – nicht weil die Menschen es nicht besser wissen wollen, sondern weil niemand es ihnen erklärt hat. Den Abschluss bildete eine Frage, die im Raum hängenblieb: „Was würdest du mit deinem Geld machen – wenn du keine Angst hättest?“

Andre Schnabel kommt aus Lauchhammer in der Lausitz. Mit 16 Jahren wollte er Banker werden – obwohl der Berufsberater ihm klar sagte: ohne Abitur keine Chance. Er bewarb sich trotzdem und setzte sich gegen über 500 Mitbewerber durch. Seine Karriere führte ihn von der Niederlausitz über Berlin und London bis nach Dresden – durch fünf Banken, drei Jahrzehnte, tausende Kundengespräche, zuletzt als Teamleiter Private Banking für Sachsen und Thüringen. Nach mehr als 30 Jahren wird er künftig als Finanzcoach tätig sein – ohne Quartalsziele, ohne Verkaufsdruck. Sein erstes Buch „Ein Banker packt aus – 30 Jahre zwischen Koks und Kontoauszügen“ befindet sich in der Verlagseinreichung.

„Das Ruder liegt in deiner Hand. Ich zeige dir, wie du es hältst.“

Andre Schnabel ist Finanzprofi, Buchautor und Speaker aus Dresden. Nach mehr als 30 Jahren in fünf Banken – von der Sparkasse Niederlausitz über die Citibank, SEB Bank und HypoVereinsbank bis zur Santander Bank – kennt er das Bankensystem von innen. Seine Karriere führte ihn von der Niederlausitz über Berlin und London bis nach Dresden, zuletzt als Teamleiter Private Banking für Sachsen und Thüringen.

Schnabel begann seinen Berufsweg mit 16 Jahren – ohne Abitur, entgegen der ausdrücklichen Empfehlung des Berufsberaters. Er setzte sich gegen über 500 Mitbewerber durch und absolvierte seine Ausbildung bei der Sparkasse Niederlausitz. Was folgte, waren drei Jahrzehnte an Erfahrung, tausende Kundengespräche und die Erkenntnis, dass echte Finanzberatung anders aussieht als das, was Banken ihren Kunden anbieten.

Künftig arbeitet Andre Schnabel als Finanzcoach – ohne Quartalsziele, ohne Verkaufsdruck. Sein Ansatz: zuhören, aufklären, gemeinsam handeln. Er hilft Menschen, finanzielle Entscheidungen zu treffen, die sie wirklich verstehen.

Sein erstes Buch „Ein Banker packt aus – 30 Jahre zwischen Koks und Kontoauszügen“ befindet sich in der Verlagseinreichung.

Kontakt: andre@schnabel-steiner.de +49 175 7291412 www.andre-schnabel.de

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André Schnabel

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Bildquelle: @Justin Bockey