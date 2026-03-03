ebm-papst stärkt mit JAGGAER One die Resilienz seiner Lieferketten und die Zusammenarbeit entlang der Supply Chain

Der weltweit tätige Hersteller von Luft- und Antriebstechnik will durch Digitalisierung im Einkauf Prozess- und Materialkosten deutlich reduzieren

Wien, 03. März 2026 – ebm-papst setzt ab sofort in der Beschaffung auf die Source-to-Pay- und Supplier-Collaboration-Plattform JAGGAER One. Der führende Hersteller von Ventilatoren und Motoren will sein Lieferketten-, Lieferanten- und Warengruppen- Management sowie das E-Procurement unternehmensweit optimieren. Damit verfolgt die weltweit tätige Unternehmensgruppe das Ziel, direkte wie indirekte Kosten im Einkauf zu senken und insgesamt Prozesskosten zu reduzieren. Die Software von JAGGAER wird schrittweise in den Produktionsstandorten in Europa, den USA und China implementiert.

Supply Chain Management im Fokus

JAGGAER One wird als Erstes in den Bereichen Forecasting und Purchase Order Management unterstützen. Darüber hinaus sollen regelmäßige Kapazitätsabfragen für eine stabilere Planung und damit für zusätzliche Einsparungen sorgen. Zudem bindet die Unternehmensgruppe ihre Supplier künftig über Vendor Managed Inventory (VMI) und Forecasting-Prozesse stärker in das gesamte Bestandsmanagement ein. Dabei überwacht der Lieferant selbst auf Basis transparenter Daten den Bestand und Verbrauch und steuert den Nachschub.

„Unser oberstes Ziel ist es, die Lieferketten noch robuster zu machen, um Produktionsstillstände unbedingt zu vermeiden. Außerdem wollen wir mithilfe von JAGGAER Materialbestände reduzieren und so unsere Lagerkosten spürbar senken“, sagt Alexander Käss, Director SCM bei ebm papst.

Sourcing mit Mehrwert

Auch beim Sourcing von direktem Material wird die Source-to-Pay-Plattform die Einkäufer des Technologieunternehmens auf vielfältige Weise entlasten. So lassen sich etwa RFQ (Request for Quotation) mithilfe dynamischer Templates, Datenbibliotheken und basierend auf dem Materialstamm aus den SAP-Systemen erstellen. Flexible Cost-Breakdown-Strukturen schlüsseln Preise in Material-, Fertigungs- oder Logistikkosten auf – für präzise Angebotsvergleiche. Auch weitere Kriterien wie Risiko- und Nachhaltigkeitsdaten lassen sich mit einbeziehen und in den Vergabeszenarien berücksichtigen. Nach Abschluss eines Sourcing-Events werden alle vereinbarten Konditionen in SAP aktualisiert.

Saubere Stammdaten als Schlüssel für Prozessoptimierung

Vor der Implementierung der Lösung verbesserte ebm papst zunächst die Qualität seiner Stammdaten. Dafür kam der Data Quality Navigator (DQN) von BearingPoint zum Einsatz. Die Lösung identifiziert und bereinigt mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Dubletten, Fehler und Inkonsistenzen.

„Je besser die Datenbasis ist, desto besser können anschließend unsere Assistenten und KI-Agenten die Beschaffungsteams von Routineaufgaben entlasten. Dazu erstellen sie zum Beispiel Bestellvorschläge, kommunizieren bei Standardanfragen mit den Lieferanten oder prüfen Abweichungen zwischen Bestellung und Daten entlang der Lieferung“, sagt Jochen Krüger, VP Sales DACH bei JAGGAER. „Die Daten zu bereinigen war umso wichtiger, da ebm-papst weltweit unterschiedliche SAP-Systeme nutzt, deren Informationen in JAGGAER One einfließen werden.“

„BearingPoint und JAGGAER haben bereits während des Auswahlprozesses ein tiefes Prozessverständnis gezeigt. Mit diesen starken Partnern und JAGGAER One können wir unser Ziel von weltweit einheitlichen Beschaffungsprozessen vorantreiben“, erklärt Martin Wagener, Vice President Purchasing bei ebm papst.

Über ebm-papst

Die ebm-papst Gruppe ist weltweit führender Hersteller von Ventilatoren und Motoren mit Hauptsitz in Mulfingen, Baden-Württemberg. Das Familienunternehmen wurde 1963 gegründet und setzt mit seinen Kompetenzen in den Bereichen Motortechnik, Elektronik, Digitalisierung und Aerodynamik international Standards. ebm-papst bietet nachhaltige, intelligente und maßgeschneiderte Lösungen für nahezu alle Anforderungen der Luft- und Heiztechnik. Das Unternehmen bedient mit seinen Produkten zahlreiche Branchen wie Luft-, Kälte- und Klimatechnik, Heizungstechnik, IT, Maschinenbau und Medizintechnik. Im Geschäftsjahr 2024/25 erwirtschaftete die ebm-papst Gruppe einen Umsatz von 2,1 Milliarden Euro. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 13.500 Mitarbeitende an 25 Produktionsstandorten, unter anderem in Deutschland, China und den USA, sowie in etwa 50 Vertriebsniederlassungen.

Über BearingPoint

BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite, die Unternehmen mithilfe moderner Technologien transformiert. Wir unterstützen Unternehmen bei der Transformation, indem wir fundiertes Branchenwissen mit starken Kompetenzen in Strategie, Geschäftsprozessen, Technologie und KI kombinieren. Unsere Beraterteams arbeiten dabei in unterschiedlichsten Industrien – immer nah am Kunden. Spezialisierte SAP- und Microsoft-Einheiten, ein starker Fokus auf KI sowie ergebnisorientierte Softwarelösungen ermöglichen maßgeschneiderte, innovative Lösungen für die Herausforderungen unserer Kunden.

Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.

BearingPoint gehört zu den TIME World“s Best Companies und den Forbes World“s Best Employers. Das Unternehmen ist zudem eine zertifizierte B Corporation, die hohe soziale und ökologische Standards erfüllt.

JAGGAER ist ein weltweit führender Softwareanbieter für Enterprise Procurement sowie Supplier Collaboration. Mit seinen KI-gestützten Lösungen setzt das Unternehmen entscheidende Impulse, um menschliche Entscheidungen zu verbessern und Geschäftsergebnisse schneller zu erreichen. JAGGAER hilft Unternehmen, komplexe Prozesse zu automatisieren und zu managen sowie eine resiliente, verantwortungsvolle und integrierte Lieferantenbasis aufzubauen. Seit über 30 Jahren bilden die bewährten, inzwischen KI-gestützten Branchenlösungen, Services und Partnerschaften die Grundlage der JAGGAER One Suite. Überall dort, wo intelligente und umfassende Source-to-Pay-Lösungen benötigt werden, deckt die Plattform sowohl die direkte und indirekte Beschaffung als auch sämtliche Upstream- und Downstream-Prozesse ab. Weltweit konzentrieren sich 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darauf, die Kunden von JAGGAER dabei zu unterstützen, Mehrwert zu schaffen, ihr Business zu transformieren und ihren Weg zum „Autonomous Commerce“ zu beschleunigen. Weitere Informationen unter https://www.jaggaer.com/de

