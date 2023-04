Edle Brautkleider von Schubert aus Berlin

Für alle Bräute, die auf der Suche nach ihrem Traumkleid sind, gibt es eine gute Nachricht: Das Hochzeitshaus Schubert aus Berlin bietet eine riesige Auswahl an edlen Brautkleidern in jeder Preis- und Stilrichtung. Ob Prinzessin, Meerjungfrau, Vintage oder Boho – hier findet jede Braut das passende Kleid für ihren großen Tag.

Das Hochzeitshaus Schubert ist ein familiengeführtes Geschäft mit über 20 Jahren Erfahrung in der Brautmode. In einem ehemaligen Ballhaus mit einer großen Ladenfläche können die Bräute in einer harmonischen Atmosphäre mit ihren besten Freundinnen ihre Traummode finden. Das Team aus freundlichen und kompetenten Verkäuferinnen nimmt sich viel Zeit für eine kostenlose und individuelle Beratung.

Neben den Brautkleidern bietet das Hochzeitshaus Schubert auch Hochzeitsanzüge, Brautschuhe, Schmuck und Accessoires an. Außerdem verfügt das Geschäft über eine eigene Änderungsschneiderei, die für eine perfekte Passform sorgt. Das Hochzeitshaus Schubert führt Brautkleider von renommierten Herstellern wie MS Brautmode, Ladybird Brautmoden, Lilly Brautmoden, Lohrengel Brautmoden und vielen mehr.

Das Hochzeitshaus Schubert ist ein beliebter Anlaufpunkt für Bräute aus Berlin und Brandenburg. Viele Kunden fahren bis zu 200 km, um von den vielen Vorteilen des Hochzeitsausstatters zu profitieren. Das Hochzeitshaus Schubert ist oft ausgebucht, daher empfiehlt es sich, rechtzeitig einen Termin zu vereinbaren.