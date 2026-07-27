Driverless Printing: Jetzt prüfen, bevor Windows den Standard setzt

Unternehmen profitieren von einer Lösung, die treiberloses Drucken, Scannen, AI, OCR und Workflow-Integration verbindet.

Microsoft leitet mit Universal Print, Windows Ready Print und Protected Print Mode einschneidende Veränderungen für Druckumgebungen ein. Die OptimiDoc Cloud bündelt erstmals Driverless Printing mit Scan-, AI, OCR- und Routing-Funktionen und setzt damit neue Maßstäbe für die Digitalisierung papiergebundener Unternehmensprozesse.

Microsoft verändert die Anforderungen für Unternehmensdruck

Microsoft verschiebt mit Universal Print, Windows Ready Print und Protected Print Mode die Druckinfrastruktur grundlegend. Ab Januar 2026 werden neue Drittanbieter-Druckertreiber für Windows 11 und Windows Server 2025 nur noch eingeschränkt über Windows Update bereitgestellt. Ab Juli 2026 wird der Windows IPP Inbox Class Driver bevorzugt und ab Juli 2027 werden Drittanbieter-Treiberupdates im Wesentlichen auf sicherheitsrelevante Korrekturen begrenzt.

Durch die neuen Vorgaben rücken offene IPP-Standards und treiberlose Druckwege in den Fokus. Parallel dazu gewinnt der Windows Protected Print Mode an Bedeutung. Dieser Modus setzt auf Windows-eigene Funktionen und reduziert die Angriffsfläche von Drucksystemen, da auf Drittanbieter-Treiber verzichtet wird.

Für Unternehmen ergeben sich daraus verschiedene Herausforderungen: Die klassischen Druckertreiber und Printserver verlieren an Bedeutung, cloudbasierte Verwaltungskonzepte werden zum neuen Standard, und IT-Abteilungen müssen die künftige Integration von Druck- und Scanprozessen vorausschauend gestalten.

Microsoft: Dritttreiber-Servicing-Ende

OptimiDoc Cloud verbindet Druck, Scan und Workflow

OptimiDoc Cloud, eine cloudbasierte Plattform für Dokumentenprozesse, setzt die aktuellen Marktanforderungen in einer integrierten Lösung um. Zwei zentrale Säulen bilden das Fundament dieser Version:- Treiberloses Drucken auf Basis offener IPP-Standards- Scan-, AI, OCR- und Routing-Funktionen direkt am Multifunktionssystem (MFP) in DMS-, ERP- oder Cloud-Systeme.

Diese Kombination ermöglicht es, alle papiergebundenen Prozesse auf der sogenannten ersten Meile der Digitalisierung zu bündeln. Unternehmen benötigen somit keine getrennten Lösungen mehr für Drucken und Scannen. Stattdessen entsteht ein durchgängiger Dokumentenfluss vom Posteingang oder Arbeitsplatz bis hinein in die Zielsysteme wie Microsoft 365, DMS oder ERP.

Durch die Integration von AI, OCR und Routing können eingehende Dokumente automatisch erkannt, verarbeitet und in die passenden Geschäftsprozesse übertragen werden. Das spart Zeit, reduziert manuelle Arbeit und sorgt für mehr Kontrolle und Nachvollziehbarkeit.

Gerade in Unternehmen mit heterogenen MFP-Flotten, lokalen Printservern sowie komplexen Compliance- und Berechtigungsvorgaben vereinfacht OptimiDoc Cloud die gesamte Infrastruktur. Dabei entfällt nicht nur der Treiberaufwand, sondern auch Arbeitsabläufe im Scanbereich werden zentralisiert und digitalisiert.

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clouddenker-Kampagne von exapture setzt auf Prozessintegration

Die clouddenker-Kampagne von exapture, versteht Driverless Printing nicht als reine Druckertreiber-Modernisierung, sondern als Ausgangspunkt für Smarte Digitalisierung. Bei exapture beginnt Prozessoptimierung an der ersten Meile der Digitalisierung – dem Ort, an dem Informationen ins Unternehmen gelangen, verarbeitet werden oder in digitale Workflows übergehen.

Die Kampagne zielt darauf ab, Unternehmen zu unterstützen, Print- und Scanprozesse gemeinsam in die Cloud zu bringen und sowohl Komplexität als auch manuelle Arbeit zu reduzieren. Besonders für mittelständische Unternehmen, Banken, Verwaltungen und Kliniken mit bestehenden Druck- und Scanlandschaften liegt der Mehrwert in integrierten Lösungen wie der OptimiDoc Cloud.

Eine Bestandsaufnahme der aktuellen Druck- und Scanumgebung bildet hierfür die Basis. Die wichtigsten Fragen dabei lauten:

– Welche Druck- und Scanprozesse bestehen heute?

– Welche Systeme und Server sind beteiligt?

– Welche Funktionen sind für den Betrieb geschäftskritisch?

– Wie lassen sich manuelle Arbeitsschritte reduzieren?

– Welche Dokumente sollten direkt an Microsoft 365, DMS, ERP oder Fachverfahren übergeben werden?

– Welche Lösung vereint Print und Digitalisierung effizient?

Eine strukturierte Herangehensweise vermeidet Insellösungen und schafft die Grundlage für eine moderne, durchgängige Dokumenteninfrastruktur.

clouddenker.de

„Die OptimiDoc Cloud verbindet treiberloses Drucken und intelligente Digitalisierung. Unternehmen können Druck- und Scanprozesse zentralisieren und bestehende Workflows nachhaltig optimieren.“ (Myrko Rudolph, CEO, exapture GmbH)

Mit der Marktentwicklung und den technischen Vorgaben durch Microsoft wird die Prüfung und Neuausrichtung lokaler Druck- und Scanprozesse zur Pflichtaufgabe. Lösungen wie die OptimiDoc Cloud bieten hierfür den entscheidenden Ansatzpunkt, da sie Mehrwert über die reine Druckfunktion hinaus schaffen.

Bedeutung für Unternehmen: Chancen der Integration nutzen

In vielen Organisationen besteht die Dokumenteninfrastruktur aus gewachsenen Systemen, verschiedenen Geräten und Abteilungsabläufen. Medienbrüche entstehen häufig dort, wo Drucken und Scannen bislang als getrennte Bereiche behandelt werden. Durch die Integration in Lösungen wie OptimiDoc Cloud kann die Durchgängigkeit von Informationen im Unternehmen wesentlich verbessert werden.

Dazu empfiehlt exapture, die anstehenden Veränderungen aktiv als Chance für eine Prozessmodernisierung zu nutzen und DMS-, ERP- und Cloud-Lösungen nicht isoliert, sondern als verbundenes Ökosystem zu sehen. Nur so gelingt eine nachhaltige Reduzierung von Kosten, Komplexität und Fehlerquellen im Dokumentenmanagement.

Key Facts

– Ab Januar 2026 werden neue Drittanbieter-Druckertreiber für Windows 11 und Windows Server 2025 nur noch eingeschränkt via Windows Update ausgeliefert.

– Ab Juli 2026 bevorzugt Microsoft den Windows IPP Inbox Class Driver für Druckvorgänge.

– Ab Juli 2027 beschränkt Microsoft Updates für Drittanbieter-Treiber im Wesentlichen auf sicherheitsrelevante Korrekturen.

– OptimiDoc Cloud 26.08 bündelt treiberloses Drucken (IPP), Scanfunktionen, OCR und Routing in einer Plattform.

– exapture integriert mit CloudDenker treiberlose Druck- und Cloud-basierte Scanprozesse in bestehende Unternehmensumgebungen.

– Die Lösung unterstützt die Übertragung von Dokumenten direkt vom MFP in DMS-, ERP- und Microsoft-365-Systeme.

– Die Prozessintegration reduziert manuelle Arbeit, Medienbrüche und IT-Komplexität im Unternehmen.

Kontakt

exapture GmbH

Myrko Rudolph

Albert-Einstein-Ring 5

14532 Kleinmachnow

015150641565



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