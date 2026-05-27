E-Rechnung weitergedacht: Insiders Technologies zeigt auf E-Rechnungsgipfel KI-Agenten für automatisierte P2P-Prozesse

KI-Agenten und E-Invoicing als Treiber für die durchgängige P2P-Automatisierung. Insiders präsentiert in Berlin praxisnahe Ansätze zur Umsetzung der E-Rechnungspflicht.

Kaiserslautern, 27.05.2026 – Insiders Technologies, technologisch führender Anbieter von Software für Intelligent Automation (IA), nimmt als branchenübergreifender Experte für die automatisierte Rechnungsverarbeitung am E-Rechnungsgipfel in Berlin teil. Die Fachkonferenz steht in diesem Jahr unter dem Motto „E-Rechnungspflicht: Lösungen für die erfolgreiche Umsetzung“ und begleitet die aktuellen Entwicklungen zur Einführung der E-Rechnung in Deutschland.

Mit der verpflichtenden E-Rechnung wächst in vielen Unternehmen der Druck, bestehende Prozesse im Rechnungswesen zu überprüfen und neu auszurichten. Dabei geht es längst nicht mehr nur um die technische Umsetzung gesetzlicher Vorgaben, sondern um die Frage, wie sich daraus stabile, durchgängige Prozesse im Purchase-to-Pay-Umfeld entwickeln lassen.

E-Rechnung als Ausgangspunkt für integrierte Prozesse

Insiders Technologies zeigt auf dem E-Rechnungsgipfel, wie Unternehmen E-Invoicing als Einstieg in eine umfassende Automatisierung des P2P-Prozesses nutzen können. Die Lösungen ermöglichen die Verarbeitung unterschiedlicher Rechnungsformate und Eingangskanäle in einem einheitlichen Prozess und schaffen so die Grundlage für weitere Automatisierungsschritte.

Die E-Invoicing-Landschaft von Insiders unterstützt dabei die Anbindung an gängige Portale und Kommunikationskanäle, die Formatkonvertierung sowie die Verarbeitung und Weiterleitung von Rechnungen in ERP-Systeme. Ergänzende KI-Funktionen wie die automatische Kontierung, Anomalieerkennung und Green Voting – darunter versteht man die Kombination mehrerer KI-Modelle für höhere Genauigkeit – erhöhen darüber hinaus die Qualität und Effizienz der Verarbeitung.

KI-Agenten als nächster Entwicklungsschritt

Auf dieser Basis entwickelt Insiders Technologies die Automatisierung konsequent weiter und bringt KI-Agenten mit ins Spiel. Diese sollen nicht nur einzelne Verarbeitungsschritte unterstützen, sondern auch zunehmend in die Steuerung von Prozessen eingreifen und Aufgaben entlang des gesamten P2P-Prozesses übernehmen.

„Die E-Rechnungspflicht ist für viele Unternehmen der konkrete Anlass, ihre Prozesse neu zu denken. Der eigentliche Mehrwert entsteht jedoch erst, wenn Unternehmen über die reine Umsetzung hinausgehen und ihre Abläufe durchgängig automatisieren“, sagt Dr. Alexander Swienty, Head of Channel Management bei Insiders Technologies. „KI-Agenten spielen dabei eine zentrale Rolle, weil sie Prozesse nicht nur beschleunigen, sondern flexibel unterstützen und zunehmend eigenständig steuern können.“

So entsteht ein durchgängiger, automatisierter Prozess vom Rechnungseingang bis zur Zahlung, der sich flexibel an unterschiedliche Anforderungen anpassen lässt und zugleich für Transparenz und Prozesssicherheit sorgt.

Insiders auf dem E-Rechnungsgipfel

Wie sich dieser Ansatz in der Praxis umsetzen lässt, zeigt Insiders Technologies im Rahmen des Fachprogramms auf dem E-Rechnungsgipfel. Dr. Alexander Swienty spricht am Mittwoch, den 24. Juni, ab 11.45 Uhr zum Thema „E-Rechnung trifft KI-Agenten: Automatisierung entlang des gesamten P2P-Prozesses“. Anhand konkreter Beispiele erläutert er, wie sich E-Invoicing und angrenzende P2P-Services verbinden lassen und welche Rolle KI-Agenten in der praktischen Umsetzung spielen.

Neben dem Vortrag ist Insiders Technologies auch mit einem eigenen Stand in der Fachausstellung vertreten. Dort stehen die Expertinnen und Experten für automatisierte Rechnungsverarbeitung für Gespräche zu konkreten Anwendungsfällen und Projekterfahrungen zur Verfügung.

Der E-Rechnungsgipfel findet vom 22. bis 24. Juni 2026 im Hotel Pullman Berlin Schweizerhof in Berlin statt.

Weitere Informationen zur intelligenten Software für effiziente Purchase-to-Pay-Prozesse unter: https://insiders-technologies.com/de/e-invoicing/

Weitere Informationen zur Nutzung von KI-Agenten durch Insiders Technologies: https://insiders-technologies.com/de/ki-agenten/

Insiders Technologies ist technologisch führender und marktetablierter Anbieter von Software zur intelligenten Automatisierung von Geschäftsprozessen (Intelligent Automation, IA). Mehr als 6.000 Kunden aus allen Branchen vertrauen bei der Optimierung ihrer dokumentzentrierten Geschäftsprozesse auf die innovativen Lösungen des Produkthauses aus Kaiserslautern. Als erfolgreichstes Spin-Off des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) hat es sich Insiders zur Aufgabe gemacht, modernste KI in echten Kundennutzen zu überführen. Dank neuester Deep Learning-Technologien verstehen die Software-Lösungen heterogene Inhalte, extrahieren geschäftsrelevante Informationen, automatisieren Transaktionen und verkürzen Reaktionszeiten. Dabei sind der technologische Pioniergeist und die Agilität ein Garant für kontinuierliche Innovationen und Produkte am Puls der Zeit. https://www.insiders-technologies.com/

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