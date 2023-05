ecoDMS gewährleistet Revisionssicherheit und erfüllt rechtliche Vorgaben wie GoBD und DSGVO

ecoDMS: Sichere und benutzerfreundliche Lösung für revisionssichere Dokumentenverwaltung und rechtliche Compliance

Aachen, im Mai 2023. Die ecoDMS GmbH, der führende Anbieter von Dokumenten-Management, hat mit dem gleichnamigen ecoDMS eine Software, die umfassende Technologien und Funktionen zur sicheren Speicherung, Zugriffskontrolle und Einhaltung von Aufbewahrungsfristen bietet. Mit seinem innovativen Ansatz sorgt ecoDMS für Revisionssicherheit und erfüllt dabei die rechtlichen Anforderungen, wie sie beispielsweise in den GoBD (Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung) und der DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) festgelegt sind.

Im digitalen Zeitalter ist es für Unternehmen und Privatpersonen von entscheidender Bedeutung, sensible Dokumente sicher zu verwalten und die Einhaltung rechtlicher Bestimmungen zu gewährleisten. Das Dokumenten-Management-System ecoDMS bietet eine sichere und benutzerfreundliche Lösung für die Dokumentenverwaltung, die diesen Anforderungen gerecht wird.

Durch die Verwendung modernster Technologien bildet ecoDMS die Basis dafür, dass alle Dokumente und Dateien sicher gespeichert und vor unbefugtem Zugriff geschützt sind. Mit einem intelligenten Zugriffskontrollsystem können die Benutzer genau festlegen, wer auf welche Informationen zugreifen darf. Dies gewährleistet nicht nur die Sicherheit der Daten, sondern auch die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen gemäß der DSGVO.

Ein weiteres wichtiges Merkmal von ecoDMS ist die Einhaltung von Aufbewahrungsfristen. Unternehmen und Privatpersonen müssen oft Dokumente für einen bestimmten Zeitraum aufbewahren, um den gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden. ecoDMS bietet die Möglichkeit, diese Fristen zu definieren, sodass Benutzer sich keine Sorgen mehr um die manuelle Überwachung und Durchführung dieser Aufgaben machen müssen.

ecoDMS ist die ideale Lösung für Unternehmen und Privatpersonen, die eine sichere und benutzerfreundliche Dokumentenverwaltung benötigen. Mit seiner modernen Technologie, dem intelligenten Zugriffskontrollsystem und der automatisierten Einhaltung von Aufbewahrungsfristen bietet ecoDMS die Gewissheit, dass alle Dokumente sicher verwaltet werden und den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.

Die Verfahrensdokumentation spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle für Unternehmen, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen und einen transparenten und nachvollziehbaren Geschäftsprozess zu gewährleisten. Die Erstellung einer solchen Dokumentation kann jedoch eine komplexe Aufgabe sein, die Zeit und Fachwissen erfordert.

Die Unterstützung bei der Erstellung einer Verfahrensdokumentation ist ein weiterer Schritt von ecoDMS, um seinen Kunden eine ganzheitliche Lösung für die Dokumentenverwaltung anzubieten. Neben den leistungsstarken Technologien und Funktionen von ecoDMS können Unternehmen auch auf das Fachwissen des ecoDMS-Teams zählen, um ihre Compliance-Ziele zu erreichen.

Weitere Informationen über ecoDMS und seine Dienstleistungen finden Sie auf der offiziellen Website: www.ecodms.de

Die ecoDMS GmbH mit Sitz in Aachen ist ein innovatives Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Software-Lösungen für Dokumenten-Management und Archivierung spezialisiert hat.

Die Entstehung von ecoDMS beginnt im Jahre 2004 mit der Planung und Umsetzung einer Software für die digitale Posteingangsbearbeitung eines Großkunden durch die applord GmbH. Auf Basis der langjährigen Erfahrung in den Bereichen Dokumentenarchivierung und Workflow hat applord das gewünschte Projekt erfolgreich umgesetzt und den ecoDMS Server entwickelt. Dieser bildet heute die Grundlage des Dokumenten-Management-Systems ecoDMS.

Der große Zuspruch und ein stetig wachsender Kundenstamm haben schließlich die ecoDMS GmbH ins Leben gerufen. Am 01.10.2014 haben die beiden Geschäftsführer Michael Schmitz und Helge Lühmann die ecoDMS GmbH in Aachen als neue Säule der applord Holding Europe eröffnet. Sämtliche Vertriebsrechte des Software-Pakets „ecoDMS“ hat die applord GmbH auf die ecoDMS GmbH übertragen. Inzwischen erfreut sich das IT-Unternehmen europaweit an tausenden, zufriedenen Nutzern. Über die Hälfte davon sind Geschäftskunden unterschiedlichster Branchen und Größen.

Seit der Gründung hat sich ecoDMS zu einem führenden Anbieter in diesem Bereich entwickelt und bietet seinen Kunden eine umfassende Palette an leistungsstarken Produkten und Dienstleistungen. Dabei legt das Unternehmen besonderen Wert auf Benutzerfreundlichkeit, Skalierbarkeit, Datensicherheit und Nachhaltigkeit. Mit ecoDMS profitieren Unternehmen jeder Größe von einer effizienten und kostengünstigen Lösung für die Verwaltung und Archivierung ihrer Dokumente.

Die ecoDMS-Produktfamilie wird stetig mit leistungsstarker, praxisgerechter, leicht zu bedienender und preislich erschwinglicher Software erweitert.

Mit einzigartigen Entwicklungs-, Vertriebs- und Preismodellen hebt sich die ecoDMS GmbH von den zahlreichen Mitbewerbern ab. Ein moderner Vertriebsweg, der umweltschonende Verzicht auf Datenträger und Postversand sowie der Verzicht auf Fremdlizenzen ermöglichen besonders faire Preise. Die Kosten für die Vollversionen der Software sind einmalig in der Branche.

Der Verkauf erfolgt bei der ecoDMS GmbH über das Internet. Mit ein paar Mausklicks können die Kunden bargeldlos Lizenzen und Support im Online Shop erwerben. Die Zustellung erfolgt nach abgeschlossener Zahlung schnell und umweltschonend per E-Mail.

Vor dem Kauf können sich die Benutzer auf der ecoDMS-Webseite ausführlich informieren. Jegliche Vertriebs-, Preis- und Produktinformationen sind hier abrufbar. Die kostenlosen Handbücher beschreiben die Installationsschritte, Einstellungen und Funktionen der Standard-Produkte im Detail.

Außerdem gibt es kostenlose Videos und Demoversionen für einen unverbindlichen Softwaretest unserer Standard-Produkte.

Die ecoDMS GmbH hat Ihren Firmensitz im nordrhein-westfälischen Aachen in Deutschland. Zusammen mit den Firmen applord aus dem deutschen Nordrhein-Westfalen und applord Information Technologies aus dem österreichischen Kärnten bildet ecoDMS den starken Leistungsverbund der applord Unternehmensgruppe (applord Holding Europe GmbH). Alle Firmen agieren europaweit.

Die applord Unternehmensgruppe steht für hochmoderne und ausgereifte IT. Angefangen von der Entwicklung individueller Softwarelösungen, über die Bereitstellung standardisierter Softwareanwendungen bis hin zur Abwicklung großer IT Projekte, vereint die applord Unternehmensgruppe ein breites Leistungsspektrum.

Firmenkontakt

ecoDMS GmbH

Michael Schmitz

Dresdener Straße 1

52068 Aachen

+49 241 47 57 235



https://www.ecodms.de

Pressekontakt

ecoDMS GmbH

Andrea Warmuth

Dresdener Straße 1

52068 Aachen

+49 241 47 57 235



https://www.ecodms.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.