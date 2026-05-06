E-Mail-Security-Spezialist SEPPmail beruft neuen CEO und stärkt Fokus auf E-Mail-Security und Data Sovereignty

-Europäischer Champion für E-Mail-Security und Data Sovereignty: SEPPmail bündelt unter neuer Führung Technologie, Partner-Netzwerk und europäische Datensouveränität

-Marcus Zeidler als neuer CEO der SEPPmail: Langjährige IT-Channel und IT-Security Erfahrung als COO/CFO der ELOVADE

-Erfolgreiche Übernahme des Schweizer Alinto-Geschäfts stärkt SEPPmails Position als Marktführer für E-Mail-Security

Karlsruhe/Neuenhof, 6. Mai 2026 – SEPPmail, ein führender Anbieter von Lösungen für sichere E-Mail-Kommunikation, startet mit einem neuen CEO in die nächste Wachstumsphase. Zum 15. April 2026 hat Marcus Zeidler die Position des Chief Executive Officer übernommen und tritt damit die Nachfolge von Gründer Stefan Klein an. Gemeinsam mit LEA Partners, einem führenden Partner für B2B-SaaS-Unternehmen, wird SEPPmail den eingeschlagenen Wachstumskurs beschleunigen und das Produktportfolio rund um E-Mail-Security und Data Sovereignty gezielt ausbauen.

Marcus Zeidler bringt langjährige Erfahrung in IT-Sicherheit, Unternehmensentwicklung und Channel-Business mit. Als CFO und COO der Elovade (vormals EBERTLANG) verantwortete er deren strategische Positionierung und Wachstum in den vergangenen Jahren. Marcus Zeidler hat die SEPPmail bereits als Senior Advisor und Beiratsmitglied unterstützt.

Marcus Zeidler erklärt: „SEPPmail hat im Channel bereits einen außergewöhnlich guten Ruf und steht für höchste Sicherheitsstandards und Innovationskraft in der E-Mail-Verschlüsselung. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens fortzuführen, das Portfolio gezielt weiterzuentwickeln und neue Impulse im Bereich sicherer und souveräner Kommunikation zu setzen. SEPPmail steht auch zukünftig für eine sichere digitale Kommunikation; aus Europa – für Europa.“

Der Gründer und bisherige CEO Stefan Klein bleibt dem Unternehmen in führender Rolle erhalten und wird weiterhin als Geschäftsführer der Schweizer Gesellschaft tätig sein und Marcus Zeidler mit seiner wertvollen Erfahrung und Expertise unterstützen. „Ich durfte in den letzten Monaten bereits mit Marcus zusammenarbeiten und bin mir sicher, dass seine Erfahrung, gepaart mit einer klaren Vision entscheidend für die weitere Entwicklung des Unternehmens sein werden. Der erste Schritt wurde durch die Übernahme des Schweizer Alinto Geschäftes bereits erfolgreich gesetzt“, sagt Stefan Klein.

Kurt Weise, Partner bei LEA Partners, kommentiert: „Mit Marcus haben wir einen CEO gewonnen, der die Vision und die Erfahrung mitbringt, SEPPmail zu einem der führenden souveränen Anbieter für E-Mail-Security in Europa auszubauen. Diesen Weg werden wir als LEA Partners aktiv begleiten.“

Über LEA Partners

Mit mehr als 2 Milliarden EUR an zugesagtem Kapital unterstützt LEA Partners als unternehmerischer Eigenkapitalpartner Gründer und Management-Teams bei ihrem Wachstum. Seit 2002 hat das 40-köpfige Team aus Karlsruhe mehr als 140 Technologieunternehmen erfolgreich begleitet. Mehr unter www.leapartners.de

Das in der Schweiz und Deutschland ansässige und international tätige Unternehmen SEPPmail ist Hersteller im Bereich „Secure Messaging“. Seine prämierte Technologie für den spontanen sicheren E-Mail-Verkehr verschlüsselt elektronische Nachrichten und versieht diese auf Wunsch mit einer digitalen Signatur. Die Secure E-Mail-Lösungen sind weltweit erhältlich und leisten einen nachhaltigen Beitrag zur sicheren Kommunikation mittels elektronischer Post. Dadurch maximiert SEPPmail die Kommunikationssicherheit von hunderttausenden von Benutzern. Das Unternehmen verfügt über eine mehr als zehnjährige Erfahrung im sicheren Austausch digitaler Nachrichten. Bei der Entwicklung seiner E-Mail-Security-Technologie achtet SEPPmail besonders auf die Benutzerfreundlichkeit und reduziert Komplexität auf ein absolutes Minimum. Kleine, mittlere und große Firmen können die Lösungen schnell, unkompliziert und ohne zusätzliche Schulungen anwenden. Weitere Informationen unter www.seppmail.de

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