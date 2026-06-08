easy software präsentiert move–AI – dreitägiges Event zu KI in Dokumentenprozessen

Essen, 3. Juni 2026 – Die easy software AGlädt mit der move–AI zu einem informativen und vielseitigen Event rund um den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Dokumentenprozessen. Die dreitägige Webinarreihe findet vom 16. bis 18. Juni 2026 statt und bietet Unternehmen fundierte Einblicke, konkrete Anwendungsszenarien und strategische Orientierung für den Einsatz von KI bei täglichen Aufgaben.

Mit der move–AI betrachtet easy die aktuellen Entwicklungen zu KI im Arbeitsalltag und vermittelt praxisnah, wie sich KI sinnvoll und kontrolliert in bestehende Prozesslandschaften integrieren lässt. Im Fokus stehen dokumentenbasierte Abläufe von der Eingangsrechnungsverarbeitung über Vertragsmanagement bis hin zu Personal‑ und Archivprozessen.

Das Event ist modular aufgebaut und richtet sich an unterschiedliche Zielgruppen. Teilnehmende stellen sich ihr Programm individuell zusammen und wählen gezielt die Sessions aus, die für ihre Rolle und ihre aktuellen Herausforderungen relevant sind. Die Bandbreite reicht von strategischen Fragestellungen über konkrete Anwendungsszenarien bis hin zu technischen Einblicken in KI‑gestützte Automatisierungslösungen.

Inhaltlich gliedert sich die move–AI in drei thematische Schwerpunkte, die aufeinander aufbauen. Der erste Tag widmet sich der strategischen Einordnung von KI, einschließlich Themen wie Markttrends, Datensouveränität sowie Risiken und Governance. Am zweiten Tag stehen konkrete

Praxisbeispiele im Mittelpunkt, die zeigen, wie KI diverse Prozesse effizienter, schneller und qualitativ hochwertiger gestaltet. Der dritte Tag

fokussiert sich auf reale Use Cases und vertieft zentrale Fragestellungen im direkten Austausch mit Experten.

Mit der move–AI schafft easy einen Rahmen, in dem Unternehmen den Einsatz von Künstlicher Intelligenz nicht nur theoretisch verstehen, sondern konkret bewerten und für ihre eigenen Prozesse nutzbar machen können. Im Dokumentenmanagement liegt enormes Potenzial, das durch KI erschlossen werden kann – vorausgesetzt, Technologien werden strukturiert, transparent und praxisnah eingesetzt.

Die Veranstaltung ist kostenfrei und kombiniert Impulse aus der easy Produktwelt mit Beiträgen von Partnern und Experten. Sie bietet Orientierung in einem dynamischen Technologiefeld und vermittelt gleichzeitig konkrete Lösungsansätze für den operativen Einsatz.

Mit der move–AI stärkt easy seine Rolle als Impulsgeber für die intelligente Weiterentwicklung dokumentenbasierter Geschäftsprozesse und zeigt, wie sich technologische Innovation und konkrete Anwendbarkeit sinnvoll miteinander verbinden lassen.

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Über easy:

Als Digitalisierungsexperte und führender ECM Software-Hersteller steht easy seit 1990 für rechtssichere, digitale Archivierung und effiziente, automatisierte Geschäftsprozesse. Über 5.400 Kunden in mehr als 60 Ländern und allen Branchen vertrauen auf unser Unternehmen und unser starkes Partnernetzwerk. Unsere Archivierungs-, ECM-, DMS-, P2P- und HCM-Softwarelösungen & Services bilden das digitale Zentrum für datenbasierte Intelligenz und machen Menschen, Unternehmen und Organisationen erfolgreich. easy ist Teil der conrizon AG, der europäischen Holding für marktführende ECM-Marken wie PROXESS, HABEL und Shareflex. www.easy-software.com/de/

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