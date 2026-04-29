ECHO96: Eine Reise zurück zu Dir selbst

Ein bewegender Roman über Freundschaft, Verlust und die Magie der 90er – mit eigenem Soundtrack

Frühling 2010. Ein unerwartetes Meet & Greet mit der wiedervereinten Boygroup ECHO96 bringt Julias sorgfältig verdrängte Vergangenheit ins Wanken. Was als harmloser Fanmoment beginnt, entwickelt sich schnell zu einer emotionalen Reise, die tiefer geht, als sie es je erwartet hätte.

Denn mit dem plötzlichen Ende ihrer Lieblingsband verlor Julia einst nicht nur ihre musikalische Heimat – sondern auch ihre beste Freundin Jessy. Jahre später reißt die Begegnung mit Sänger Tom Perry alte Wunden auf. Erinnerungen, die sie längst begraben glaubte, drängen zurück an die Oberfläche. Und plötzlich steht sie wieder mitten in den 90ern: zwischen Kassettenrekordern, ersten großen Gefühlen und einer Freundschaft, die nie wirklich abgeschlossen war.

Doch diesmal bleibt es nicht bei Erinnerungen.

Julia wird unerwartet Teil des Tourlebens von ECHO96 – einer Welt aus Musik, Nähe und flüchtigen Momenten. Während alte Hits neu erklingen und vertraute Melodien ihr Herz erreichen, beginnt sie, sich Fragen zu stellen, denen sie lange aus dem Weg gegangen ist. Was ist damals wirklich passiert? Und kann man Frieden mit der eigenen Vergangenheit schließen?

Mit „ECHO96“ gelingt Nora Sänger eine feinfühlige Dramedy, die Nostalgie und Gegenwart auf eindrucksvolle Weise verbindet. Der Roman erzählt von Freundschaft und Verlust, von ungelebten Chancen und dem Mut, sich selbst neu zu begegnen. Dabei trifft er einen Nerv bei all jenen, die mit den 90ern aufgewachsen sind – und die wissen, wie sehr Musik Erinnerungen lebendig halten kann.

Ein besonderes Highlight: Die Songs der fiktiven Boygroup ECHO96 wurden von der Autorin selbst produziert und machen das Buch zu einem außergewöhnlichen Gesamtkunstwerk. Der begleitende Soundtrack erscheint zeitgleich auf allen gängigen Streamingplattformen und lädt dazu ein, die Geschichte nicht nur zu lesen, sondern auch zu hören.

„ECHO96“ ist mehr als ein Roman. Es ist ein Gefühl. Eine Erinnerung. Und vielleicht genau die Geschichte, die Dich daran erinnert, wer Du einmal warst – und wer Du heute bist.

Tauche ein in diese bewegende Reise und entdecke die Kraft der Musik neu.

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Über die Autorin

Nora Sänger, geboren 1982, ist seit über zwanzig Jahren als Sängerin, Songwriterin und Vocalcoach tätig. Mit ihrem Gespür für emotionale Klangwelten und authentisches Storytelling verbindet sie Literatur und Musik auf besondere Weise. Nach ihrem Projekt „Bonfires“ setzt sie mit „ECHO96“ diesen Weg konsequent fort. Sie lebt mit ihrer Familie in der Lüneburger Heide und arbeitet bereits an weiteren Buch- und Musikprojekten.

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