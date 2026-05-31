ECO Hotelservice – Personalmangel zwingt zum Umdenken: Hotels setzen verstärkt auf externe Reinigungsdienstleister

ECO Hotelservice baut bundesweites Netz aus – mit Festpreisstrukturen, geschultem Housekeeping-Personal und Verträgen, die sich an Belegungszahlen statt an Fixkosten orientieren

Stuttgart, Mai 2026. Die deutsche Hotelbranche steht seit Jahren unter Druck: Fachkräftemangel, schwankende Belegungszahlen, steigende Mindestlöhne und gestiegene Ansprüche der Gäste an Sauberkeit machen eigenes Housekeeping-Personal zu einem wirtschaftlichen Risiko. Immer mehr Häuser – vom 3-Sterne-Stadthotel bis zum 5-Sterne-Wellness-Resort – lagern deshalb ihre Zimmer- und Bereichsreinigung an spezialisierte Dienstleister aus. ECO Hotelservice, ein bundesweit tätiger Anbieter mit Schwerpunkt auf der Hotellerie, sieht in diesem Trend einen strukturellen Wandel – und baut sein Servicegebiet von der Nordsee bis zum Bodensee konsequent aus.

Warum Hoteliers das Modell wechseln

Hinter dem Trend stehen drei klar erkennbare Treiber. Erstens: Personal. Festes Housekeeping zu finden, einzuarbeiten und langfristig zu halten, gehört zu den schwierigsten Aufgaben in der Hotelbranche. Krankenstände, Saisonkündigungen und Urlaubszeiten lassen sich mit kleinen Teams kaum kompensieren. Zweitens: Kosten. Eigene Reinigungskräfte verursachen Fixkosten – auch bei 30 Prozent Belegung im Februar. Externe Dienstleister werden nach tatsächlich geleisteten Zimmern oder gereinigten Quadratmetern bezahlt, was die Kostenstruktur an die Auslastung koppelt. Drittens: Qualität. Spezialisierte Anbieter bringen geschultes Personal, standardisierte Checklisten und Erfahrung aus Dutzenden Häusern mit – Wissen, das in einem einzelnen Hotelhaushalt selten in dieser Tiefe aufgebaut wird.

Eine professionelle Hotelreinigung ist deshalb längst keine Komfort-Frage mehr, sondern eine strategische Entscheidung, die direkt auf Bewertungsportale, Wiederbuchungsraten und Margen einzahlt.

Vom Stadthotel bis zum Wellness-Resort: ein Modell, mehrere Zielgruppen

Der Anbieter deckt das gesamte Spektrum der deutschen Hotellerie ab. Businesshotels in Großstädten profitieren von schnellen Zimmerwechseln im engen Check-in/Check-out-Rhythmus. Ferienhotels in den Alpen, an Nord- und Ostsee oder im Schwarzwald setzen auf saisonale Skalierung – mit aufgestocktem Personal in den Hochmonaten und reduzierten Kapazitäten in der Zwischensaison. Wellness- und Tagungshotels haben besondere Anforderungen an Hygiene und Diskretion, etwa in den Wellnessbereichen oder rund um geschlossene Veranstaltungen. Für jeden dieser Hoteltypen werden separate Checklisten und Personalprofile vorgehalten.

Bundesweit aktiv – von Sylt bis Garmisch

Das Servicenetz umfasst inzwischen über 140 Standorte in ganz Deutschland. Zu den festen Einsatzgebieten zählen Großstädte wie Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart, Düsseldorf und Leipzig ebenso wie touristisch geprägte Regionen: Sylt, Norderney, Föhr und Amrum an der Nordsee, Binz, Sellin und Sassnitz auf Rügen, Timmendorfer Strand und Kühlungsborn an der Ostsee, Garmisch-Partenkirchen, Mittenwald, Oberstdorf und Berchtesgaden im Alpenraum, Konstanz, Meersburg, Überlingen und Friedrichshafen am Bodensee sowie der gesamte Schwarzwald von Titisee bis Bad Wildbad. Für Hotelketten bedeutet das: einheitliche Reinigungsstandards an allen Standorten – mit nur einem Ansprechpartner.

Modular buchbar: Zimmerreinigung, Housekeeping, Wäscheservice

Das Leistungsspektrum ist modular aufgebaut. Hotels buchen je nach Bedarf reine Zimmerreinigung nach Check-out, tägliches Housekeeping bei längeren Aufenthalten, Reinigung von Gemeinschaftsbereichen wie Lobby, Tagungsräumen und Restaurants oder den vollständigen Service inklusive Wäsche, Teppich- und Fensterreinigung. Auch ergänzende Leistungen wie Matratzenreinigung, Polsterpflege und saisonale Grundreinigungen werden abgedeckt. Daneben gehören Apartmenthäuser, Hostels, Ferienwohnungen und Airbnb-Anbieter zu den Auftraggebern – ein Markt, der mit der Plattform-Vermietung deutlich gewachsen ist.

Verträge, die mitatmen

Ein zentrales Argument für Hoteliers ist die Vertragsstruktur. Statt fester Monatspauschalen werden Verträge meist auf Basis tatsächlich gereinigter Zimmer oder Quadratmeter abgerechnet. Das macht die Reinigungskosten zu einem variablen Posten, der mit der Belegung mitatmet – ein wesentlicher wirtschaftlicher Unterschied zu eigenem Personal. Hinzu kommt: Ausfälle durch Krankheit oder Urlaub werden vom Dienstleister kompensiert, nicht vom Hotel. Für Häuser, die unter knappen Margen wirtschaften, ist diese Planbarkeit oft das entscheidende Argument.

Über das Unternehmen

ECO Hotelservice ist ein bundesweit tätiger Dienstleister für professionelle Hotelreinigung, Housekeeping, Zimmerreinigung, Apartmentreinigung sowie Reinigung von Ferienwohnungen, Hostels und Airbnb-Objekten. Das Servicegebiet umfasst über 140 Standorte in Deutschland – von Großstädten bis zu touristischen Regionen an Nord- und Ostsee, im Alpenraum, am Bodensee und im Schwarzwald. Der Anbieter arbeitet mit geschultem Housekeeping-Personal, standardisierten Checklisten und flexiblen Vertragsmodellen, die sich an Belegungszahlen orientieren. Mitglied der Industrie- und Handelskammer.

ECO Hotelservice

C. Adjei

Humboldtstraße 32

70771 Leinfelden-Echterdingen

Tel.: 01579 2641793

E-Mail: press@eco-hotelservice.de

Web: https://eco-hotelservice.de/

Kontakt

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