Edles Grill-Tuning: Bio-Arganöl wird zum Sommertrend

Die Grillsaison läuft auf Hochtouren. Abseits von Kräuterbutter und schweren Saucen suchen anspruchsvolle Genießer in den warmen Monaten nach unverfälschten Geschmackshorizonten. Bei Kooperativen Naturprodukte rückt passend zu den langen Sommertagen eine traditionsreiche Kostbarkeit für den modernen Küchentisch in den Fokus. Das handverlesene marokkanische Bio-Argan-Speiseöl sorgt für eine feine Bereicherung auf jeder Grillparty im Freien und unterstützt gleichzeitig ein wichtiges soziales Projekt im Südwesten Marokkos.

Die wahre Magie entfaltet sich erst nach dem Feuer

Ein echtes Spitzen-Arganöl aus leicht gerösteten Arganmandeln ist viel zu kostbar für die rohe Hitze auf dem Grillrost, da die wertvollen Inhaltsstoffe und das zarte Aroma bei hohen Temperaturen verloren gehen. Seine wahre Magie entfaltet das flüssige Gold als edles Finishing-Öl nach dem Grillen: Erst wenn Fleisch, Fisch, Gemüse oder Grillkäse röstfrisch vom Feuer kommen, wird das Öl sparsam darüber geträufelt. Die sanfte Wärme der Speisen lässt sofort einen intensiv nussigen Duft aufsteigen, der jedem Gericht eine ungeahnte kulinarische Tiefe verleiht.

Für einen erfrischenden Sommersalat wird das reine Öl mit frischem Zitronensaft, Meersalz und Minze zu einem eleganten Dressing verrührt. Ein weiteres Highlight für laue Sommerabende ist das Zusammenspiel mit der traditionellen nordafrikanischen Gewürzmischung Zatar. Frisch gegrillte Zucchini oder Auberginen harmonieren perfekt mit einem Schuss des nussigen Öls und einer Prise der aromatischen Kräuter. Diese gelungene Kombination aus warmen Röstaromen und milder Eleganz holt die Leichtigkeit des Orients direkt auf den heimischen Balkon, ohne dass dafür eine weite Reise nötig ist. Das Zusammenspiel der verschiedenen Aromen sorgt für ein völlig neues Geschmackserlebnis beim gemeinsamen Essen unter freiem Himmel.

Traditionelle Handarbeit und ganzheitliche Pflege

Der einzigartige Charakter dieses Öls ist das Ergebnis schonender Handarbeit und absoluter Authentizität. Es handelt sich um eine geschützte Originalabfüllung, die direkt von den marokkanischen Frauenkooperativen Targanine stammt. Dort werden die Nüsse der wild wachsenden Arganbäume von den Berberfrauen in aufwendiger Arbeit gesammelt, von Hand geknackt und in einer schonenden ersten Kaltpressung verarbeitet. Als reine und natürliche Quelle für Vitamin E und ungesättigte Fettsäuren bereichert das native Öl die bewusste und leichte Sommerküche. Diese faire Partnerschaft sichert den Familien vor Ort ein stabiles Einkommen und bewahrt die UNESCO-geschützten Arganwälder aktiv vor der Abholzung. Jeder bewusste Kauf trägt somit direkt zur Erhaltung einer jahrhundertealten Kulturlandschaft und zur Stärkung der Frauen im ländlichen Raum bei.

Nach dem Essen rundet der angebotene Bio-Rosenknospen-Tee den Abend ab, da er sich hervorragend als eiskaltes Erfrischungsgetränk für heiße Tage eignet. Der blumige Geschmack sorgt für einen stilvollen Ausklang eines gelungenen Essens mit Freunden oder der Familie. Neben den kulinarischen Schätzen bietet das traditionelle Sortiment der Kooperativen auch ein ungeröstetes, rein kaltgepresstes Arganöl für die pflegende Regeneration sonnenbeanspruchter Haut nach einem langen Sommertag. Dieses naturbelassene Kosmetiköl zieht schnell ein und schenkt der Haut nach dem Aufenthalt an der frischen Luft spürbare Feuchtigkeit und Elastizität. Mit diesem ganzheitlichen Ansatz zeigt Kooperativen Naturprodukte, wie einfach sich ehrlicher Genuss, natürliche Pflege und soziale Verantwortung in der warmen Jahreszeit miteinander verbinden lassen. Das Ergebnis ist ein authentisches Stück Marokko für alle Sinne.

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Kooperativen Naturprodukte ein Projekt der Sellovate UG (haftungsbeschränkt) ist bestrebt, hochwertige Naturprodukte anzubieten und legt dabei großen Wert auf Nachhaltigkeit sowie soziale Verantwortung. Im Mittelpunkt steht das exklusive Bio-Arganöl, das aus den Nüssen des Arganbaums in Marokko gewonnen wird. Es wird wegen seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten in der Haut- und Haarpflege geschätzt und gilt als „flüssiges Gold“ der Natur. Die enge Zusammenarbeit mit der Frauenkooperative Targanine unterstützt über 600 Frauen, fördert deren wirtschaftliche Unabhängigkeit und trägt zur sozialen Entwicklung bei. Durch den Kauf der Produkte leisten Kunden einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen dieser Frauen und ihrer Familien. Zusätzlich bietet Kooperativen Naturprodukte feines kulinarisches Arganöl an, das die gesunde Ernährung bereichert. Mit einem klaren Bekenntnis zur sozialen Verantwortung und einem starken Fokus auf Umweltbewusstsein werden Produkte geschaffen, die gut für den Körper sind und positive Auswirkungen auf die Gemeinschaft haben. Kooperativen Naturprodukte zielt darauf ab, hochwertige Produkte zu entwickeln, die die Verbindung zwischen natürlicher Schönheit und sozialer Gerechtigkeit fördern.

Kontakt

Kooperativen NaturProdukte c/o Sellovate UG (haftungsbeschränkt)

Simone Upalakalin

Nahestraße 13

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